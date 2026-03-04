歡迎回來

低至78折！AlipayHK x HKExpress限時優惠：10大航點包括大阪、仙台、首爾、曼谷、河內...
著數優惠
旅遊世界

低至78折！AlipayHK x HKExpress限時優惠：10大航點包括大阪、仙台、首爾、曼谷、河內...

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Katty WuPHOTO:AlipayHK

　　春季旅行有著落未？還未想好去甚麼地方，不如考慮下AlipayHK x HKExpress限時優惠的十大航點：大阪、仙台、首爾、高雄、曼谷、河內... 優惠低至78折！旅遊日期由3月23日至6月30日，想去睇日本、韓國睇櫻花或繡球花又得，去曼谷做spa又得，去高雄、河內掃夜市都得！

 

　　由2026年3月4日早上10時至3月8日晚上11時45分期間，只需於AlipayHK手機應用程式主頁的活動Banner，或直接搜索「HK Express」／「香港快運」，即可領取專屬優惠碼及限量禮券，再經HK Express官方網站或手機應用程式預訂從香港出發的精選航點來回機票（包括多城市行程），結賬時輸入優惠碼並選用AlipayHK付款，即可享低至78折機票優惠。

 

低至78折！AlipayHK x HKExpress限時優惠：10大航點包括大阪、仙台、首爾、曼谷、河內...

 

　　這次聯乘優惠涵蓋10個亞洲熱門航點，並且適用於HK Express所有票價種類，包括輕便飛（Ultra Lite）、經濟飛（Lite）、隨心飛（Essential）及無憂飛（Max），讓你可根據旅遊需要靈活選擇。

 

78折航點：河內、常州

85折航點：大阪、仙台、首爾、曼谷、高雄、吉隆坡、馬尼拉、北京

預訂日期：2026年3月4日上午10時至2026年3月8日晚上11時45分

旅遊日期：2026年3月23日至2026年6月30日

 

　　如果想慳得更多，記得於活動期內，每天早上10時登入，領取專屬優惠碼的同時，搶奪「消費滿2,000元即減100元」專屬禮券，以及旅遊消費券（消費滿200元減10元、滿1,000元減50元、滿3,000元減100元），與機票優惠疊加使用。優惠數量有限，受AlipayHK細則及條款約束。優惠適用於使用優惠碼，並以AlipayHK付款。

 

AlipayHK

限時優惠：https://alipayhk.co/4bdMqDW

 

Tags:#大阪#仙台#首爾#曼谷#櫻花#旅遊世界#著數優惠#限時優惠#機票優惠#AlipayHK#HK Express#快運#香港快運
農曆新年好去處2026︱海港城十二駿馬雕塑展＋抱抱財神＋換領煙花匯演入場券＋免費泊車優惠
更多玩樂假期文章
農曆新年好去處2026︱海港城十二駿馬雕塑展＋抱抱財神＋換領煙花匯演入場券＋免費泊車優惠

