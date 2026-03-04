香港導盲犬協會慈善跑︱草地障礙堡壘挑戰＋遊戲攤位＋親親導盲犬＋寵物身體檢查

4 月親子人寵好去處！香港導盲犬協會將於4月12日舉辦「小Q慈善跑」，在粉錦公路以東的公園（粉嶺哥爾夫球場舊場）舉行，當日除了設有不同組別的跑步比賽項目，同場更有專為小朋友而設的「親親導盲犬草地障礙堡壘 x 小Q嘉年華」，一家大小可免費玩遊戲攤位及有機會親親導盲犬。

香港導盲犬協會將於2026年4月12日（星期日）舉辦「小Q慈善跑」，在粉錦公路以東的公園（粉嶺哥爾夫球場舊場）舉行，活動為導盲犬及輔助治療犬服務籌募經費，同時推動社會共融。 現場將有香港城市大學動物健康與福利中心獸醫社區外展計劃為參加者的寵物，提供免費身體檢查。

當日除了設有不同組別的跑步比賽項目，同場更設有專為4至12歲小朋友而設的「親親導盲犬草地障礙堡壘 x 小Q嘉年華」，小朋友可挑戰全長約1公里的五大趣味好玩關卡，同場更設有超過10個免費遊戲攤位，完成指定挑戰集齊貼紙更可換取精美紀念禮品。你更有機會「親親導盲犬」，了解牠們如何協助視障人士。

粉錦公路以東的公園

「小Q慈善跑」於粉錦公路以東的公園（粉嶺哥爾夫球場舊場）舉行，參加者可由上水站B1出口步行18分鐘到達場地 或 乘坐大會安排的免費接駁巴士由上水站到達場地，車程只需8分鐘，方便參賽者到達。凡報名參加同場舉行的「小Q慈善跑」1公里親子跑（計時） 或 1公里親子障礙跑（不計時） 的4至12歲兒童，可免費玩草地障礙堡壘。

5KM個人跑 、3KM個人跑 、1KM親子跑、1KM親子障礙跑選手包及完賽禮品

1KM 草地障礙堡壘選手包及完賽禮品

人寵障礙跑選手包

日期： 2026年4月12日（星期日）

地點： 粉錦公路以東的公園（粉嶺哥爾夫球場舊場）

• 親親導盲犬草地障礙堡壘 x 小Q嘉年華：$199

• 個人跑（5公里/3公里）：$399

• 親子跑（1公里）：$599

• 親子障礙賽（1公里）：$499

• 人寵障礙賽（1人1狗）：$499；（2人1狗）：$699

報名連結：https://littleqcharityrun.com