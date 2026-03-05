溫傑星期四｜內地赤字規模增加有政策憧憬？｜恒指後勁不繼反彈完？

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

國務院總理李強今早（5日）發表政府工作報告，提到2026年經濟增長目標為4.5%至5%，赤字率擬按4%左右安排，赤字規模5.89萬億元人民幣，較上年增加2300億元人民幣，政策數據點解讀？有乜板塊可以淘金？環球主要市場明顯反彈，惟恒指升穿25700點後受阻，收窄升幅，恒指仲有無力再上？距離牛熊線還有逾四百點，係安全區定逃命波？

