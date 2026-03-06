美國攻伊戰術完美，惟戰略大錯

美國與以色列合作，在上周炸死伊朗最高領袖哈梅內伊(Ayatollah Ali Khamenei)與革命衛隊司令帕克普爾(Mohammad Pakpour)，出乎中國與美國軍事評論家的意料之外。

他們的主流意見是美國不應也不會對伊朗開戰，況且在偷襲前的幾天，與伊朗的和談還進行得很順利，伊朗一直以來都同意永不製造核武，亦承諾把手中的濃縮鈾從60%稀釋到5%以下。去年美國總統特朗普(Donald Trump)已經說，伊朗的核設施已被美國炸掉，國際原子能機構也聲明，說伊朗並無製造核武。

這些評論家的結論是基於理性分析，知道美以與伊朗開戰對美不利，但他們卻犯了兩個錯：一是低估了以色列政府對美國政府尤其是特朗普的控制能力；二是高估了特朗普的智商，也低估了美國軍工綜合體的影響力。

美殺哈梅內伊，伊朗政權更迭更難

伊朗是中東唯一一個既不對美國屈服，以色列忌憚，有軍事力量，人口是以色列的8.7倍、土地67倍，有戰略縱深的大國。把伊朗打殘，甚或建立一個傀儡政府，有利於以色列在中東成為超級霸主，更能把巴勒斯坦人民壓制住，所以向伊朗開戰，是以色列的優先策略選項。

中東九成產油國都要經霍爾木茲海峽出口 (Shutterstock)

但更好的策略是美國代以色列出頭去打此仗。對美國而言，若伊朗聽命於美國，當然也極具戰略意義。伊朗控制著航道計最窄處只有6.5公里的霍爾木茲海峽(Strait of Hormuz)，中東九成產油國都要經此出口。若這戰略咽喉歸美國掌管，她當然十分願意。控制了伊朗也意味著中國的「一帶一路」會受到重大挫折，美國在地緣上亦能直接威脅到俄羅斯的腹地。另一利益便是扼殺了伊朗石油交易的人民幣化，鞏固美元霸權。所以不能說美國對伊朗沒有戰略目的。

不過，有戰略目的並不等同有路徑可達到這目的。美國的中情局本是擅長顛覆別國的專家。去年7月11日在本欄引用芝大校友政治學家奧陸基(Lindsey O'Rourke)根據解密資料的研究指出，從1947年至1989年，美國共搞了64次使用隱蔽手段的顛覆活動及6次明刀明槍的派兵推翻別國政權，其中包括多次刺殺別國領袖。據經濟學家薩克斯(Jeffrey Sachs)估計，1989年以後這類行動可能有近百次。用隱蔽或半隱蔽手段在伊朗進行政權更迭當然是上策，成本遠低於派兵入侵。

事實上，美以亦曾多次刺殺伊朗的各級領袖，哈梅內伊今回也不是第一次遇刺。當然，美國亦有鼓動伊朗的反對派推翻其政府，並且在伊朗也收買了不少「伊奸」，為其提供各種情報。不過，伊朗政權倒也牢固，未有被推翻，甚至經濟封鎖也幫不到忙。今次終於成功殺了哈梅內伊也沒用。

即使哈梅內伊身亡，伊朗也難出現政權更迭。(AP)

這反而起到反效果。在空襲中，百多名伊朗女學生被炸死，這等於在伊朗人民眼中，美國與以色列已再與他們結下血仇。伊朗的投降派、親美派日子更不好過，那些「伊奸」更不敢暴露。只靠導彈空襲，根本不可能把伊朗政權轉到親美派手中。所以最近美以一連串對伊朗的動作不但無用，還可能使政權更迭更加困難。

伊彈藥足，美以擱截成本貴又缺彈

剩下的路徑只能是派兵入侵，起碼是控制住靠近霍爾木茲海峽的一段陸地，但這卻是賭美國國運的危險策略。伊朗山多有沙漠，其導彈設施分散，以今天美國已衰落並陷財困的國力，最終就算能佔領到伊朗，既管治不了，自己也會深陷泥沼，元氣大傷。況且，伊朗擁有數量極多的導彈及無人機，在未被美國佔領前，有足夠彈藥把以色列集中在海法、特拉維夫與耶路撒冷的經濟與科技抹掉。伊朗的無人機數量極多，而且成本只是以色列攔截導彈的十分之一左右。以色列的防衛導彈不足，不攔不行，攔也虧本，十分頭痛。

特朗普自吹可提供無限數量的導彈，但竟想向南韓借走防禦導彈，其缺彈形勢可想而知。我相信特朗普對這些情況根本沒有考慮，他一收到哈梅內伊在家中開會的情報後，便被以色列總理內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)引誘發動攻擊。他也許以為攻擊成功了，伊朗便會投降。現在見到伊朗沒投降，反而有板有眼地選擇戰略重地發射導彈與無人機，特朗普一定十分苦惱。

伊朗擁有數量極多的導彈及無人機 (AP)

美財困欠民意支持，攻伊恐陷泥沼

影響最終結果的一個重要因素是美國的民意。未開打以前，特朗普民望已插水，他的不支持率是58%，支持率是38%，另又有57%美國人民認為特朗普把美國弄得愈來愈糟。空襲後，59%民調回應者不認同這次行動，60%反對派兵出戰，贊成派兵的只有12%。

在債台高築、民意不支持的情況下，特朗普若真的派兵攻伊，不啻是越南或阿富汗泥沼的重演，極度不智。

不過，特朗普考慮的不一定是美國的興衰，而是可否扭轉民意。反正現在已有40%美國人認定他是美國有史以來最差勁的總統，若他的豪賭輸了，他的歷史地位只是更壞一點而已。若是伊朗不濟，特朗普成功，他倒是可能翻身，但這機會是很低的。

美國逾半民意不認同特朗普空襲伊朗的行動 (AP)

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【知識庫】2001年阿富汗戰爭怎影響美經濟

－美國在阿富汗的軍事行動始於2001年10月7日，並於2021年8月30日撤軍，持續近20年，是美國歷史上最長的戰爭。

－美國在阿富汗戰爭中投入逾2萬億美元，造成國內財政赤字擴大，削弱了基礎建設與社會福利投資。

－長期戰爭導致資源錯配，軍事支出佔用大量財政空間，削弱了民用經濟的活力，拖累經濟增長。

－戰爭未能帶來明顯的戰略收益，反而削弱了美國在中亞的影響力。國內民眾對戰爭支持度下降，亦削弱政府的政治資本。

－這場戰爭被視為「高成本、低回報」的戰略失敗

（本文原載於3月6日《香港經濟日報》）