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第八屆立法會開局都兩個月，市民對議會嘅關心程度似乎未係咁熱烈，反而踏入3月，「政壇之星」就落咗喺一位區議員身上，佢就係民建聯西貢區議員莊雅婷(Angel)。Angel貴為最年輕區議員，更喺去年有公務在身嘅情況下參選港姐，一舉手一投足都係話題人物，點知原來佢男友比佢更有話題，就係富三代KOL鍾培生，而兩個人日前就炮製咗一場近年最矚目嘅求婚，成功搶去成個政壇嘅焦點。
港台評論

民記小花被「華麗求婚」，政壇路進入倒數？

立會透視鏡
馬天娜
立會透視鏡

　　先和讀者講聲唔好意思，最近事忙，所以脫稿一段日子，先同大家拜個年，祝大家身體健康、財源廣進。


 
　　第八屆立法會開局都兩個月，市民對議會嘅關心程度似乎未係咁熱烈，反而踏入3月，「政壇之星」就落咗喺一位區議員身上，佢就係民建聯西貢區議員莊雅婷(Angel)。Angel貴為最年輕區議員，更喺去年有公務在身嘅情況下參選港姐，一舉手一投足都係話題人物，點知原來佢男友比佢更有話題，就係富三代KOL鍾培生，而兩個人日前就炮製咗一場近年最矚目嘅求婚，成功搶去成個政壇嘅焦點。


 
　　結婚係人生大事，兩個人都係適婚之齡，後生仔女玩下噱頭其實都無不可，之不過最大問題就係Angel區議員嘅身份。

 

民記小花被「華麗求婚」，政壇路進入倒數？

富三代KOL鍾培生為莊雅婷炮製咗一場近年最矚目嘅求婚 （鍾培生fb圖片）


 
　　Tina向幾位民記資深議員私下打聽，佢哋無不對呢場求婚有意見。有資深議員指出，Angel上次不顧及公務身份去選香港小姐，搞到市民覺得區議員工作好輕鬆好得閒咁，已經令到政府非常不滿，某程度上依家都係「孭緊簿」，點知再搞單咁高調嘅求婚，搶晒人大政協會議討論十五五規劃嘅焦點，「今時今日作為政圈中人，呢啲絕對係政治不正確」。


 
　　另一位黨內資深議員就認為，求婚結婚係人生大事，本來真係喜事，但問題在於佢未婚夫搞咗呢場咁誇張嘅「大龍鳳」，再配合電影級嘅製作、網絡宣傳，將事件推到去浪尖，必然觸動到黨內高層，甚至中環、西環嘅中樞神經，「鍾先生一直都係一個話題製造者，早前佢大力抨擊政府『走塑』政策，上月更加喺社區派發膠餐具，呢啲行為肯定已經惹起中環嘅高度關注；今次向Angel求婚，如果唔係咁高調，私人感情事都無問題，但係求婚方式同之後嘅網絡宣傳實在係太誇張，對於Angel嘅政治生涯嚟講，絕對唔會係好事」。


 
　　呢屆區議會任期去到2027年底，講各黨派會派咩人出選言之尚早。而Angel係西貢區嘅委任區議員，理論上係由黨推舉上去畀政府，再由政府委任，如果佢今次事件確實觸動到黨內高層神經，甚至係令到政府有意見的話，佢嘅政壇之路應該進入倒數階段。對於呢個說法，幾位民記黨內人都話無收到風，但大家同時指出，民記係香港眾多政黨之中，培育地區人才最多之一，「講接班，唔係有無人嘅問題，係揀咩人嘅問題」。不過Angel落實嫁入百億豪門，區議員呢份既要有承擔又相對困身嘅工作，仲會唔會係佢杯茶呢？

Tags:#立會透視鏡#莊雅婷#區議會#區議員#鍾培生#求婚#民建聯#政治生涯
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