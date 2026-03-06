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【etnet賞你】香港電影金像獎提名電影放映入場證
獎賞活動

【etnet賞你】香港電影金像獎提名電影放映入場證

#香港電影金像獎 將於4月舉行，現在影迷有機會在「第44屆香港電影金像獎」提名電影放映展重溫提名電影！大家現在只需要按以下步驟，參加etnet遊戲，即有機會獲得放映展入場證：

1️⃣ 讚好及追蹤「etnet」 Facebook 專頁

2️⃣ 讚好及追蹤 「香港電影金像獎 Hong Kong Film Awards」 Facebook 專頁

3️⃣ 點擊此處前往回答問題頁面並填寫表格；

4️⃣ 回答最佳的10名參加者，即有機會得到「提名電影放映入場證」一套（共兩張），名額共10名。

 

「第 44 屆香港電影金像獎」提名電影放映展詳情：
日期：2026 年 3 月 13 日至 25 日
地點：香港電影資料館電影院 及 香港藝術中心古天樂電影院
憑「提名電影放映入場證」可於指定日期、時間、地點，免費入場觀看提名電影。
觀眾需持入場證出席，每證只限一人，免費入場，不設劃位，座位先到先得，座滿即止，金像奬評審可優先進場。

 

該活動之條款及細則：
1. 活動時間：2026年3月6日起至2026年3月11日晚上11:59截止，領獎時間：2026年3月12日起至2026年3月20日下午5:00截止（以經濟通有限公司時間為準，逾期無效）。  
2. 參加即代表同意並接受本條款。
3. 參加者須年滿18歲，每人限參加一次。重複參加、假賬戶、空號或任何不當方式將被取消資格；相同地址/IP最多限獲一份獎品。  
4. 經核實後，回答最佳的10位參加者，將可得到「提名電影放映入場證」一套（共兩張），名額共10名，結果不得異議。  
5. 獎品受主辦方條款約束，如有爭議，由相關單位保留最終決定權。  
6. 獎品不可退換、不可兌換現金。  
7. 換領期視獎品性質而定，本公司不會另行通知。  
8. 如資料錯誤導致無法聯絡或錯過換領，本公司概不負責。  
9. 獎品質量或相關責任由發行方承擔，經濟通有限公司不承擔。  
10. 香港經濟日報集團員工及家屬不得參加。  
11. 經濟通保留修改條款權利，如有任何關於本遊戲活動之爭議，本公司保留最終決定權。

 

觀看電影之條款及細則：
1. 六歲以下小童恕不招待。
2. 嚴禁在場內攝影、錄影、錄音或拍攝電影片段。
3. 場內禁止吸煙或飲食。
4. 電影播放期間，請關掉鬧錶、無線電話及傳呼機之響鬧裝置。
5. 十八歲以下人士不得進場觀看第 III 級別之影片。
6. 不得攜帶任何可能影響節目進行或對場內觀眾造成騷擾或不便的物品進場。
7. 場地管理人員有權不讓遲到者或中途離場者入場，並有權決定遲到者或中途離場者的入場安排。
8. 節目放映如有調動，恕不另行通知，請觀眾留意本會 Facebook 或官網最新公布，一切以大會最後公布為準。
9. 入場人士須遵守放映場地之所有規則，違者或會被要求離場。
10. 觀看電影過程如遇任何特殊情況或爭議，香港電影金像奬協會保留最終決定權。

Tags:#香港電影金像獎#etnet#香港電影金像獎 Hong Kong Film Awards Facebook 專頁#香港電影資料館#香港藝術中心古天樂電影院#金像獎
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