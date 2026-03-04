伊朗之戰，是場改變世界秩序的失控戰爭？

全球穆斯林正處於齋戒月，美國和以色列卻在這個時候向伊朗開戰，穆斯林特別感到受羞辱。2月28日上午10時左右，如雨下的導彈對準德黑蘭某座建築物，建築物內伊朗高層包括最高精神領袖哈梅內伊正在舉行高峰會議，結果在猛烈的重磅導彈攻擊下無人生還。這是個21世紀值得我們記著的歷史，它打開了中東地區的潘朵拉盒子，其後遺症目前或許未能蓋棺定論，但戰爭打了未及一星期已出現可能涉及多國的大混戰，令大家十分擔憂會出現失控情況。

德黑蘭在2月28日上午遭空襲，建築物冒出濃煙。(AP)

伊朗不僅還擊美以兩國，並向海灣鄰國包括阿聯酋、沙特阿拉伯、卡塔爾、巴林、科威特等國的美軍基地及重要資產目標發動襲擊，以及封鎖霍爾木兹海峽這個石油運輸咽喉。英法德三國發表聯合聲明，因她們在中東的基地也受襲，並表示會向伊朗作出防禦性行動。如此多國家涉及其中，全球經濟受到無可估量的衝擊。

這場戰爭愈演愈烈。美以斬首伊朗精神領袖，無疑在伊朗種下極大的仇恨。雖說伊朗社會有追求擺脫神權的世俗反對派，事後亦有視頻顯示不少伊朗人慶祝唱歌跳舞，可是大部分為海外伊朗人，當中有很多為前朝巴列維國王政權的遺民。國內也有大批緊隨什葉派信仰的忠實信徒，他們為精神領袖被美以謀殺捶胸頓足，高呼復仇。

德黑蘭有民眾上街悼念喪生的最高精神領袖哈梅內伊 (AP)

最使人憂慮的是，正當伊朗群龍無首，伊朗革命衛隊中層將令會否在沒有統一指揮下各自發揮。我們這幾日看到中東地區導彈橫飛，除了擊中美軍基地和美國大使館，民用機場、民宅和煉油設施也遭殃，有人形容伊朗在亂打了。最要命的是，有美軍傷亡啊，這引發美國反戰聲音迅速升溫，民調顯示只有25%國民支持這場戰爭，但特朗普不肯罷休，還表示不排除派出地面部隊徹底消滅神權及其任何種子。有趣的是，美國國防部長（戰爭部長）海格塞斯卻表示戰爭目的不一定是指向政權更迭。

如是者，美國真正的目的實在可堪玩味：為控制伊朗石油？或衝著中美博弈，試圖在中東地區重塑地緣政治？還是協助內塔尼亞胡建立大以色列國？這又是否表示伊朗神權制度仍在，只要新的領導層屈服於美以霸權便可？無論如何，目前戰況無論在政治上和軍事上都看似非常混亂，在混亂中可否從中找出一些可供解釋的線索？

首先讓我們看看伊朗是否在亂打，這是我們最困惑的。觀乎多天戰事，伊朗對阿聯酋的攻擊最為密集，而亞馬遜位於該國的數據中心受襲。其次是卡塔爾和沙特，受襲目標主要集中在能源和電力，這包括卡塔爾的拉斯拉凡工業城(Ras Laffan Industrial City)，它是全球最大的液化天然氣(LNG)出口港及生產設施，受襲後導致LNG生產暫停，另外梅賽伊德工業城(Mesaieed Industrial City)營運設施也受損，其中一架無人機擊中該區發電廠的水塔。

卡塔爾的拉斯拉凡工業城受襲，導致暫停生產液化天然氣。(AP)

至於沙特，受襲的拉斯坦努拉煉油廠(Ras Tanura Refinery)乃是全球最大的石油加工設施之一，設施遭到無人機襲擊後引發小型火警，沙特已宣布暫時關閉部分設施。輪到巴林的情況，伊朗攻擊了多個美軍駐當地的設施，重點目標為位於薩勒曼港(Mina Salman)的美國海軍第五艦隊相關設施。美國第五艦隊總部是整個中東美軍艦隊的大腦，它的受襲可以嚴重影響美軍在該地區的作戰能力。

如此看來，伊朗也不是亂打。美國的人工智能(AI)產業對海灣國家的依賴正從傳統的「資本投入」轉向深層次的「能源與算力合作」。隨著AI運算對電力需求的爆炸式增長，美國企業正透過與海灣國家結盟，解決本土電力缺口並開闢新的算力數據中心。伊朗向以上設施作重點打擊，不僅推高能源價格和通脹，美國高科技巨頭亦深受其害。事實上，美國的AI產業已充滿泡沫，如再遇上運作的災難障礙，便極有可能加速爆破的危險。

問題是，伊朗這樣不斷的襲擊能撐多久？特朗普揚言以美國軍工的實力可以作持久戰，但事實是這樣嗎？美軍高層曾透露高規格彈藥存庫並不足夠，認為有必要在耗盡之前趕及完成伊朗軍事任務。美國若陷入戰爭泥沼，甚至出動地面部隊，將走向災難性結果，而且有違民意，如美軍傷亡持續，特朗普難逃彈劾。不過，以色列有可能向特朗普施壓向伊朗推進，甚至不惜派出軍隊和伊朗決一死戰，這就要看以色列有多大能力影響特朗普了。

特朗普揚言以美國軍工的實力可打持久戰，但美軍高層曾透露高規格彈藥存庫不足。(AP)

無論如何，美國在這場戰爭的成敗，直接衝擊到全球地緣格局：究竟美國是否能維持她的霸權？或因好戰而陷入衰敗，讓世界重新洗牌，走向多極主義？又或把中東拖入持續性的失控戰爭狀態，甚至引發新一輪恐怖主義，影響全球的安全穩定？我們不禁再問，發動伊朗之戰背後，誰得益誰受害？