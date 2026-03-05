歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

10
四月
灣仔香港藝術中心｜馬年爆笑舞台喜劇《三一萬能合》 Sica一人分飾三角挑戰忍笑極限！ 灣仔香港藝術中心｜馬年爆笑舞台喜劇《三一萬能合》 Sica一人分飾三角挑戰忍笑極限！
文化藝術 劇場
灣仔香港藝術中心｜馬年爆笑舞台喜劇《三一萬能合》 Sica一人分飾三角挑戰忍笑極限！
推介度：
10/04/2026 - 19/04/2026
24
五月
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展 九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
展覽 文化藝術
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
推介度：
24/05/2025 - 24/05/2028
免費
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
從SaaS到AIaaS：避免被AI取代的3大競爭優勢策略
數碼創科
辦公室求生術

從SaaS到AIaaS：避免被AI取代的3大競爭優勢策略

我做Marketing
Michael & Derek
我做Marketing

　　SaaS（Software as a Service／軟體即服務）軟件服務模型早年十分盛行，一間企業會用上數十個SaaS產品去完成不同工作。但自從AI出現加上vibe coding成熟，好多人都能夠自行創建軟件，再加上Agentic AI近期愈來愈厲害，令SaaS產品漸漸被取代。筆者經常同讀者朋友講「AI唔會完全取代人類，只會取代唔用AI嘅人」，不過今天AI 嘅延伸愈來愈強大，不單止人類，就連軟件亦被取代。

 

　　AI出現後SaaS慢慢變成「上一代」產物。SaaS係一種追求「整合」嘅工具，執行已設定規則／數式，係「自動」但非「智能」。好處係簡單方便，俾錢即用亦唔難上手。壞處係SaaS作為一套標準／通用式工具，用戶能改動／自訂部分較少，而且處理事情單向同單一，亦欠缺AI能力，呢個就成為AI年代最致命傷。隨著愈來愈多人學會Agentic AI同vibe coding，所有人同企業都能製作工具或AI助手。好多B2C SaaS產品先會被淘汰，之後到欠缺智能嘅B2B產品。企業會用AI將不少簡單或通用式工具整合產出一套自家工具，必然成為長遠大趨勢。

 

　　情況看似好嚴峻，就連不少SaaS相關上巿公司股價亦大受影響，但並不是所有SaaS／軟件都會完全被取代，如有其競爭優勢仍有生存空間。第一，資料敏感性。AI雖強，其強大亦係雙面刃，加上現時AI保安技術同技術人員未到完全成熟階段，如大企業如銀行、金融等經常要處理大量敏感資料而且容錯率極低，所用軟件「暫時」應不會被淘汰。其次係策略多面性，大企業處理事項往往都十分複雜，如軟件能將多面向策略／數據一同處理、分析、執行，該軟件仍有其必要性。第三，執行人性化。雖然現今大多企業都追求「全AI」方案，但其實並非所有事情都能靠電腦或內部員工自行解決。對部分需要高端方案嘅企業，人性化元素係必要。中間執行工作能由AI代勞，但前期分析企業實際情況，同最後期人性化微調，由真人會比AI更好更有彈性，所以一啲配合「真。專業服務」嘅軟件公司依然吃香。

 

　　以前SaaS工具盛行，係因為用家唔識收集數據。後來到數據滿天飛時代，SaaS就幫忙整合數據再可視化，再到近年幫忙分析並作出結論。到今天／未來重點並不再係收集、整合、分析，而係學習並執行往後嘅每一步。而Agentic AI同vibe coding嘅出現，某程度上係一個緩衝期，緩衝期間會有好多「充滿AI元素嘅SaaS 」。再過一段時間進化後，就會出現「Agentic AI + 模版」工具，即你能於Agentic AI內訂閱模版或自建模版，最終變成較全面性嘅AIaaS（AI as a Service）。

 

Tags:#SaaS#軟件服務模型#企業#Vibe Coding#軟件#AI#人工智能
Add a comment ...Add a comment ...
職場生存術｜「做自己」需懂3個「不」，避免自大與失衡
更多我做Marketing文章
職場生存術｜「做自己」需懂3個「不」，避免自大與失衡

投票區

美以空襲伊朗 最高領袖哈梅內伊身亡
404
|
1

你認為事件會否引發更大規模戰爭？

52%
不會
35%
難講
13%
投票期：2026-03-02 ~ 2026-04-02
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處