蘇民峰批黃子華行運20年至71歲，蔡蕙琪憑「葵芳」走紅兩年內有突破

由黃子華、鄭秀文主演的賀歲片《夜王》上映以來票房大收旺場，截至3月4日港澳累積票房達7,777萬元，勇奪史上港產片票房第6位，二人與其他演員在元宵佳節晚間開直播，並邀請蘇民峰師傅為眾人解答流年運程。黃子華被指正值大運，事業踏入高峰期；而在戲中飾演「葵芳」突圍而出的蔡蕙琪，則被點評這兩年特別好運，叮囑她要把握機會突破自己更上一層樓。

黃子華聯同鄭秀文、楊偉倫、王丹妮、譚旻萱、蔡蕙琪、楊偲泳（Renci）等人網上直播與網民互動，並邀來蘇民峰師傅解答各人流年運程。蘇師傅指出，現場大部分演員包括黃子華、楊偉倫等人都在行運中；黃子華的事業運在51至71歲之間達高峰期，而個人高峰則在這兩年間，不過提醒他膝蓋容易出問題。

憑戲中「葵芳」一角搶鏡的蔡蕙琪，蘇師傅從面相分析：「女人眉粗男人氣概，夠獨立，但你會食嘢唔做嘢，做嘢打爛嘢。」並提醒她不太適合駕駛。事業上，她在2026、2027年會有突破，工作以自僱形式更容易成功。同樣在戲中突出的譚旻萱，這兩年運程踏入高峰，是最關鍵的年份，要把握機會突破，財運亦佳，有望名利雙收。但要注意肺部、喉嚨和氣管健康。至於楊偲泳被指戲分被刪減，當中更有激情場口，蘇師傅指她30至50歲正值20年財運期，建議她積極工作或投資生意，回報會相當可觀。

《夜王》自農曆新年上映以來票房持續上升，截至3月3日已突破7,600萬元。導演吳煒倫透露正籌備推出原聲大碟（Soundtrack），並表示會有驚喜。蘇師傅亦指他正值行運，並預言唱片推出後會成功。