歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

春天養生│ 愈瞓愈攰？春困湯水推介:蓮子茨實花生豬骨湯，健脾...
中醫養生 食療新意思

春天養生│ 愈瞓愈攰？春困湯水推介:蓮子茨實花生豬骨湯，健脾...
周中快車，成爭冠分水嶺；槍手穩定，曼城有心無力
影視娛樂 足球俱樂部

周中快車，成爭冠分水嶺；槍手穩定，曼城有心無力
開市Good Morning

加稅傳聞嚇怕市場 官方安撫救科網股

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
全球穆斯林正處於齋戒月，美國和以色列卻在這個時候向伊朗開戰，穆斯林特別感到受羞辱。2月28日上午10時左右，如雨下的導彈對準德黑蘭某座建築物，建築物內伊朗高層包括最高精神領袖哈梅內伊正在舉行高峰會議，結果在猛烈的重磅導彈攻擊下無人生還。這是個21世紀值得我們記著的歷史，它打開了中東地區的潘朵拉盒子，其後遺症目前或許未能蓋棺定論，但戰爭打了未及一星期已出現可能涉及多國的大混戰，令大家十分擔憂會出現失控情況。
國際評論

伊朗之戰，是場改變世界秩序的失控戰爭？

容我世說
張翠容
容我世說

　　全球穆斯林正處於齋戒月，美國和以色列卻在這個時候向伊朗開戰，穆斯林特別感到受羞辱。2月28日上午10時左右，如雨下的導彈對準德黑蘭某座建築物，建築物內伊朗高層包括最高精神領袖哈梅內伊正在舉行高峰會議，結果在猛烈的重磅導彈攻擊下無人生還。這是個21世紀值得我們記著的歷史，它打開了中東地區的潘朵拉盒子，其後遺症目前或許未能蓋棺定論，但戰爭打了未及一星期已出現可能涉及多國的大混戰，令大家十分擔憂會出現失控情況。

 

伊朗之戰，是場改變世界秩序的失控戰爭？

德黑蘭在2月28日上午遭空襲，建築物冒出濃煙。(AP)

 

　　伊朗不僅還擊美以兩國，並向海灣鄰國包括阿聯酋、沙特阿拉伯、卡塔爾、巴林、科威特等國的美軍基地及重要資產目標發動襲擊，以及封鎖霍爾木兹海峽這個石油運輸咽喉。英法德三國發表聯合聲明，因她們在中東的基地也受襲，並表示會向伊朗作出防禦性行動。如此多國家涉及其中，全球經濟受到無可估量的衝擊。

 

　　這場戰爭愈演愈烈。美以斬首伊朗精神領袖，無疑在伊朗種下極大的仇恨。雖說伊朗社會有追求擺脫神權的世俗反對派，事後亦有視頻顯示不少伊朗人慶祝唱歌跳舞，可是大部分為海外伊朗人，當中有很多為前朝巴列維國王政權的遺民。國內也有大批緊隨什葉派信仰的忠實信徒，他們為精神領袖被美以謀殺捶胸頓足，高呼復仇。

 

伊朗之戰，是場改變世界秩序的失控戰爭？

德黑蘭有民眾上街悼念喪生的最高精神領袖哈梅內伊 (AP)

 

　　最使人憂慮的是，正當伊朗群龍無首，伊朗革命衛隊中層將令會否在沒有統一指揮下各自發揮。我們這幾日看到中東地區導彈橫飛，除了擊中美軍基地和美國大使館，民用機場、民宅和煉油設施也遭殃，有人形容伊朗在亂打了。最要命的是，有美軍傷亡啊，這引發美國反戰聲音迅速升溫，民調顯示只有25%國民支持這場戰爭，但特朗普不肯罷休，還表示不排除派出地面部隊徹底消滅神權及其任何種子。有趣的是，美國國防部長（戰爭部長）海格塞斯卻表示戰爭目的不一定是指向政權更迭。

 

　　如是者，美國真正的目的實在可堪玩味：為控制伊朗石油？或衝著中美博弈，試圖在中東地區重塑地緣政治？還是協助內塔尼亞胡建立大以色列國？這又是否表示伊朗神權制度仍在，只要新的領導層屈服於美以霸權便可？無論如何，目前戰況無論在政治上和軍事上都看似非常混亂，在混亂中可否從中找出一些可供解釋的線索？

 

　　首先讓我們看看伊朗是否在亂打，這是我們最困惑的。觀乎多天戰事，伊朗對阿聯酋的攻擊最為密集，而亞馬遜位於該國的數據中心受襲。其次是卡塔爾和沙特，受襲目標主要集中在能源和電力，這包括卡塔爾的拉斯拉凡工業城(Ras Laffan Industrial City)，它是全球最大的液化天然氣(LNG)出口港及生產設施，受襲後導致LNG生產暫停，另外梅賽伊德工業城(Mesaieed Industrial City)營運設施也受損，其中一架無人機擊中該區發電廠的水塔。

 

伊朗之戰，是場改變世界秩序的失控戰爭？

卡塔爾的拉斯拉凡工業城受襲，導致暫停生產液化天然氣。(AP)

 

　　至於沙特，受襲的拉斯坦努拉煉油廠(Ras Tanura Refinery)乃是全球最大的石油加工設施之一，設施遭到無人機襲擊後引發小型火警，沙特已宣布暫時關閉部分設施。輪到巴林的情況，伊朗攻擊了多個美軍駐當地的設施，重點目標為位於薩勒曼港(Mina Salman)的美國海軍第五艦隊相關設施。美國第五艦隊總部是整個中東美軍艦隊的大腦，它的受襲可以嚴重影響美軍在該地區的作戰能力。

 

　　如此看來，伊朗也不是亂打。美國的人工智能(AI)產業對海灣國家的依賴正從傳統的「資本投入」轉向深層次的「能源與算力合作」。隨著AI運算對電力需求的爆炸式增長，美國企業正透過與海灣國家結盟，解決本土電力缺口並開闢新的算力數據中心。伊朗向以上設施作重點打擊，不僅推高能源價格和通脹，美國高科技巨頭亦深受其害。事實上，美國的AI產業已充滿泡沫，如再遇上運作的災難障礙，便極有可能加速爆破的危險。

 

　　問題是，伊朗這樣不斷的襲擊能撐多久？特朗普揚言以美國軍工的實力可以作持久戰，但事實是這樣嗎？美軍高層曾透露高規格彈藥存庫並不足夠，認為有必要在耗盡之前趕及完成伊朗軍事任務。美國若陷入戰爭泥沼，甚至出動地面部隊，將走向災難性結果，而且有違民意，如美軍傷亡持續，特朗普難逃彈劾。不過，以色列有可能向特朗普施壓向伊朗推進，甚至不惜派出軍隊和伊朗決一死戰，這就要看以色列有多大能力影響特朗普了。

 

伊朗之戰，是場改變世界秩序的失控戰爭？

特朗普揚言以美國軍工的實力可打持久戰，但美軍高層曾透露高規格彈藥存庫不足。(AP)

 

　　無論如何，美國在這場戰爭的成敗，直接衝擊到全球地緣格局：究竟美國是否能維持她的霸權？或因好戰而陷入衰敗，讓世界重新洗牌，走向多極主義？又或把中東拖入持續性的失控戰爭狀態，甚至引發新一輪恐怖主義，影響全球的安全穩定？我們不禁再問，發動伊朗之戰背後，誰得益誰受害？

Tags:#容我世說#大國博弈#中東衝突#美國-伊朗關係#以色列-伊朗衝突#特朗普#內塔尼亞胡#阿亞圖拉·哈梅內伊#伊朗#德黑蘭#軍事攻擊#地緣政治#全球經濟#能源產業#人工智能產業#伊斯蘭世界#齋月#美國#以色列#阿聯酋#沙特阿拉伯#卡塔爾#巴林#科威特#英國#法國#德國#亞馬遜#中東戰火#中東局勢
Add a comment ...Add a comment ...
文明燈塔崩壞，普世價值何去何從
更多容我世說文章
文明燈塔崩壞，普世價值何去何從

投票區

美以空襲伊朗 最高領袖哈梅內伊身亡
417
|
2

你認為事件會否引發更大規模戰爭？

52%
不會
34%
難講
14%
投票期：2026-03-02 ~ 2026-04-02
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處