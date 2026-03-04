網上情緣騙案｜騙徒租樓APP扮租客，五旬女子被誘騙投資加密貨幣，損失$3,100萬
TEXT:Katty WuPHOTO:CyberDefender 守網者
2025年警方共接獲1,093宗網上情緣騙案，比2024年升8.2%（+83宗），當中最大單一損失金額的個案，本地五旬女受害人被騙走約$3,100萬港元！
女受害人在租賃房屋手機應用程式刊登廣告，騙徒假意想租屋與受害人展開對話，其後轉至WhatsApp繼續交談，並發展成網戀關係。騙徒誘騙受害人進行加密貨幣投資，並提供虛假連結至假網站，受害人按指示多次轉賬至不明個人銀行戶口及加密貨幣戶口，最終損失約值$3,100萬港元。
提防網上情緣陷阱小貼士：
● 騙徒常以白撞訊息接觸受害人
● 以不同藉口展開對話，噓寒問暖
● 於不同二手或租賃網上平台尋找目標
● 建立關係後，推介高回報投資平台
● 提供不明連結及網站
● 網站客服轉賬至不明個人戶口
（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）
