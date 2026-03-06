歡迎回來

外匯基金是否需要活化？
世事政情 港是港非

外匯基金是否需要活化？
開市Good Morning

金銀大調整係時候撈底？

法國香檳邂逅米芝蓮一星法菜！布列塔尼龍蝦撻、野生海鱸魚、頂級...
Travel & Dining 「世」界味覺之旅

法國香檳邂逅米芝蓮一星法菜！布列塔尼龍蝦撻、野生海鱸魚、頂級...
lifestyle
上日是馬年第一次和大家見面，我建議大家繼續吼A股基金。但過去兩星期，國際形勢出現了明顯變化，美國聯同以色列在2月底攻打伊朗，令到中東地區戰雲密布，金融市場隨之大幅波動。不過，內地市場所受的衝擊明顯較細，我雖不敢說是屹立不動，或所謂的泰山崩於前而色不變，但正如我們的領導人所言，內地股市確實起到「定海神針」的作用呢！
理財智慧

四大A股基金再較量

基金債券攻略
凌風
凌風
基金債券攻略

　　上日是馬年第一次和大家見面，我建議大家繼續吼A股基金。但過去兩星期，國際形勢出現了明顯變化，美國聯同以色列在2月底攻打伊朗，令到中東地區戰雲密布，金融市場隨之大幅波動。

 

　　不過，內地市場所受的衝擊明顯較細，我雖不敢說是屹立不動，或所謂的泰山崩於前而色不變，但正如我們的領導人所言，內地股市確實起到「定海神針」的作用呢！

 

　　因此，即使美伊開戰，我對內地A股市場的信心絲毫沒減，甚至認為這是不錯的機會，大家不妨考慮趁低入市！

 

　　適逢兩會在北京舉行，今年又是內地「十五五」開局之年，雖然總理李強把今年的經濟增長目標定在4.5%至5%之間，是歷來第一次低於5%，令人感到內地經濟也有裹足不前的情況。

 

　　但我想指出的是，經過幾十年改革開放之後，內地的經濟規模已經大幅增長，基數十分龐大，即使只是4.5%增長，已經是非常不俗的表現。而且，今次的說法是4.5%至5%，換句話說，4.5%增長是個基本盤，在這個基礎上可以繼續上望5%增長呢！

 

四大A股基金再較量

內地A股受美伊戰爭的衝擊明顯較細，屬於一個相對平穩的市場。(Shutterstock)

 

　　綜合來說，國家的發展策略是集中幾個科技領域去攻堅，例如AI和機械人，繼而就是做大做強內需市場，然後再以幾個區域作為龍頭，推動周邊地區的經濟發展，當中就包括了我們所在的「大灣區」。

 

　　因此，在動盪不安的國際形勢之下，要找一個平穩的市場去投資，內地A股絕對值得大家優先考慮。

 

　　前年底，去年初，我在本欄介紹過四隻純A股的基金，包括摩根的中國先驅A股基金、安聯的神州A股基金、聯博的中國A股基金和華夏的新視野中國A股基金。

 

　　上日已經初步為大家檢討過該四隻基金去年的表現，今日我會再整理一下該四隻基金這幾年的表現。

 

　　這四隻A股基金中，如果論規模和歷史，仍以安聯的神州A股基金較為突出，它是於2009年成立，基金規模已達28億美元，以純A股基金來說，已經是當中最大的了。只不過，我留意到，該基金去年升了大約四成，是該四隻基金之最，但資產規模只維持前年年底左右的水平，即是去年有資金淨流出的情況。

 

　　論歷史，則以摩根的中國先驅A股基金最悠久，它於2006年成立，但基金規模遠遜於安聯，只有約7.4億美元，比前年年底增長不足10個百分點，但該基金去年其實升了三成四，即是說，該基金也出現資金淨流出的情況。

 

　　至於其餘兩隻基金的評論下次再續。大家請先參看下列兩個表，表一是該四隻基金的年度化表現比較，而表二就是該四隻基金的累積表現比較。（待續）

 

四大A股基金年度表現比較 （表一）
基金名稱 成立日期 基金規模 2026年1月 2025 2024 2023 2022 2021 
安聯神州A股基金 31/03/09 28.1億美元 +5.0% +41.9% +8.5% -23.5% -35.8% -0.7%
摩根中國先驅A股基金 19/06/06 7.4億美元 +3.9% +34.4% +4.6% -24.3% -28.7% -4.8%
聯博中國A股基金 08/11/10 3.2億美元 +4.2% +25.1% +16.4% -4.5% -19.0% +3.5%
華夏新視野中國A股基金 28/11/14 972萬美元 +14.5% +52.7% -23.7% -18.9% -29.4% +35.4%

 

四大A股基金累積表現比較（表二）
基金名稱 1年 3年 5年 成立至今累積 成立至今年度化
安聯神州A股基金 +47.5% +13.5% -24.5% +290% +7.5%
摩根中國先驅A股基金 +39.8% +1.4% -28.4% +523.9% +9.8%
聯博中國A股基金 +31.6% +35.8% +18.7% +67.4% +3.5%
華夏新視野中國A股基金 +74.7% 沒提供 沒提供 +76.0% +5.2%
*累積表現以截至2026年1月31日止的數據為準

 

債券不敵高息股？
更多基金債券攻略文章
債券不敵高息股？

