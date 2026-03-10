歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
香港運輸策略藍圖︱八縱八橫網絡融合大灣區＋智慧交通管理平台數據分析
數碼創科

香港運輸策略藍圖︱八縱八橫網絡融合大灣區＋智慧交通管理平台數據分析

智慧城市5.0
鄧淑明
智慧城市5.0

　　為提升本港整體交通運輸服務水平，政府公布了最新的《運輸策略藍圖》(藍圖)，強調要以「雙創新思維」完善基建布局，當中涉及港深兩地大範圍的土地規劃，整個運輸網絡項目的生命周期相當長遠。在開展項目規劃前，建立一個共用數據平台，就是成功的關鍵。

 

　　藍圖提出要構建「五縱五橫」鐵路網絡和「三縱三横」主要道路網絡，形成「八縱八橫」交通布局，以加強與大灣區融合。要有序推展藍圖建議的一系列運輸基建，尤其是接通國家高鐵網絡的廣深港高速鐵路香港段；未來的中鐵線；港深西部鐵路（洪水橋至前海）及未來南延伸，都是全面打通港深兩地地鐵網絡的重要項目，從整體運輸基建布局、走線設計、施工、運營及維護，牽涉的人員、機構、物資數量龐大，施工期長，衍生的數據量驚人，過程中的統籌、審查和溝通工作是否流暢嚴密，往往影響工程效率，如能夠建立一個以地理空間數據為核心的共用數據平台，匯聚和綜合所有與項目相關的資訊，便可避免在龐雜多變的施工過程中，不同的持份者需在多個系統內搜尋資料，因數據新舊難辨兼不同步而產生誤解。

 

　　事實上，地理位置數據是連繫各種數據的萬能鑰匙，有助分析並作出更佳更快的決策。而中央在2019年初公布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》內的第五章〈加快基礎設施互聯互通〉，提到要提升基礎設施促進區內合作，包括建設互通的「公共應用平台」、「智慧城市時空信息雲平台」，以及「空間信息服務平台」等設施。這三個資訊基建都是以地理空間數據為核心。因此，我們應善用地理空間數據，拼湊出計劃更完整的圖畫，加強整體執行效率，以助藍圖順利建成。

 

　　此外，藍圖內有建議推展「交通管理平台」，優化交通數字化管理，強調該平台將整合各類交通及運輸數據，利用大數據分析和人工智能技術，預測交通變化、識別交通瓶頸和制訂應急預案，協助交通管理及運輸規劃，其應用場景涵蓋大型活動、惡劣天氣及突發事故等，又能夠提供實時交通和運輸資訊，可與相關政府部門分享。不過，政府土木工程拓展署早於8年前已研發及營運「聯合運作平台」（COP），這個以電子地圖為核心的數碼化平台，可供不同部門實時分享事故的相關資訊。惟COP目前僅在處理山泥傾瀉、水浸等天災事故時使用，筆者認為，只要把這個平台升級，例如加入地理空間人工智能（Geospatial Artificial Intelligence, GeoAI），配合人造衛星、無人機以及傳感器接收大量數據，擴大應用場景至惠及民生的所有政府部門，便能加強跨部門協作，促進數據互通。

 

　　《運輸策略藍圖》勾畫出未來香港運輸基建發展的願景，牽繫著大灣區逾億人口的長遠福祉，期望當局能夠善用數據讓各項建議盡快實踐，為市民和旅客提供更高效多元的交通服務，鞏固香港在大灣區乃至全球網絡的交通樞紐地位。

Tags:#數碼創科#香港運輸策略藍圖#大灣區#交通管理平台#智慧城市
Add a comment ...Add a comment ...
香港中醫醫院︱AI＋物聯網中藥配送系統提升效率，減少誤服風險，助力成為中醫藥橋頭堡
更多智慧城市5.0文章
香港中醫醫院︱AI＋物聯網中藥配送系統提升效率，減少誤服風險，助力成為中醫藥橋頭堡

投票區

長和追討巴拿馬港口權益
203
|
0

你是否支持特區政府在國際層面協助本港企業維護海外合法權益？

支持
92%
不支持
4%
無意見
4%
投票期：2026-03-09 ~ 2026-04-09
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處