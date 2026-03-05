8度海逸酒店︱每位$329起！任食皇帝蟹海鮮自助晚餐半價＋蟹粉鮑魚＋日本岩手牛＋生日免費蛋糕及餐酒

酒店自助餐速報！紅磡8度海逸酒店新推「蟹皇．海鮮交響曲自助晚餐」以蟹為打，海鮮迷勁食大擦烤皇帝蟹、蟹粉扣黃金鮑魚、冰鎮海鮮及海鮮主打熱葷。除此之外，必食香煎鴨肝伴黑松露汁及即煎日本岩手牛伴黑松露薯蓉。現凡惠顧自助晚餐，即享高達半價優惠每位成人低至$329，而且每兩位成人惠顧，同行之一位小童即可免費用餐，當月生日優惠可享半價連免費餐酒乙支及生日蛋糕！

相信不少 buffet迷為皇帝蟹而來！主廚於即席烹調區烹調香草蒜蓉烤皇帝蟹，蒜香與香草層層滲入，慢烤至香氣四溢，皇帝蟹蟹肉飽滿扎實，鮮甜多汁。蟹粉扣黃金鮑魚以主廚秘製上湯扣煮收汁極入味，最後必要試慢火熬成蟹肉濃湯，蟹味濃稠。

香草蒜蓉烤皇帝蟹

蟹粉扣黃金鮑魚

蟹肉濃湯

要勁食回本，還要鎖定無限任食鱈場蟹腳、紐西蘭青口、海蝦及海螺等冰鎮海鮮，而刺身及壽司區亦無限提供即點即切三文魚、鯛魚、阿根廷紅蝦新鮮刺身及各款壽司。



冰鎮海鮮_鱈場蟹腳、海蝦、海螺及青口

另一焦點香煎鴨肝伴黑松露汁，廚師慢火將鴨肝煎至呈微微的金黃色，再配熱烘烘的多士，鴨肝的油脂隨即滲透至香脆多士中，味濃豐腴，再配上黑松露汁，一解油膩感覺。日本岩手牛即席香煎，肉質細嫩，油花均勻，牛迷必試！日本岩手牛搭配幼滑細緻的黑松露薯蓉，松露獨有的香氣與優質牛肉帶來雙重享受。



香煎鴨肝伴黑松露汁

即煎日本岩手牛伴黑松露薯蓉

熱葷區亦有不少以海鮮入饌美食，包括芝士焗蟹肉、意大利香草白酒煮大蜆、韓式醬油蒸珍珠貝、避風塘軟殼蟹及椒鹽鮮魷等，食肉獸的話不妨一試烤至外焦內嫩，肉汁豐腴，羶香恰到好處的燒羊架，大推！



日式清酒帶子蟹肉燉蛋，選用日本清酒提鮮，蒸蛋非常滑嫩入味。

芝士焗蟹肉

忌廉芝士焗蠔及煙肉焗蠔

泰式酸辣扇貝沙律，配上主廚秘製泰式酸辣醬，酸辣帶勁，每一口都讓人胃口大開！

芒果牛油果蟹肉沙律，芒果香甜、牛油果滑順加上蟹肉鮮甜好開胃。

意大利香草白酒煮大蜆

甜品專區選擇令人選擇困難，必試酒店招牌芒果拿破崙酥皮層層薄脆，燕窩燉椰汁蛋白養顏之選甜而不膩，滋養入心。最後，再食焗法國軟芝士撻、士多啤梨慕絲蛋糕、茉莉花布甸及任食Mövenpick雪糕大滿足。

士多啤梨慕絲蛋糕 （左後）、茉莉花布甸 （右後） 、焗法國軟芝士撻 （左前）

芒果拿破崙 （中前）、及燕窩燉椰汁蛋白 （右前）

8度餐廳蟹皇．海鮮交響曲自助晚餐

日期︰2026年3月9日至6月30日

時間︰6pm-9pm

地址︰香港九龍土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店 地下大堂8度餐廳

查詢︰2126 1960

限定優惠

- eShop折後價︰星期一至五成人$329起 （原價$658起）、長者$284起 （原價$568起）、小童$249起 （原價: $498起）

- eShop折後價︰星期六至日、公眾假期及前夕成人$369起 （原價: $738起）、長者$334起 （原價$668起）、小童$299起 （原價$598起）

- 每2位成人惠顧，同行之1位小童 （5歲或以下） 可免費用餐

- 星期一至五：8折；星期六至日、公眾假期及前夕：85折

當月生日優惠

凡4位或以上同行惠顧自助晚餐，生日之星可享：（不適用於限定優惠同時使用）

星期一至五

- 生日之星半價連免費餐酒乙支或可選

- 免費生日蛋糕乙個連餐酒乙支

星期六至日、公眾假期及前夕

- 生日之星半價

- 免費餐酒乙支

- 生日蛋糕乙個

註︰優惠另設加一服務費並以原價計算，小童6歲至11歲／長者60歲或以上。

如需享用生日優惠，只適用於到場付款，請先致電餐廳預訂座位，優惠不可與其他優惠同時使用

生日蛋糕須一日前預訂，如用餐當日預訂，則轉為精緻蛋糕拼盤乙份

預訂：https://bit.ly/4b75naa