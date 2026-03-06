歡迎回來

高收入高支出的可持續性
理財智慧

高收入高支出的可持續性

財智談
陳家揚
財智談

　　農曆新年過後，市場仍在討論利率走勢與金價波動。對我而言，焦點卻在3月扣數節奏。過節辦年貨、女兒興趣班、按揭自動轉帳、保費，加上趕在財政年度完結前購買自願醫保與扣稅安排，通通堆在同一時間。利是開支尚未完全結算，信用卡截數日已寫在日曆上，現金流的壓力比市場波動更實在。


　
　　我身邊不少雙職家庭月入過10萬，看似寬裕，但按揭供款往往已佔去四、五萬元，加上孩子學費與日常開支，信用卡結算高達8萬元，已佔去大部分現金流。出糧日只是轉帳日，收入未曾停留，已被按揭、學費與各項自動扣數分流；信用卡簽脹與分期貸款，只是把壓力稍為延後至月結日。高收入提升生活質素，同時高支出亦增加債務負擔，這種狀態常被形容為「勉強富裕」。

 

高收入高支出可持續性家庭財務責任需要風險管理意識，高收入提升生活質素，同時高支出亦增加債務負擔（Shutterstock）

 


 
　　倘若雙職收入其中一方出現變數，或再有長輩健康反覆，原本平衡現金流便會失衡。情況猶如四輪驅動房車只剩單輪運作，只要一個輪子受阻，其餘三個便承受更大負荷。當收入主要依賴工作，而固定支出長期鎖定，只要幾筆大額開支集中出現，壓力便迅速放大。


 
　　對不少專業人士而言，子女教育、國際學校學費或專業培訓一旦成為恒常支出，高額現金流流出便成常態。家庭財務責任需要風險管理意識，其可持續性與壓力測試不容忽視。


 
　　然而，不少家庭亦會持有股票或基金等高流動資產以備調動，但真正流動性風險，往往並非來自資產本身，而是現金流時間錯配；短期市況波動之際，本可再等幾個價位，卻因資金需求提前減倉，錯失後段升幅。


 
　　不論市場預期息口走勢是否下降，利率實際水平始終受通脹影響，而美元強弱亦會左右金價表現。黃金作為商品，本身有周期，升跌往往由宏觀預期主導；但家庭財務卻沒有這種彈性。供款銀碼清楚寫在行事曆上，還款責任亦寫入合約，不會因市場預期而延後。


 
　　投資可以等一個周期，家庭不能等一個月。增長可以亮麗，現金流才是根本。高收入不等於高盈餘，安全感某程度上，其實建立於下一個扣數日來臨時仍能從容面對。

Tags:#個人理財#現金流管理#按揭#教育支出#風險管理#股票市場#金價#利率#通脹#財智談#國際學校#學費#理財#現金流
利是開始第一堂理財課
利是開始第一堂理財課

