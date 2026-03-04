歡迎回來

20
十一月
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏 香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
推介度：
20/11/2025 - 31/08/2026
22
五月
尖沙咀香港文化中心｜吳冠中藝術贊助跨界系列： 大型舞蹈詩《之間──吳冠中水墨行》 尖沙咀香港文化中心｜吳冠中藝術贊助跨界系列： 大型舞蹈詩《之間──吳冠中水墨行》
文化藝術 劇場
尖沙咀香港文化中心｜吳冠中藝術贊助跨界系列： 大型舞蹈詩《之間──吳冠中水墨行》
推介度：
22/05/2026 - 24/05/2026
消委會報告
TEXT:Eunice ChowPHOTO:香港有機資源中心

　　3 月8日中環大型有機市集！香港有機資源中心年度大型盛事「全城有機日2026」將於2026年3月8日在中環遮打道行人專用區舉行，近100間本地有機農場、漁場及有機零售商將於活動當日設置攤位，大家可以一次過搜羅優質有機魚菜及產品。今屆更有限量發售$1有機菜，現場還設有多個有機工作坊、遊戲攤位及展覽 ，有機會換領環保袋、環保餐具及紀念品。

 

全城有機日2026︱中環遮打道有機市集＋$1有機菜＋遊戲攤位＋工作坊＋換環保餐具

全城有機日2026︱中環遮打道有機市集＋$1有機菜＋遊戲攤位＋工作坊＋換環保餐具

 

　　今年全城有機日2026以「區區有機•餐餐放心」為主題，鼓勵全港各區市民選擇更健康的有機優質漁農食品。有咩購物著數優惠？最吸引一定係香港有機資源中心「1蚊菜」有機伴手禮，當日中午12:30開賣，限量500包。同場更有近三十多家本地有機農場參與，大家可藉此多了解本地有機農產品，並有機會親身與農夫交流。

 

全城有機日2026︱中環遮打道有機市集＋$1有機菜＋遊戲攤位＋工作坊＋換環保餐具

全城有機日2026︱中環遮打道有機市集＋$1有機菜＋遊戲攤位＋工作坊＋換環保餐具

 

　　魚類統營處當日將帶來本地養殖的有機羅非魚，以及特色有機魚美食—鯪魚番茄薯仔湯、大頭魚木瓜花生湯、鯪魚燒賣；買任何兩包產品，每包減$10。 

 

全城有機日2026︱中環遮打道有機市集＋$1有機菜＋遊戲攤位＋工作坊＋換環保餐具

全城有機日2026︱中環遮打道有機市集＋$1有機菜＋遊戲攤位＋工作坊＋換環保餐具

全城有機日2026︱中環遮打道有機市集＋$1有機菜＋遊戲攤位＋工作坊＋換環保餐具

全城有機日2026︱中環遮打道有機市集＋$1有機菜＋遊戲攤位＋工作坊＋換環保餐具

 

　　•    讚好YM Fleur 花樂誰家社交媒體專頁，免費製作押花書簽乙個，數量有限，先到先得，換完即止。（YM Fleur 花樂誰家 攤位W37）

　　•    3折買迦勒冠軍有機冷榨椰子油200ml裝折實 $80（原價$150），再送15ml原價$55。（迦勒天然有機食品攤位D1,D3）

　　•    有機生薑野苺汁（$48/枝）及 有機乾薑水（$36/枝）；其他果汁3瓶有八折，其他正價商品一律九折（源生坊有機產品專門店攤位D1,D3）     

　　•    全場天然有機護膚品、防曬及個人護理產品，任選2件9折、3件或以上85折。（盛酷生活有限公司攤位 D5,D7）

 

全城有機日2026︱中環遮打道有機市集＋$1有機菜＋遊戲攤位＋工作坊＋換環保餐具

 

　　•    $38購買 Coconine椰子果醋，有機認證椰子，天然醋母自然發酵，適合拌沙拉及烹調（優源健樂攤位 D6,D8）    

　　•    有機粉絲、EPSOM 品牌鎂鹽 7折（康健一族攤位 D10）        

　　•    本地養殖有機羅非魚、鯪魚番茄薯仔湯、大頭魚木瓜花生湯、鯪魚燒賣；買任何兩包產品，每包減$10。（魚類統營處攤位  D11）    

　　•    凡購買正價貨品滿$1000元或以上即享九五折優惠（藍天畫布有機棉攤位 D13）    

　　•    意大利天然面膜買1送1、意大利美白袪黃眼霜/面霜/精華液獨家6折（Bio d'Azur Co. Ltd 攤位 D14）

　　•    Bragg有機蘋果醋10oz特價$88/3樽；有機100%純山竹汁300ml特價$450/6樽、$1760/24樽。（健康之路有限公司攤位 D17）    

　　•    特潤系列手工皂$140/四件，附送親手縫製皂袋兩個；讚好 fb/ig @bobodycare , 濕疹護膚體驗裝買一送一（Botanical Bodycare 攤位 D21）

　　•    完成HiPP 喜寶攤位遊戲有機會獲得 HiPP 驚喜禮品! HiPP喜寶雪糕禮遇（HiPP喜寶攤位 S4,S5,S22）    

 

　　現場並設有多個有機工作坊、遊戲攤位及展覽 ，只要集齊指定數目香港有機資源中心遊戲攤位印章，即可換領精美環保袋/環保餐具乙個。數量有限，換完即止！完成香港海洋公園遊戲並讚好海洋公園逆瀕行動 - Mission R和香港有機資源中心Facebook 或Instagram即可獲贈海洋公園紀念品（再生塑膠環保袋 或 眼鏡布）一份，數量有限，送完即止。

 

全城有機日2026︱中環遮打道有機市集＋$1有機菜＋遊戲攤位＋工作坊＋換環保餐具

 

全城有機日2026

日期：2026年3月8日（星期日） 

時間：11am -6pm 

地點：中環遮打道行人專用區

https://www.facebook.com/hkorc

 

Tags:#全城有機日#中環#有機市集#有機#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#Jetso#著數優惠#Hot deals
