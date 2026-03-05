從SaaS到AIaaS：避免被AI取代的3大競爭優勢策略

SaaS（Software as a Service／軟體即服務）軟件服務模型早年十分盛行，一間企業會用上數十個SaaS產品去完成不同工作。但自從AI出現加上vibe coding成熟，好多人都能夠自行創建軟件，再加上Agentic AI近期愈來愈厲害，令SaaS產品漸漸被取代。筆者經常同讀者朋友講「AI唔會完全取代人類，只會取代唔用AI嘅人」，不過今天AI 嘅延伸愈來愈強大，不單止人類，就連軟件亦被取代。

AI出現後SaaS慢慢變成「上一代」產物。SaaS係一種追求「整合」嘅工具，執行已設定規則／數式，係「自動」但非「智能」。好處係簡單方便，俾錢即用亦唔難上手。壞處係SaaS作為一套標準／通用式工具，用戶能改動／自訂部分較少，而且處理事情單向同單一，亦欠缺AI能力，呢個就成為AI年代最致命傷。隨著愈來愈多人學會Agentic AI同vibe coding，所有人同企業都能製作工具或AI助手。好多B2C SaaS產品先會被淘汰，之後到欠缺智能嘅B2B產品。企業會用AI將不少簡單或通用式工具整合產出一套自家工具，必然成為長遠大趨勢。

情況看似好嚴峻，就連不少SaaS相關上巿公司股價亦大受影響，但並不是所有SaaS／軟件都會完全被取代，如有其競爭優勢仍有生存空間。第一，資料敏感性。AI雖強，其強大亦係雙面刃，加上現時AI保安技術同技術人員未到完全成熟階段，如大企業如銀行、金融等經常要處理大量敏感資料而且容錯率極低，所用軟件「暫時」應不會被淘汰。其次係策略多面性，大企業處理事項往往都十分複雜，如軟件能將多面向策略／數據一同處理、分析、執行，該軟件仍有其必要性。第三，執行人性化。雖然現今大多企業都追求「全AI」方案，但其實並非所有事情都能靠電腦或內部員工自行解決。對部分需要高端方案嘅企業，人性化元素係必要。中間執行工作能由AI代勞，但前期分析企業實際情況，同最後期人性化微調，由真人會比AI更好更有彈性，所以一啲配合「真。專業服務」嘅軟件公司依然吃香。

以前SaaS工具盛行，係因為用家唔識收集數據。後來到數據滿天飛時代，SaaS就幫忙整合數據再可視化，再到近年幫忙分析並作出結論。到今天／未來重點並不再係收集、整合、分析，而係學習並執行往後嘅每一步。而Agentic AI同vibe coding嘅出現，某程度上係一個緩衝期，緩衝期間會有好多「充滿AI元素嘅SaaS 」。再過一段時間進化後，就會出現「Agentic AI + 模版」工具，即你能於Agentic AI內訂閱模版或自建模版，最終變成較全面性嘅AIaaS（AI as a Service）。