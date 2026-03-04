歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
香港藝術三月2026︱西九M+3月8日免費入場＋必睇坂本龍一展＋巨型金魚打卡＋精品推介
玩樂旅遊熱話
香港周圍遊

香港藝術三月2026︱西九M+3月8日免費入場＋必睇坂本龍一展＋巨型金魚打卡＋精品推介

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:Photo/M+, WestK fb

　　3月8日除了是婦女節，更是西九M+3月8日免費入場的日子。為慶祝香港藝術三月，公眾可於3月8日（星期日）免費參觀M+主要展覽及公眾節目，毋需預約，即睇以下最新展覽、打卡熱點及文藝精品推介！

 

Read More

香港藝術三月 2026︱中環海濱 15 萬枝毛絨花沉浸式花園＋入場送花＋免費預約方法

 

香港藝術三月2026︱西九M+3月8日免費入場＋必睇坂本龍一展＋巨型金魚打卡＋精品推介

 

　　為慶祝香港藝術三月，公眾可於3月8日（星期日）免費參觀M+主要展覽及公眾節目，毋需預約，3 月8日M+博物館開放時間為早上十時至晚上八時（晚上七時「截龍」），推介大家欣賞最新「坂本龍一 | 觀音・聽時」展覽。坂本龍一（日本籍，1952–2023）的音樂創作廣泛，包括電影配樂、廣泛的跨界合作，《async-immersion》（2023）是由坂本龍一與藝術家高谷史郎共同創作，屬於坂本龍一的「裝置音樂」。在這類作品中，高谷史郎以立體方式呈現坂本龍一的音樂，兩者相輔相成，在聲音與影像展廳中交融激盪。展覽現場的裝置作品將坂本龍一專輯《async》轉化為立體方式呈現，並包含在其紐約工作室發現的私人物件影像。

 

香港藝術三月2026︱西九M+3月8日免費入場＋必睇坂本龍一展＋巨型金魚打卡＋精品推介

 

　　作品中以三維方式呈現的音樂，會與這張專輯呼應配合。此作品會以場域特定裝置的形式，在M+的展演空間展出，當中的一個巨型LED屏幕，會呈現高谷史郎根據坂本工作室中的樂器、植物、書籍和其他物品所創作的視覺構圖。

 

香港藝術三月2026︱西九M+3月8日免費入場＋必睇坂本龍一展＋巨型金魚打卡＋精品推介

影像從屏幕兩側浮現，之後畫面上的像素一一化成抽象的水平線，接著又恢復原貌。

 

香港藝術三月2026︱西九M+3月8日免費入場＋必睇坂本龍一展＋巨型金魚打卡＋精品推介

坂本龍一 | 觀音・聽時展覽於2026年2月14日至7月5日 B2層展演空間及G層大台階舉行。

 

巨型金魚打卡位

 

　　M+處處是打卡位，而最新打卡熱點是日本藝術家田名網敬一《金魚的大冒險》，作品曾以戶外裝置於東京國立新美術館的展廳入口展示，現於M+地下一層的M+小舖外首度展出。這件高達三米的大型裝置展現田名網敬一標誌性的金魚意象，帶領觀眾漫遊於色彩繽紛的夢幻國度，日夜各有不同的觀感。

 

香港藝術三月2026︱西九M+3月8日免費入場＋必睇坂本龍一展＋巨型金魚打卡＋精品推介

 

最新藝術設計精品

 

　　遊覽過後，不妨到 M+小舖探索一系列田名網敬一主題限定商品，大膽用色的設計令人眼前一亮，為你的生活加添新意。除此之外，全新卡尼團系列已經上架，系列包括色彩繽紛的單肩袋、卡套、海綿套裝和鎖匙扣，設計充滿香港文化特色，還有一系列最新新春精選商品。

 

香港藝術三月2026︱西九M+3月8日免費入場＋必睇坂本龍一展＋巨型金魚打卡＋精品推介

香港藝術三月2026︱西九M+3月8日免費入場＋必睇坂本龍一展＋巨型金魚打卡＋精品推介

全新卡尼團系列包括色彩繽紛的單肩袋、卡套、海綿套裝和鎖匙扣

 

香港藝術三月2026︱西九M+3月8日免費入場＋必睇坂本龍一展＋巨型金魚打卡＋精品推介

M+商店馬年新春精選商品

 

「趙無極：版藝匠心」展覽

 

　　法籍華裔藝術家趙無極（1920–2013）是享負盛名的抽象藝術大師，「趙無極：版藝匠心」展覽是亞洲首個聚焦其版畫作品的大型回顧展。3 月8日免費開放展覽不包括地下大堂展廳的「趙無極：版藝匠心」。如欲參觀特別展覽「趙無極：版藝匠心」可於現場購票，購票參觀特別展覽「趙無極：版藝匠心」的訪客，可優先進入「坂本龍一 | 觀音・聽時」展覽，及免費到訪位於博物館11樓、平日僅供M+會員及贊助人享用的M+會館。當日門票僅於現場發售。M+會員及贊助人和已購票人士可由藝術公園入口進入博物館。

 

香港藝術三月2026︱西九M+3月8日免費入場＋必睇坂本龍一展＋巨型金魚打卡＋精品推介

M+特別展覽「趙無極：版藝匠心」

 

香港藝術三月2026︱西九M+3月8日免費入場＋必睇坂本龍一展＋巨型金魚打卡＋精品推介

M+特別展覽「趙無極：版藝匠心」

 

M+免費開放日

日期︰2026年3月8日

開放時間︰10am-8pm（7pm截龍）毋須提前預約

地址：九龍博物館道38號西九文化區M+

https://www.mplus.org.hk/tc/

 

Tags:#香港藝術三月#西九文化區#M+#免費入場#坂本龍一#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話
Add a comment ...Add a comment ...
農曆新年好去處2026︱迪士尼樂園港人專享門票75折，新年開運福袋＋揮春＋美食率先睇
更多玩樂假期文章
農曆新年好去處2026︱迪士尼樂園港人專享門票75折，新年開運福袋＋揮春＋美食率先睇

投票區

美以空襲伊朗 最高領袖哈梅內伊身亡
324
|
1

你認為事件會否引發更大規模戰爭？

51%
不會
35%
難講
14%
投票期：2026-03-02 ~ 2026-04-02
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處