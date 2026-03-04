歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

22
三月
紅磡香港體育館｜萬通保險呈獻 《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026 》 紅磡香港體育館｜萬通保險呈獻 《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026 》
大型盛事 文化藝術
紅磡香港體育館｜萬通保險呈獻 《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026 》
推介度：
22/03/2026 - 31/03/2026
07
三月
大館｜「大館小馬」：雪特蘭小馬驚喜現身大館 大館｜「大館小馬」：雪特蘭小馬驚喜現身大館
商場活動 文化藝術
大館｜「大館小馬」：雪特蘭小馬驚喜現身大館
推介度：
07/03/2026 - 15/03/2026
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
新正頭，朋友間總會傳送一些長輩圖，以及一些祝福語。在新春假期間，有位比我年長幾年的朋友發來一篇短文，標題是《懸車之年》。
理財智慧

停下來 ，「老人痴呆」就進門！

我要退休
羅國森
我要退休

　　新正頭，朋友間總會傳送一些長輩圖，以及一些祝福語。在新春假期間，有位比我年長幾年的朋友發來一篇短文，標題是《懸車之年》。

 

　　表面看，這個成語有點陌生和艱澀，但原來，「懸車」和本欄有密切關係，因為這是指官員告老還鄉。這個成語源於古代官員因年事已高而辭官，不再使用馬車，因此，「懸車」即懸掛馬車，引申為「退休」。

 

　　但這篇短文的重點，是談如何「健康」地老去！一言以蔽之，就是要繼續「動」，不要停下來。我覺得，這篇短文很有意思，所以決定節錄出來，送給已經退休或準備退休人士，作為馬年的新年禮物：

 

停下來 ，「老人痴呆」就進門！

感覺自己有用，是在老年獲得幸福感的第一秘訣。(Shutterstock)

 

　　「日本老人長壽的秘訣就是：一個人獨居，甚麼事都自己去做，這樣長時間養成了習慣，不會得老年痴呆，手腳也很利索。其實，人老了，最怕的不是年紀，而是『沒用』的感覺。

 

　　日本許多長壽老人能自理，就不依靠；能動手，就不閒著。他們獨居但不孤獨，每天照常買菜、做飯、打掃，甚至打理小花園。

 

　　手腳一直在活動，腦子一直在盤算明天做甚麼，這種『日常的操勞』，恰恰是最好的鍛煉。終日無所事事，就容易胡思亂想，看誰都不順眼，最後陷入抱怨和哀嘆的循環。

 

　　買菜要挑選，做飯要動腦筋。洗衣服、擦地、修修小東西，全是讓身體肌肉和神經發出指令，手腳都變得靈活。大腦天天練習安排和執行任務，根本不給老人痴呆有進門的機會。

 

　　反觀那些總坐著等伺候的，肌肉不動彈，血液循環減緩，腦子懶得想，身體自然出問題。就像鐵鍋一樣，不用就生銹。

 

　　很多老年人最怕啥？不是沒錢，而是變成廢人，被邊緣化。有的老人不願意被當成廢物，哪怕顫巍巍的手，也要自己穿針引線，絕不讓別人代勞。

 

　　退休，是退出職場競爭，不是退出生活。很多人誤解了『休息』的含義，以為退休就是終於可以整天躺著，結果呢？躺久了，身體僵了，精神也空了。

 

　　地閒生雜草，人閒生毛病。一潭死水會發臭，停滯的身體會生銹。總是不動，關節會僵化，肌肉會萎縮，連反應都會變慢。

 

　　保持身體的使用率，自己的事情盡量自己做，把它視為福氣，而非負擔。培養精神的『獨立性』，享受獨處，安排自己的生活，不把快樂寄託在別人身上。

 

　　找到生活的小意義，可以是種花、寫字、作畫、玩樂器，也可以是每天為自己做一頓可口的飯。

 

　　心理學家說，感覺自己有用，是老年幸福感的第一秘訣！不是靠吃啥昂貴的營養品，而是靠活著的主動感。

 

　　老了，不是生命的尾聲，而是換了一種活法。讓自己忙起來，動起來。有事可做，有念可想，這樣的日子，才會踏實而充滿生機。」

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

Tags:#我要退休#衰老#老年痴呆症#退休#健康#老人護理#生活方式#心理健康#老人獨立#失智症預防
Add a comment ...Add a comment ...
退休買ELN，只掛收息股
更多我要退休文章
退休買ELN，只掛收息股

投票區

美以空襲伊朗 最高領袖哈梅內伊身亡
325
|
1

你認為事件會否引發更大規模戰爭？

52%
不會
35%
難講
13%
投票期：2026-03-02 ~ 2026-04-02
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處