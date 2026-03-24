低空經濟︱香港超視距飛行＋夜間飛行＋跨境低空運輸，空間數據共享平台成突破關鍵

低空經濟是國家戰略性新興產業，也是推動新質生產力發展的重要引擎之一，各地正積極探索低空經濟可涉獵的應用範疇。

為進一步拓展和豐富低空經濟的應用場景，政府今年已推出進階版低空經濟「監管沙盒X」項目，涵蓋技術複雜度較高的低空飛行應用場景，包括跨境路線、低空載人飛行器等。另將完善民航法例及規管框架，以及展開低空基礎設施技術研究，規劃部署起降場、航路網絡、衛星定位、三維空間數據系統及智能低空交通管理系統，更計劃制訂「發展低空經濟規劃行動綱領」，務求能與其他大灣區城市對接，與國家戰略發展深度融合，將香港發展成為一個讓內地低空經濟企業「走出去」的有效平台。

然而，香港目前在低空經濟發展上仍在起步階段，與國內一日千里的發展仍有很大差距，要和其他灣區城市同步發展，「發展低空經濟工作組」必須要與業界保持緊密聯繫，了解各界的業務發展所需。現時無人機雖在基建巡檢、物流配送等超過20個風險相對較低的項目中投入實際運營，但仍未與其他大灣區城市的政府做到低空運輸聯動。筆者認為，香港有必要採取主動，和各地政府及運營單位共同探討應用場景、商業模式、空域管理、法律法規及跨境融合的發展，特別是針對物流、應急、觀光等多個場景形成規模效應，以實踐「一張藍圖、多地齊飛」為目標。

目前，不少市民認為香港人口密集、高樓林立，未必適合無人機於空中穿梭，要讓無人機合乎法規及安全要求下飛行，或突破傳統視距和日間飛行限制，確保飛行任務可安全完，關鍵在於是否具備完善的空間數據基礎與分析能力，地理資訊系統(GIS)在此就擔當著不可或缺的角色。

一直以來，GIS在香港智慧城市發展中都發揮重要作用，無論是測繪、城市規劃、基礎設施建設、資產管理，以至疫情期間的數據分析，皆在背後提供可靠支援。目前，以GIS 為核心的「空間數據共享平台」(CSDI) 網站，自推出以來已為市民提供1,000多個數據集，當中包含土木工程拓展署的全港性三維形象化空載激光遙感測量數據，以及天文台的即時氣象資訊，這正是為無人機營運商提供安全決策的關鍵數據，配合GIS的地理空間數據分析，可以計算出無人機在不同時間及空間條件下的「適航指數」，為日後推行超視距飛行、夜間飛行，甚至跨境低空運輸提供科學化依據及技術基礎。

政府早前公布的《運輸策略藍圖》為香港勾畫出未來運輸基建發展的願景，當中第15項建議便提出要積極推動低空經濟，將香港打造成亞太區低空經濟創新樞紐，確保低空經濟能夠「飛得穩」、「飛得遠」，深度融入國家「新質生產力」的戰略，善用高端科技做好數據分析就成為低空經濟騰飛的關鍵。