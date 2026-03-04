三大日本過江龍餐廳2026︱福岡大地烏冬＋東京山本漢堡＋鰻魚名店「うなぎ四代目菊川」進駐K11 MUSEA

香港人鍾意去日本旅行，必試當地名物美食，就在2026年短短幾個月，已經有不少日本過江龍食店香港插旗，包括即叫、即切、即煮煙韌彈牙烏冬聞名的福岡「大地烏冬」、「挽肉と米」的始祖品牌東京手工漢堡「山本漢堡」，還有總部設於名古屋的鰻料理專門店「うなぎ四代目菊川」第二間分店進駐 K11 MUSEA，即睇三大食店有何吸引之處及香港店限定美食。

「大地烏冬」煙韌彈牙配現炸天婦羅

烏冬是不少香港人的最愛，來自日本福岡、備受當地食客推崇的人氣名店「大地烏冬」首間分店，今年1 月奧海城於開業，店舖賣點為堅持每一碗烏冬均「即叫、即切、即煮」，每一件天婦羅亦是「現點現炸」！

「大地烏冬」麵條特別之處是麵條呈半透明狀，而且口感煙韌彈牙，原來是匠人承襲自「豐前裏打會」的繁複製麵工藝，製麵過程首重「水和」，將專用麵粉混入鹽水後發酵八小時，讓水份均勻滲透；隨後經過手揉令麵筋組織緊密，再進行長達十二小時的「緩和」二次熟成，使麵團重回鬆軟狀態。

招牌牛蒡牛肉天婦羅烏冬（$93）天婦羅即點即炸，金黃酥脆的麵衣即使浸泡在熱湯中，依然能保持驚人的脆度。

由於麵團含水量極高，切麵後必須立即下鍋烹煮，烹煮後十分鐘內必須呈上，因此店內嚴守「即叫即切」的鐵律。湯頭嚴選昆布及鰹魚、沙甸魚、鯖魚等多種乾魚，每日新鮮熬煮一小時，色澤金黃通透，鮮味深邃。香港店更特設多款冷拌及熱湯選擇，包括清爽怡人的大根梅子冷烏冬、惹味濃郁的牛肉汁沾釜揚烏冬，以及極致豐盛的大地大滿貫天婦羅烏冬。



大根梅子冷烏冬（$88）

牛肉汁沾釜揚烏冬（$88）



香港限定博多明太子牛油釜玉烏冬（$108），選用頂級博多明太子微炙提升香氣。

大地烏冬

營業時間：11am-10pm

地址：大角咀海庭道18號奧海城二期1樓146A號舖

電話：2328 6266

https://www.facebook.com/dudon.hk

東京手工漢堡「山本漢堡」白飯任添

東京手工漢堡「山本漢堡」依家去將軍澳PopCorn都有得食！「挽肉と米」的始祖品牌「山本漢堡」跟「挽肉と米」一樣，賣點同樣是每日店內新鮮現絞手工漢堡扒，但「挽肉と米」只供應一款口味， 而「山本漢堡」則有多達10款口味的漢堡扒，另外還有意粉、三文治及沙律等，每位食客入座後即免費獲贈welcome drink「自家製蔬果汁」一杯，酸酸甜甜，令人胃口大增。

餐牌上共有10款不同口味的漢堡扒， 喜歡重口味的朋友，必試「辛味明太子漢堡扒」，肉汁香濃的漢堡扒上加了一層厚厚的明太子醬，香辣惹味。想輕盈一點，可以試試香港限定的「漢堡扒三文治」，用了日式的牛油方包，味道香甜，配以juicy的漢堡扒及芥末醬，很有新鮮感。

山本漢堡扒 $118（跟味噌湯及免費任添的日本白飯）

辛味明太子漢堡扒 $98（跟味噌湯及免費任添的日本白飯）

香港限定的「漢堡扒三文治」$48

「山本漢堡」香港1號店

地址：將軍澳唐賢街9號 PopCorn 1期1樓F23號舖

營業時間：8am-10pm（最後點餐時間9:30pm）

IG：https://www.instagram.com/yamahan_hk/

日本鰻魚名店「うなぎ四代目菊川」 K11 MUSEA新店

擁有逾90年歷史的日本名古屋鰻魚批發老字號「うなぎ四代目菊川」，繼2024年於銅鑼灣開設首間分店，香港第二分店今年初在尖沙咀K11 MUSEA開幕。這家米芝蓮餐盤推薦名店堅持每日產地直送活鰻，現場活締處理並以傳統備長炭火精心烤製，呈獻外皮香脆、內裏肉厚、鬆軟多汁、脂香四溢的極致「一本鰻」。店內還供應各樣的鰻魚料理，如炸鰻肝、鰻骨仙貝、鰻魚春卷等。

「うなぎ四代目菊川」K11 MUSEA新分店佔地寬敞，店內設有大片透明玻璃窗，讓食客可清楚觀賞職人現場活締處理及備長炭火烤製的精湛技藝；室內空間明亮開揚，大片落地玻璃引入維港景致，店內更設兩間私人廂房。

室外露天平台直眺維多利亞港壯麗景致

新分店首設專屬酒吧「Bar YON」，由2008年Suntory The Cocktail Award冠軍得主、Mizunara集團飲料總監遠藤真彥（Masahiko Endo）親自主理，融合日本傳統與現代創意，擅長以日本威士忌、燒酒及季節食材創作層次豐富的雞尾酒。

Bar YON特別推出專為鰻魚料理量身打造的限定雞尾酒。

「うなぎ四代目菊川」K11 MUSEA店

地址︰ 尖沙咀梳士巴利道18號維港文化匯K11 Musea 2樓219號舖

電話︰3460 3610

https://www.yondaimekikukawa.com/