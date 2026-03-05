歡迎回來

07
三月
沙田太古可口可樂廠｜香港太古可口可樂「樂在香港60載—尋樂趣」：香港可口可樂博物館導賞團 沙田太古可口可樂廠｜香港太古可口可樂「樂在香港60載—尋樂趣」：香港可口可樂博物館導賞團
展覽 親子活動
沙田太古可口可樂廠｜香港太古可口可樂「樂在香港60載—尋樂趣」：香港可口可樂博物館導賞團
推介度：
07/03/2026
24
五月
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展 九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
展覽 文化藝術
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
推介度：
24/05/2025 - 24/05/2028
免費
Youtube Facebook Instagram
上環全新精品茶概念店「離念茶蒔」：集外帶茶飲、原茶品鑑、美食及購物於一身！必試烏龍茶鴛鴦、鐵觀音凍檸茶
美食情報

上環全新精品茶概念店「離念茶蒔」：集外帶茶飲、原茶品鑑、美食及購物於一身！必試烏龍茶鴛鴦、鐵觀音凍檸茶

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Katty WuPHOTO:Katty Wu、離念茶蒔

　　近年，愈來愈多香港人喜歡飲茶，不是指上酒樓吃點心的「飲茶」，而是飲精品茶。上環最近開了一間全新的精品茶概念店「離念茶蒔」，樓高3層，地下賣外帶茶飲、茶葉及一些與茶相關的商品；一樓是餐廳，供應一系列以茶入饌的美食，更有專業茶藝師駐場，為客人沖泡各款精品原茶；二樓是活動空間，將會舉辦不同的茶藝活動。喜歡茶的朋友，絕對要去試試！

 

上環全新精品茶概念店「離念茶蒔」：集外帶茶飲、原茶品鑑、美食及購物於一身！必試烏龍茶鴛鴦、鐵觀音凍檸茶

「離念茶蒔」位於皇后大道中，從上環地鐵站行5分鐘就到，非常方便又易找。

 

　　「離念茶蒔」是觀塘人氣茶室「想爺爺了」及位於大圍的餐廳「老去茶事」的一個延伸，亦代表店主兼茶藝師趙玥洺（Ming）對人生不同階段與成長的感悟：「在成長的過程中，縱然經歷變化、心境改變，我們既要保持初心，亦毋需多餘執著。『離念』就是無念地感受世界，『茶蒔』是茶樹成長的過程，由種子茁壯成長的茶樹，每棵都獨一無二，像每一位客人，寄望大家能藉著每一泡茶，享受箇中不斷變化的滋味和獨特的當下。」

 

上環全新精品茶概念店「離念茶蒔」：集外帶茶飲、原茶品鑑、美食及購物於一身！必試烏龍茶鴛鴦、鐵觀音凍檸茶

「離念茶蒔」表店主兼茶藝師Ming。

 

　　「離念茶蒔」最大的特色，就是將外帶茶飲「精品化」，16款茶飲非常有特色及個性，全部都是由茶藝師精心挑選多個地區的精品茶，包括重焙烏龍、野薑花烏龍、白蘭花茉莉綠茶、紅玉紅茶等製作，除了現泡原茶，更結合傳統茶文化與新派風格，製作出多款燕麥茶拿鐵和茶特調。

 

　　外帶精品茶特飲當中，最具特色是自創的「Floating Dir-Tea 浮‧鴛鴦」系列，顧名思義是咖啡Dirty的變奏，將意式濃縮咖啡倒進已混合茶底的燕麥奶表層，冷熱交融，奶、茶、啡層次分明，有茶的回甘，非常獨特。茶店非常貼心，除了燕麥奶，亦可以免費轉為鮮奶或豆奶，迎合客人不同的喜好。

 

上環全新精品茶概念店「離念茶蒔」：集外帶茶飲、原茶品鑑、美食及購物於一身！必試烏龍茶鴛鴦、鐵觀音凍檸茶

浮‧鴛鴦 $42-$52

共有4款不同口味，包括重焙烏龍茶鴛鴦、野薑花烏龍茶鴛鴦、貴妃蜜香烏龍茶鴛鴦及紅玉茶鴛鴦，冷熱口感加上咖啡的香氣，還有茶的回甘，是個獨特的體驗！

 

上環全新精品茶概念店「離念茶蒔」：集外帶茶飲、原茶品鑑、美食及購物於一身！必試烏龍茶鴛鴦、鐵觀音凍檸茶

燕麥茶拿鐵 熱$33-$45／凍$35-48

不喝咖啡的話，可以揀茶拿鐵，同樣有4款不同口味，可以免費轉為鮮奶或豆奶。熱的茶拿鐵有漂亮的拉花，打卡最適合！

 

　　檸茶控的話，一定要試「會上癮的凍檸茶」，以雪片梨香單叢拼炭焙鐵觀音沖製，茶味恰好餘韻悠長，配油柑、檸檬與柑桔仔，我喝了，真的茶如其名，會喝上癮！

 

上環全新精品茶概念店「離念茶蒔」：集外帶茶飲、原茶品鑑、美食及購物於一身！必試烏龍茶鴛鴦、鐵觀音凍檸茶

會上癮的凍檸茶 $38

油柑、檸檬與柑桔仔的酸味恰到好處，茶味非常清香，絕對會喝上癮！

 

　　另一款推介的外帶茶飲是「香港茶蒔」系列，採用本地老字號茶行茶葉製作冷萃茶，on tap沖出奉客，特別濃郁新鮮。茶行與茶款不定期轉換，今期有林奇苑茶行的焙火鐵觀音烏龍茶，以及福華茶行的拼配普洱，平時比較少喝到凍的普洱，入口醇厚順滑，非常適合夏天飲。

 

上環全新精品茶概念店「離念茶蒔」：集外帶茶飲、原茶品鑑、美食及購物於一身！必試烏龍茶鴛鴦、鐵觀音凍檸茶

福華茶行拼配普洱 $38

On tap的凍普洱茶，感覺十分有趣。

 

　　如果想舒舒服服歎茶，可以到一樓的餐廳。茶藝師精心設計的茶單，有來自潮州鳳凰山的單叢、台灣南投的蜜香紅茶、武夷山的野生正山小種紅茶、廣西梧州的六堡茶、本地自家窨制花茶以及多款季節限定名茶，客人可以選擇在tea bar位置品鑑，由專業茶藝師沖泡，品嘗茶每一泡的變化、層次與風味。另有多款茶飲與特調，愛果香必試季節水果梳打或紅莓觀音，朱古力控則可選鍋煮朱古力或陳皮朱古力。

 

上環全新精品茶概念店「離念茶蒔」：集外帶茶飲、原茶品鑑、美食及購物於一身！必試烏龍茶鴛鴦、鐵觀音凍檸茶

喜歡品茶的茶友可以選擇坐tea bar，欣賞專業茶藝師泡茶，每壺$58起。

 

　　餐廳供應一系列以茶入饌的美食，由沙律、意麵、主菜肉食以至甜點一應俱全。餐單由主廚和茶藝師花盡心思設計，因應食材性質，配搭合適的茶和烹調方式，既突顯食材原味，亦不失茶的獨特性。小食熱選有「本地窨制白蘭花茶漬吞拿魚」，吞拿魚刺身以白蘭花茉莉綠茶輕醃，柔軟鮮味中帶有陣陣草本清香，配海葡萄同吃，清爽醒胃！

 

上環全新精品茶概念店「離念茶蒔」：集外帶茶飲、原茶品鑑、美食及購物於一身！必試烏龍茶鴛鴦、鐵觀音凍檸茶

蒔蘿油檸檬忌廉三文魚 酒香百合 $198

 

　　主菜更精彩，雞、牛、豬、羊、魚選擇齊備；亮點有「頭春六堡蔘香雞」，以加入頭春六堡熟茶、野山蔘、香料和藥材熬製的滷水煮肥美三黃雞，雞肉嫩滑，人蔘香與茶香襲來，卻不奪雞鮮。「十年陳白茶慢煮豬鞍扒」，帶骨豬鞍扒以白茶低溫慢煮24 小時再煎香，外面金黃香脆，內裏多汁兼帶老白茶糉葉香氣。

 

上環全新精品茶概念店「離念茶蒔」：集外帶茶飲、原茶品鑑、美食及購物於一身！必試烏龍茶鴛鴦、鐵觀音凍檸茶

頭春六堡蔘香雞 半隻$168／全隻$238

 

上環全新精品茶概念店「離念茶蒔」：集外帶茶飲、原茶品鑑、美食及購物於一身！必試烏龍茶鴛鴦、鐵觀音凍檸茶

十年陳白茶 慢煮豬鞍扒 $218

 

　　除了主菜，餐單不乏麵食，將意大利麵作創新配搭。最具人氣是「川風擔擔寬蛋麵」，素食之選有「羊肚菌黑松露米形意粉」；而最新登場則有「正山小種紅茶漬牛小排燒汁米形意粉」，採用軟嫩甘香安格斯牛小排製作，以正山小種紅茶慢煮24小時，香濃牛味中透出奶茶般的餘韻。當然還有甜品，如茉莉香片奶凍、野薑花烏龍茶卷蛋等。

 

上環全新精品茶概念店「離念茶蒔」：集外帶茶飲、原茶品鑑、美食及購物於一身！必試烏龍茶鴛鴦、鐵觀音凍檸茶

羊肚菌黑松露米形意粉 $138

 

上環全新精品茶概念店「離念茶蒔」：集外帶茶飲、原茶品鑑、美食及購物於一身！必試烏龍茶鴛鴦、鐵觀音凍檸茶

野薑花烏龍茶卷蛋 $52

 

上環全新精品茶概念店「離念茶蒔」：集外帶茶飲、原茶品鑑、美食及購物於一身！必試烏龍茶鴛鴦、鐵觀音凍檸茶

茉莉香片奶凍 香料芒果醬 $48

 

　　除了飲飲食食，還可以shopping！除了一系列「茶氏」自家出品的茶餅和茶葉禮盒，更有來自本地、內地與台灣品牌的茶具手作、陶泥飾品，手工精巧兼獨一無二；注目的還有本地製造的天然線香、茶味香氛等，方便在家打造寫意品茗空間！店家同時與糕餅品牌Between Haru合作，以懷舊香港零食為靈感推出香甜的「大白兔糖曲奇」和甘香鬆化的「櫻花蝦乾雪球曲奇」，無論自用或當作伴手禮都適合不過。

 

上環全新精品茶概念店「離念茶蒔」：集外帶茶飲、原茶品鑑、美食及購物於一身！必試烏龍茶鴛鴦、鐵觀音凍檸茶

大白兔糖曲奇 $88

 

上環全新精品茶概念店「離念茶蒔」：集外帶茶飲、原茶品鑑、美食及購物於一身！必試烏龍茶鴛鴦、鐵觀音凍檸茶

櫻花蝦乾雪球曲奇 $88

 

上環全新精品茶概念店「離念茶蒔」：集外帶茶飲、原茶品鑑、美食及購物於一身！必試烏龍茶鴛鴦、鐵觀音凍檸茶

「茶氏」精品原茶

 

上環全新精品茶概念店「離念茶蒔」：集外帶茶飲、原茶品鑑、美食及購物於一身！必試烏龍茶鴛鴦、鐵觀音凍檸茶

百年奇苑武夷山岩（3粒裝）

 

上環全新精品茶概念店「離念茶蒔」：集外帶茶飲、原茶品鑑、美食及購物於一身！必試烏龍茶鴛鴦、鐵觀音凍檸茶

復古水果盒茶葉 各$88

 

上環全新精品茶概念店「離念茶蒔」：集外帶茶飲、原茶品鑑、美食及購物於一身！必試烏龍茶鴛鴦、鐵觀音凍檸茶

香港製造天然線香 各$98

 

上環全新精品茶概念店「離念茶蒔」：集外帶茶飲、原茶品鑑、美食及購物於一身！必試烏龍茶鴛鴦、鐵觀音凍檸茶

植物滾珠精油 各$380

 

離念茶蒔

地址：皇后大道中286號

營業時間：星期一至五 地下外賣飲品及選物店 10am-9pm／餐廳 11am-9pm；星期六、日及公眾假期 全店 10am-9pm

IG：https://www.instagram.com/chas_bythetime/

 

Tags:#茶藝師#茶飲#鴛鴦#凍檸茶#烏龍茶#茶拿鐵#燕麥奶#美食情報#新店#新餐廳#上環美食
