香港藝術三月 2026︱中環海濱 15 萬枝毛絨花沉浸式花園＋入場送花＋免費預約方法

香港藝術三月即將開始！中環海濱 3 月 19 日至 22 日期間限定舉行 Henderson Land x Cj Hendry Flower Market，一連四日免費向公眾開放。沉浸式花園藝術裝置共 15 萬枝毛絨花作品，大家可投入花花世界之中，即日起可預約登記入場，參觀時將可免費選取一朵毛絨花，及以每枝 38 港元購買各款毛絨花朵作為留念。

沉浸式花園藝術裝置由不只制作（Pen & Paper）主辦，恒基兆業地產呈獻澳洲超寫實藝術家 Cj Hendry 創作體驗，並特別為這次亞洲首展度身訂造溫室裝置。溫室展亭呈現由 Cj Hendry 精心創作的 26 款奇趣的毛絨花作品，包括永恆經典的玫瑰、向日葵及百合等，合共逾 15 萬枝毛絨花作品細膩捕捉花朵的質感與形態。

今次在香港舉行的活動將加入兩款專屬限定作品，分別是為慶祝恒基兆業地產 50 周年而特別創作的「Henderson Flower」，以及象徵香港精神並的洋紫荊「Bauhinia」。是次活動免費入場，每位到場訪客均可免費選取一朵毛絨花，及以每枝 38 港元購買各款毛絨花朵作為留念，把花帶來的歡樂帶回家。

精選毛絨花朵作品

Henderson Land x Cj Hendry Flower Market

日期：2026 年 3 月 19 日至 22 日

地點：中環海濱 AIA Vitality 公園（民光街 33 號）

入場費：免費入場（所有參加者必須預先登記；名額有限，先到先得，額滿即止。）預約連結：https://flowermarkethk.com