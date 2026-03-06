歡迎回來

百年裁縫店培羅蒙｜由上海遷港，手藝精良馳名遠近
TEXT:Ian MaPHOTO:Monica

　　培羅蒙（H. Baromon）在1919年於上海成立，創辦人為浙江定海人許達昌，因其手工卓越，早年名揚上海，深受名人青睞。後來中國大陸政局劇變，許多上海商人來港避亂，培羅蒙亦於1948年南下。當年許達昌與其首徒戴祖貽相繼來港，最初選址中環思豪酒店（Hotel Cecil），客戶包括抵港滬商與外國遊客，不久許多紅幫裁縫陸續來港，當中不少加入培羅蒙。酒店在1954年1月3日拆卸，培羅蒙先後搬至皇后行與太子行。

 

百年裁縫店 │ 培羅蒙由上海遷至香港經歷光輝歲月，手藝精良出品馳名遠近

 

　　培羅蒙在1966年搬至遮打道23號的於仁大廈（Union House），當時許達昌租用了三層樓面，地下舖面一半作為工場，其餘地方與二樓全層同為男士洋服區域，三樓則是女裝洋服專區，顧客則以外國女士為主。製衣工場則在銅鑼灣新寧道，並有二十多位裁縫常駐該處。裁縫完成縫製西裝將其掛出，以待人員提取帶回中環舖面，許多裁縫特地提早回到工場，仔細觀察其他師傅裁剪功夫，從而學習他人優點以求精進，手藝久經砥礪自然日益精良，是故老店出品優質馳名遐邇。

 

百年裁縫店 │ 培羅蒙由上海遷至香港經歷光輝歲月，手藝精良出品馳名遠近

 

　　於仁大廈在1976年改名為太古大廈（Swire House），培羅蒙的生意不受影響，其時許達昌已淡出經營，業務由其女許愛娟管理。時至1990年代，百年裁縫老店由柯慶華接掌，查實柯氏早於1978年加入培羅蒙，主責舖面待客以及銷售，即使日常工作不涉造衫，他亦深黯製作過程細節，蓋其職責需要充任顧客裁縫之間溝通橋樑。柯慶華作為老店掌舵人，曾帶領公司安渡兩次搬遷，太古大廈在1998年重建，培羅蒙遂搬至皇后大道中9號嘉軒廣場203-204店，並於此一位置經營二十餘年。現址在皇后大道中九號13樓，地方不大不過五臟俱全，可供顧客選料、度身、試身，還有位置擺放衣車以便修衣，可謂應有盡有。現時店務續由柯氏主理，裁縫劉豪輔助日常營運，造衫師傅還有十位八位，只是公司不再自設工場，所以裁縫多數在家工作。

 

百年裁縫店 │ 培羅蒙由上海遷至香港經歷光輝歲月，手藝精良出品馳名遠近

 

　　紅幫手工非常講究，着重裁剪、手工、車工、熨工，要求西裝挻正平順。由零開始，直至完成縫製一套西裝，中間包含至少超過100個工序。此外，就在顧客初次試身之後，店員憑其專業判斷如何精修。由於工場師傅大多來自上海，為了清晰準確表達如何修改，所以舖內備有一本紅黑硬皮簿，內裏每頁均有近百項滬語修衣指示，例如「生道搖進」、「屁股改進」、「眼子截高」、「肩架羅點」、「尿龍開落」、「領頭軋弄」、「脚孃肚拔一拔」及「奶胸起帶拉急」等等，店員只需圈下適用指示 ，裁縫依據作出準繩修改。

 

百年裁縫店 │ 培羅蒙由上海遷至香港經歷光輝歲月，手藝精良出品馳名遠近

 

　　百年裁縫老店屈指可數，願培羅蒙經營歷久不衰，並把精良手藝在港傳承下去。

 

培羅蒙 – 中環

創於：1919年

經營：洋服店

出品：度身訂造洋服

地址：中環皇后大道中9號1310室

 

 

Tags:#香港#香港老店#老店#人情味#培羅蒙#洋服店#上海#許達昌#裁縫店#中環
