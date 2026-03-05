　　吳文忻胸部流膿傳惡臭感死亡來了，日日爆喊開生前追思會朋友打氣

吳文忻在2022年確診乳癌，兩年後病情有變，癌細胞擴散至身體其他部位，但她仍積極面對。近日接受TVB節目《流行都市》訪問時，她坦言最近兩個月病情反覆令身心俱疲，曾有一段時間情緒低落，幾乎天天以淚洗面。她形容自己一度覺得跟死亡很接近，甚至舉行「生前追思會」，在朋友陪伴下才得到安慰。

吳文忻不時在社交平台分享治療過程，並開直播與網民互動。她早前透露癌細胞已擴散至肝臟和淋巴，自言盡量配合治療。近日亮相《流行都市》及接受TVB娛樂新聞台訪問時，她身穿黃色外套，沒有使用頭巾，外形比以往更瘦削。她表示近兩個月病情反覆、身心俱疲：「未試過情緒咁差，直頭日日爆喊。」

回想當時情況，她毫不掩飾表示身體狀況惡化，胸口出現問題：「嗰陣時乳房流好多膿，好臭，我要日日包住佢，晚晚好似同條屍一齊瞓，心諗係咪就嚟死，感覺到身體好辛苦，之後我提醒自己唔可以咁。」治療期間，她不斷嘗試不同藥物。有一款新藥服用兩星期後覺得效用不大，打算前往深圳求醫。她坦言：「試藥覺得唔啱，就轉藥，再試去深圳睇醫生。」

在這段時間，兩名女兒不時為她打氣之外，小學同學彭秀慧更每天致電鼓勵，令她重拾積極態度。她透露日前與一班好姊妹聚會，在酒店海景房舉行「生前追思會」：「我一向百無禁忌，可以將死亡拎出嚟講仲好，代表你克服死亡恐懼。一班女仔好開心，我以為佢哋會講肉麻嘢，但反而係加油站，講好多說話為我加油。」朋友的支持，為她注入不少正能量。