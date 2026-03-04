GLOBAL Wednesday｜美伊戰火疊加兩會開幕港股點部署？｜國策概念可否憧憬？
嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻
美伊戰火疊加兩會開幕，政策利好與外圍利淡因素激烈博弈。本片拆解油金、美金及港股走勢，亂世中該如何精準部署？兩會又有乜政策憧憬？京東明天放榜，面對高基數壓力與外賣業務競爭，利潤空間能否突圍？另一邊廂博通績前受壓，AI 業務能否驅動股價低位反彈？面對兩大龍頭業績，現在應績前博入還是等塵埃落定？
影片網址：https://www.youtube.com/live/_In3PY9mDJs?si=u-w8WpxBA_NRZapC
