停下來 ，「老人痴呆」就進門！

新正頭，朋友間總會傳送一些長輩圖，以及一些祝福語。在新春假期間，有位比我年長幾年的朋友發來一篇短文，標題是《懸車之年》。

表面看，這個成語有點陌生和艱澀，但原來，「懸車」和本欄有密切關係，因為這是指官員告老還鄉。這個成語源於古代官員因年事已高而辭官，不再使用馬車，因此，「懸車」即懸掛馬車，引申為「退休」。

但這篇短文的重點，是談如何「健康」地老去！一言以蔽之，就是要繼續「動」，不要停下來。我覺得，這篇短文很有意思，所以決定節錄出來，送給已經退休或準備退休人士，作為馬年的新年禮物：

感覺自己有用，是在老年獲得幸福感的第一秘訣。(Shutterstock)

「日本老人長壽的秘訣就是：一個人獨居，甚麼事都自己去做，這樣長時間養成了習慣，不會得老年痴呆，手腳也很利索。其實，人老了，最怕的不是年紀，而是『沒用』的感覺。

日本許多長壽老人能自理，就不依靠；能動手，就不閒著。他們獨居但不孤獨，每天照常買菜、做飯、打掃，甚至打理小花園。

手腳一直在活動，腦子一直在盤算明天做甚麼，這種『日常的操勞』，恰恰是最好的鍛煉。終日無所事事，就容易胡思亂想，看誰都不順眼，最後陷入抱怨和哀嘆的循環。

買菜要挑選，做飯要動腦筋。洗衣服、擦地、修修小東西，全是讓身體肌肉和神經發出指令，手腳都變得靈活。大腦天天練習安排和執行任務，根本不給老人痴呆有進門的機會。

反觀那些總坐著等伺候的，肌肉不動彈，血液循環減緩，腦子懶得想，身體自然出問題。就像鐵鍋一樣，不用就生銹。

很多老年人最怕啥？不是沒錢，而是變成廢人，被邊緣化。有的老人不願意被當成廢物，哪怕顫巍巍的手，也要自己穿針引線，絕不讓別人代勞。

退休，是退出職場競爭，不是退出生活。很多人誤解了『休息』的含義，以為退休就是終於可以整天躺著，結果呢？躺久了，身體僵了，精神也空了。

地閒生雜草，人閒生毛病。一潭死水會發臭，停滯的身體會生銹。總是不動，關節會僵化，肌肉會萎縮，連反應都會變慢。

保持身體的使用率，自己的事情盡量自己做，把它視為福氣，而非負擔。培養精神的『獨立性』，享受獨處，安排自己的生活，不把快樂寄託在別人身上。

找到生活的小意義，可以是種花、寫字、作畫、玩樂器，也可以是每天為自己做一頓可口的飯。

心理學家說，感覺自己有用，是老年幸福感的第一秘訣！不是靠吃啥昂貴的營養品，而是靠活著的主動感。

老了，不是生命的尾聲，而是換了一種活法。讓自己忙起來，動起來。有事可做，有念可想，這樣的日子，才會踏實而充滿生機。」

