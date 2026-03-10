香港運輸策略藍圖︱八縱八橫網絡融合大灣區＋智慧交通管理平台數據分析

為提升本港整體交通運輸服務水平，政府公布了最新的《運輸策略藍圖》(藍圖)，強調要以「雙創新思維」完善基建布局，當中涉及港深兩地大範圍的土地規劃，整個運輸網絡項目的生命周期相當長遠。在開展項目規劃前，建立一個共用數據平台，就是成功的關鍵。

藍圖提出要構建「五縱五橫」鐵路網絡和「三縱三横」主要道路網絡，形成「八縱八橫」交通布局，以加強與大灣區融合。要有序推展藍圖建議的一系列運輸基建，尤其是接通國家高鐵網絡的廣深港高速鐵路香港段；未來的中鐵線；港深西部鐵路（洪水橋至前海）及未來南延伸，都是全面打通港深兩地地鐵網絡的重要項目，從整體運輸基建布局、走線設計、施工、運營及維護，牽涉的人員、機構、物資數量龐大，施工期長，衍生的數據量驚人，過程中的統籌、審查和溝通工作是否流暢嚴密，往往影響工程效率，如能夠建立一個以地理空間數據為核心的共用數據平台，匯聚和綜合所有與項目相關的資訊，便可避免在龐雜多變的施工過程中，不同的持份者需在多個系統內搜尋資料，因數據新舊難辨兼不同步而產生誤解。

事實上，地理位置數據是連繫各種數據的萬能鑰匙，有助分析並作出更佳更快的決策。而中央在2019年初公布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》內的第五章〈加快基礎設施互聯互通〉，提到要提升基礎設施促進區內合作，包括建設互通的「公共應用平台」、「智慧城市時空信息雲平台」，以及「空間信息服務平台」等設施。這三個資訊基建都是以地理空間數據為核心。因此，我們應善用地理空間數據，拼湊出計劃更完整的圖畫，加強整體執行效率，以助藍圖順利建成。

此外，藍圖內有建議推展「交通管理平台」，優化交通數字化管理，強調該平台將整合各類交通及運輸數據，利用大數據分析和人工智能技術，預測交通變化、識別交通瓶頸和制訂應急預案，協助交通管理及運輸規劃，其應用場景涵蓋大型活動、惡劣天氣及突發事故等，又能夠提供實時交通和運輸資訊，可與相關政府部門分享。不過，政府土木工程拓展署早於8年前已研發及營運「聯合運作平台」（COP），這個以電子地圖為核心的數碼化平台，可供不同部門實時分享事故的相關資訊。惟COP目前僅在處理山泥傾瀉、水浸等天災事故時使用，筆者認為，只要把這個平台升級，例如加入地理空間人工智能（Geospatial Artificial Intelligence, GeoAI），配合人造衛星、無人機以及傳感器接收大量數據，擴大應用場景至惠及民生的所有政府部門，便能加強跨部門協作，促進數據互通。

《運輸策略藍圖》勾畫出未來香港運輸基建發展的願景，牽繫著大灣區逾億人口的長遠福祉，期望當局能夠善用數據讓各項建議盡快實踐，為市民和旅客提供更高效多元的交通服務，鞏固香港在大灣區乃至全球網絡的交通樞紐地位。