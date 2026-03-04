香港藝術三月2026︱西九M+3月8日免費入場＋必睇坂本龍一展＋巨型金魚打卡＋精品推介

3月8日除了是婦女節，更是西九M+3月8日免費入場的日子。為慶祝香港藝術三月，公眾可於3月8日（星期日）免費參觀M+主要展覽及公眾節目，毋需預約，即睇以下最新展覽、打卡熱點及文藝精品推介！

為慶祝香港藝術三月，公眾可於3月8日（星期日）免費參觀M+主要展覽及公眾節目，毋需預約，3 月8日M+博物館開放時間為早上十時至晚上八時（晚上七時「截龍」），推介大家欣賞最新「坂本龍一 | 觀音・聽時」展覽。坂本龍一（日本籍，1952–2023）的音樂創作廣泛，包括電影配樂、廣泛的跨界合作，《async-immersion》（2023）是由坂本龍一與藝術家高谷史郎共同創作，屬於坂本龍一的「裝置音樂」。在這類作品中，高谷史郎以立體方式呈現坂本龍一的音樂，兩者相輔相成，在聲音與影像展廳中交融激盪。展覽現場的裝置作品將坂本龍一專輯《async》轉化為立體方式呈現，並包含在其紐約工作室發現的私人物件影像。

作品中以三維方式呈現的音樂，會與這張專輯呼應配合。此作品會以場域特定裝置的形式，在M+的展演空間展出，當中的一個巨型LED屏幕，會呈現高谷史郎根據坂本工作室中的樂器、植物、書籍和其他物品所創作的視覺構圖。

影像從屏幕兩側浮現，之後畫面上的像素一一化成抽象的水平線，接著又恢復原貌。

坂本龍一 | 觀音・聽時展覽於2026年2月14日至7月5日 B2層展演空間及G層大台階舉行。

巨型金魚打卡位

M+處處是打卡位，而最新打卡熱點是日本藝術家田名網敬一《金魚的大冒險》，作品曾以戶外裝置於東京國立新美術館的展廳入口展示，現於M+地下一層的M+小舖外首度展出。這件高達三米的大型裝置展現田名網敬一標誌性的金魚意象，帶領觀眾漫遊於色彩繽紛的夢幻國度，日夜各有不同的觀感。

最新藝術設計精品

遊覽過後，不妨到 M+小舖探索一系列田名網敬一主題限定商品，大膽用色的設計令人眼前一亮，為你的生活加添新意。除此之外，全新卡尼團系列已經上架，系列包括色彩繽紛的單肩袋、卡套、海綿套裝和鎖匙扣，設計充滿香港文化特色，還有一系列最新新春精選商品。

全新卡尼團系列包括色彩繽紛的單肩袋、卡套、海綿套裝和鎖匙扣

M+商店馬年新春精選商品

「趙無極：版藝匠心」展覽

法籍華裔藝術家趙無極（1920–2013）是享負盛名的抽象藝術大師，「趙無極：版藝匠心」展覽是亞洲首個聚焦其版畫作品的大型回顧展。3 月8日免費開放展覽不包括地下大堂展廳的「趙無極：版藝匠心」。如欲參觀特別展覽「趙無極：版藝匠心」可於現場購票，購票參觀特別展覽「趙無極：版藝匠心」的訪客，可優先進入「坂本龍一 | 觀音・聽時」展覽，及免費到訪位於博物館11樓、平日僅供M+會員及贊助人享用的M+會館。當日門票僅於現場發售。M+會員及贊助人和已購票人士可由藝術公園入口進入博物館。

M+特別展覽「趙無極：版藝匠心」

M+特別展覽「趙無極：版藝匠心」

M+免費開放日

日期︰2026年3月8日

開放時間︰10am-8pm（7pm截龍）毋須提前預約

地址：九龍博物館道38號西九文化區M+

https://www.mplus.org.hk/tc/