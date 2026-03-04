歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

電影《狸想奇兵》:畢竟人類本身亦是存在於自然之中的動物
Art & Living 夢囈之上

電影《狸想奇兵》:畢竟人類本身亦是存在於自然之中的動物
今期素食譜推薦:小椰菜球小炒　一念快樂，主導權在自己手
健康飲食 走肉廚房

今期素食譜推薦:小椰菜球小炒　一念快樂，主導權在自己手
開市Good Morning

牛熊線告急！港股跌浪持續？

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
三大日本過江龍餐廳2026︱福岡大地烏冬＋東京山本漢堡＋鰻魚名店「うなぎ四代目菊川」進駐K11 MUSEA
美食情報

三大日本過江龍餐廳2026︱福岡大地烏冬＋東京山本漢堡＋鰻魚名店「うなぎ四代目菊川」進駐K11 MUSEA

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:大地烏冬、山本漢堡、うなぎ四代目菊川、Katty

　　香港人鍾意去日本旅行，必試當地名物美食，就在2026年短短幾個月，已經有不少日本過江龍食店香港插旗，包括即叫、即切、即煮煙韌彈牙烏冬聞名的福岡「大地烏冬」、「挽肉と米」的始祖品牌東京手工漢堡「山本漢堡」，還有總部設於名古屋的鰻料理專門店「うなぎ四代目菊川」第二間分店進駐 K11 MUSEA，即睇三大食店有何吸引之處及香港店限定美食。

 

Read More

「挽肉と米」始祖品牌「山本漢堡」將軍澳開業！每日店內新鮮現絞漢堡扒，肉汁特別豐富

日本過江龍鰻料理專門店「うなぎ四代目菊川」登陸銅鑼灣利園一期！備長炭高溫直燒新鮮活鰻！ 

 

「大地烏冬」煙韌彈牙配現炸天婦羅

 

　　烏冬是不少香港人的最愛，來自日本福岡、備受當地食客推崇的人氣名店「大地烏冬」首間分店，今年1 月奧海城於開業，店舖賣點為堅持每一碗烏冬均「即叫、即切、即煮」，每一件天婦羅亦是「現點現炸」！

 

　　「大地烏冬」麵條特別之處是麵條呈半透明狀，而且口感煙韌彈牙，原來是匠人承襲自「豐前裏打會」的繁複製麵工藝，製麵過程首重「水和」，將專用麵粉混入鹽水後發酵八小時，讓水份均勻滲透；隨後經過手揉令麵筋組織緊密，再進行長達十二小時的「緩和」二次熟成，使麵團重回鬆軟狀態。

 

三大日本過江龍餐廳2026︱福岡大地烏冬＋東京山本漢堡＋鰻魚名店「うなぎ四代目菊川」進駐K11 MUSEA

招牌牛蒡牛肉天婦羅烏冬（$93）天婦羅即點即炸，金黃酥脆的麵衣即使浸泡在熱湯中，依然能保持驚人的脆度。

 

　　由於麵團含水量極高，切麵後必須立即下鍋烹煮，烹煮後十分鐘內必須呈上，因此店內嚴守「即叫即切」的鐵律。湯頭嚴選昆布及鰹魚、沙甸魚、鯖魚等多種乾魚，每日新鮮熬煮一小時，色澤金黃通透，鮮味深邃。香港店更特設多款冷拌及熱湯選擇，包括清爽怡人的大根梅子冷烏冬、惹味濃郁的牛肉汁沾釜揚烏冬，以及極致豐盛的大地大滿貫天婦羅烏冬。
 

三大日本過江龍餐廳2026︱福岡大地烏冬＋東京山本漢堡＋鰻魚名店「うなぎ四代目菊川」進駐K11 MUSEA

大根梅子冷烏冬（$88）

 

三大日本過江龍餐廳2026︱福岡大地烏冬＋東京山本漢堡＋鰻魚名店「うなぎ四代目菊川」進駐K11 MUSEA

牛肉汁沾釜揚烏冬（$88）
 

三大日本過江龍餐廳2026︱福岡大地烏冬＋東京山本漢堡＋鰻魚名店「うなぎ四代目菊川」進駐K11 MUSEA

香港限定博多明太子牛油釜玉烏冬（$108），選用頂級博多明太子微炙提升香氣。

 

大地烏冬

營業時間：11am-10pm

地址：大角咀海庭道18號奧海城二期1樓146A號舖

電話：2328 6266

https://www.facebook.com/dudon.hk

 

東京手工漢堡「山本漢堡」白飯任添

 

　　東京手工漢堡「山本漢堡」依家去將軍澳PopCorn都有得食！「挽肉と米」的始祖品牌「山本漢堡」跟「挽肉と米」一樣，賣點同樣是每日店內新鮮現絞手工漢堡扒，但「挽肉と米」只供應一款口味， 而「山本漢堡」則有多達10款口味的漢堡扒，另外還有意粉、三文治及沙律等，每位食客入座後即免費獲贈welcome drink「自家製蔬果汁」一杯，酸酸甜甜，令人胃口大增。

 

三大日本過江龍餐廳2026︱福岡大地烏冬＋東京山本漢堡＋鰻魚名店「うなぎ四代目菊川」進駐K11 MUSEA

 

　　餐牌上共有10款不同口味的漢堡扒， 喜歡重口味的朋友，必試「辛味明太子漢堡扒」，肉汁香濃的漢堡扒上加了一層厚厚的明太子醬，香辣惹味。想輕盈一點，可以試試香港限定的「漢堡扒三文治」，用了日式的牛油方包，味道香甜，配以juicy的漢堡扒及芥末醬，很有新鮮感。

 

三大日本過江龍餐廳2026︱福岡大地烏冬＋東京山本漢堡＋鰻魚名店「うなぎ四代目菊川」進駐K11 MUSEA

山本漢堡扒 $118（跟味噌湯及免費任添的日本白飯）

 

三大日本過江龍餐廳2026︱福岡大地烏冬＋東京山本漢堡＋鰻魚名店「うなぎ四代目菊川」進駐K11 MUSEA

辛味明太子漢堡扒 $98（跟味噌湯及免費任添的日本白飯）

 

三大日本過江龍餐廳2026︱福岡大地烏冬＋東京山本漢堡＋鰻魚名店「うなぎ四代目菊川」進駐K11 MUSEA

香港限定的「漢堡扒三文治」$48

 

「山本漢堡」香港1號店 

地址：將軍澳唐賢街9號 PopCorn 1期1樓F23號舖

營業時間：8am-10pm（最後點餐時間9:30pm）

IG：https://www.instagram.com/yamahan_hk/

 

日本鰻魚名店「うなぎ四代目菊川」 K11 MUSEA新店

 

　　擁有逾90年歷史的日本名古屋鰻魚批發老字號「うなぎ四代目菊川」，繼2024年於銅鑼灣開設首間分店，香港第二分店今年初在尖沙咀K11 MUSEA開幕。這家米芝蓮餐盤推薦名店堅持每日產地直送活鰻，現場活締處理並以傳統備長炭火精心烤製，呈獻外皮香脆、內裏肉厚、鬆軟多汁、脂香四溢的極致「一本鰻」。店內還供應各樣的鰻魚料理，如炸鰻肝、鰻骨仙貝、鰻魚春卷等。

 

三大日本過江龍餐廳2026︱福岡大地烏冬＋東京山本漢堡＋鰻魚名店「うなぎ四代目菊川」進駐K11 MUSEA

 

　　「うなぎ四代目菊川」K11 MUSEA新分店佔地寬敞，店內設有大片透明玻璃窗，讓食客可清楚觀賞職人現場活締處理及備長炭火烤製的精湛技藝；室內空間明亮開揚，大片落地玻璃引入維港景致，店內更設兩間私人廂房。 

 

三大日本過江龍餐廳2026︱福岡大地烏冬＋東京山本漢堡＋鰻魚名店「うなぎ四代目菊川」進駐K11 MUSEA

三大日本過江龍餐廳2026︱福岡大地烏冬＋東京山本漢堡＋鰻魚名店「うなぎ四代目菊川」進駐K11 MUSEA

三大日本過江龍餐廳2026︱福岡大地烏冬＋東京山本漢堡＋鰻魚名店「うなぎ四代目菊川」進駐K11 MUSEA

室外露天平台直眺維多利亞港壯麗景致

 

　　新分店首設專屬酒吧「Bar YON」，由2008年Suntory The Cocktail Award冠軍得主、Mizunara集團飲料總監遠藤真彥（Masahiko Endo）親自主理，融合日本傳統與現代創意，擅長以日本威士忌、燒酒及季節食材創作層次豐富的雞尾酒。

 

三大日本過江龍餐廳2026︱福岡大地烏冬＋東京山本漢堡＋鰻魚名店「うなぎ四代目菊川」進駐K11 MUSEA

Bar YON特別推出專為鰻魚料理量身打造的限定雞尾酒。

 

「うなぎ四代目菊川」K11 MUSEA店

地址︰ 尖沙咀梳士巴利道18號維港文化匯K11 Musea 2樓219號舖

電話︰3460 3610

https://www.yondaimekikukawa.com/

 

Tags:#山本漢堡#うなぎ四代目菊川#尖沙咀#K11 MUSEA#將軍澳#大角咀#美食情報#大地烏冬
Add a comment ...Add a comment ...
奇華新春優惠︱米奇與好友主題賀年禮盒85折＋渣打信用卡/Alipay糕品8折＋送現金券
更多搵食地圖文章
奇華新春優惠︱米奇與好友主題賀年禮盒85折＋渣打信用卡/Alipay糕品8折＋送現金券

投票區

美以空襲伊朗 最高領袖哈梅內伊身亡
367
|
1

你認為事件會否引發更大規模戰爭？

52%
不會
34%
難講
14%
投票期：2026-03-02 ~ 2026-04-02
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處