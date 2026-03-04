歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
蘇民峰批黃子華行運20年至71歲，蔡蕙琪憑「葵芳」走紅兩年內有突破
娛樂新聞
電影推介

蘇民峰批黃子華行運20年至71歲，蔡蕙琪憑「葵芳」走紅兩年內有突破

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　由黃子華、鄭秀文主演的賀歲片《夜王》上映以來票房大收旺場，截至3月4日港澳累積票房達7,777萬元，勇奪史上港產片票房第6位，二人與其他演員在元宵佳節晚間開直播，並邀請蘇民峰師傅為眾人解答流年運程。黃子華被指正值大運，事業踏入高峰期；而在戲中飾演「葵芳」突圍而出的蔡蕙琪，則被點評這兩年特別好運，叮囑她要把握機會突破自己更上一層樓。

 

蘇民峰批黃子華行20年運到71歲，蔡蕙琪憑「葵芳」走紅被批兩年內有突破

 

　　黃子華聯同鄭秀文、楊偉倫、王丹妮、譚旻萱、蔡蕙琪、楊偲泳（Renci）等人網上直播與網民互動，並邀來蘇民峰師傅解答各人流年運程。蘇師傅指出，現場大部分演員包括黃子華、楊偉倫等人都在行運中；黃子華的事業運在51至71歲之間達高峰期，而個人高峰則在這兩年間，不過提醒他膝蓋容易出問題。

 

蘇民峰批黃子華行20年運到71歲，蔡蕙琪憑「葵芳」走紅被批兩年內有突破

 

　　憑戲中「葵芳」一角搶鏡的蔡蕙琪，蘇師傅從面相分析：「女人眉粗男人氣概，夠獨立，但你會食嘢唔做嘢，做嘢打爛嘢。」並提醒她不太適合駕駛。事業上，她在2026、2027年會有突破，工作以自僱形式更容易成功。同樣在戲中突出的譚旻萱，這兩年運程踏入高峰，是最關鍵的年份，要把握機會突破，財運亦佳，有望名利雙收。但要注意肺部、喉嚨和氣管健康。至於楊偲泳被指戲分被刪減，當中更有激情場口，蘇師傅指她30至50歲正值20年財運期，建議她積極工作或投資生意，回報會相當可觀。

 

蘇民峰批黃子華行20年運到71歲，蔡蕙琪憑「葵芳」走紅被批兩年內有突破

　蘇民峰批黃子華行20年運到71歲，蔡蕙琪憑「葵芳」走紅被批兩年內有突破

 

　　《夜王》自農曆新年上映以來票房持續上升，截至3月3日已突破7,600萬元。導演吳煒倫透露正籌備推出原聲大碟（Soundtrack），並表示會有驚喜。蘇師傅亦指他正值行運，並預言唱片推出後會成功。

 

Tags:#蘇民峰#黃子華#鄭秀文#蔡蕙琪#葵芳#楊偲泳#譚旻萱#夜王#影視娛樂#娛樂新聞#電影推介
Add a comment ...Add a comment ...
第31屆評論家選擇獎賽果：「甜茶」Timothée Chalamet摘影帝，里安納度《一戰再戰》奪最佳影片
更多娛樂文章
第31屆評論家選擇獎賽果：「甜茶」Timothée Chalamet摘影帝，里安納度《一戰再戰》奪最佳影片

投票區

美以空襲伊朗 最高領袖哈梅內伊身亡
329
|
1

你認為事件會否引發更大規模戰爭？

52%
不會
35%
難講
13%
投票期：2026-03-02 ~ 2026-04-02
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處