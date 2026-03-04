歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

逆齡神器|肌膚老化不只跟年齡有關？揭4大肌膚衰退隱形殺手！教...
健康飲食 樂本健．健康教室

逆齡神器|肌膚老化不只跟年齡有關？揭4大肌膚衰退隱形殺手！教...
55歲陳松伶演唱會活力十足，保養全靠老公地獄式訓練
影視娛樂 娛樂

55歲陳松伶演唱會活力十足，保養全靠老公地獄式訓練
開市Good Morning

港股三連升斷纜
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
GLOBAL Wednesday｜美伊戰火疊加兩會開幕港股點部署？｜國策概念可否憧憬？
股市動向
理財智慧

GLOBAL Wednesday｜美伊戰火疊加兩會開幕港股點部署？｜國策概念可否憧憬？

市場最熱點
市場最熱點

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　美伊戰火疊加兩會開幕，政策利好與外圍利淡因素激烈博弈。本片拆解油金、美金及港股走勢，亂世中該如何精準部署？兩會又有乜政策憧憬？京東明天放榜，面對高基數壓力與外賣業務競爭，利潤空間能否突圍？另一邊廂博通績前受壓，AI 業務能否驅動股價低位反彈？面對兩大龍頭業績，現在應績前博入還是等塵埃落定？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/_In3PY9mDJs?si=u-w8WpxBA_NRZapC

 

►把時間軸拉到00:53開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

Tags:#美股#光大證券#湯麗鴻#港股#恒指#香港股票#hot talk 1點鐘#美元#霍爾木茲海峽#京東#09618#科技股#MINIMAX#00100#中遠海控#01919#航運股#油價#微軟#MSFT#Lumentum#LITE#諾基亞#NOK#Circle#CRCL#洛克希德馬丁#LMT#渣打#02888#小米#01810#騰訊#00700#滙控#00005#中石油#00857#阿里巴巴#09988#中銀香港#02388#祥茂光電#AOAI#建滔#00148
Add a comment ...Add a comment ...
1周部署 | 地緣政治風險降溫 市場情緒轉佳！美國經濟強韌 支撐高估值股份丨阿里巴巴傳分拆平頭哥上市 前景向好？
更多市場最熱點文章
1周部署 | 地緣政治風險降溫 市場情緒轉佳！美國經濟強韌 支撐高估值股份丨阿里巴巴傳分拆平頭哥上市 前景向好？

投票區

美以空襲伊朗 最高領袖哈梅內伊身亡
367
|
1

你認為事件會否引發更大規模戰爭？

52%
不會
34%
難講
14%
投票期：2026-03-02 ~ 2026-04-02
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處