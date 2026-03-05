馮德倫為IP推新歌，動漫劇集預今年登場，雷頌德新歌賀Dry樂隊30周年

馮德倫（Stephen）去年自創IP「Bucket Man」，近日為此重返錄音室錄歌，推出新歌《屢戰屢敗又怎樣》，並配合歌曲積極宣傳。今年亦是他與雷頌德組成的Dry樂隊入行30周年，他表示只待拍檔完成新歌隨時「合體」舉行演唱會。而「Bucket Man」則計劃推出動漫劇集，預計今年內會有預告片登場。

Read more：蘇民峰批黃子華行運20年至71歲，蔡蕙琪憑「葵芳」走紅兩年內有突破

馮德倫去年憑個人創作IP「Bucket Man」，以「紅膠桶」形象結合香港本土文化元素，成功打入IP界，並與其他品牌合作推出「Bucket Man Zero」。他在活動上向傳媒透露，劇集正在製作中：「預計今年內會有預告片推出，現正與串流平台洽談合作，計劃先推出10集故事。」

故事背景設定在香港，馮德倫指發現時不少年輕人不愛社交，因此創作出這個故事：「主角係Gen Z嘅年輕人唔鍾意社交，性格有啲古怪，喺學校經常遭霸凌。當佢畀人打嘅時候，拎個水桶套住個頭，令佢獲得超能力，變成超級英雄。」他強調不會在故事中加入自己或太太舒淇的角色，笑言「英雄救美」橋段太老套。

同時，他亦為IP推出新歌《屢戰屢敗又怎樣》，多年來以歌手身份出現的他表示會全力宣傳新歌，並預告將為大家帶來驚喜。今次推出是國語歌曲，他表示是創作人的意思，若歌曲受歡迎，便考慮推出廣東話版本。

馮德倫與雷頌德組成的Dry樂隊今年踏入30周年，二人早前在網上直播聊天時透露會有慶祝活動並推出新歌。他表示自己已準備就緒，只待拍檔完成作品：「嗰次Live之後我再問過佢，佢答應會做，好似好認真，相信最少都會有歌。如果大家支持，我覺得佢會更加快一啲。係佢退咗休，唔係我呀，我又唔係養馬嗰個人，成件事佢係主導者，我都係聽佢講。」馮德倫強調，組樂隊是他入行首個工作，對自己意義重大，也期待新歌面世。