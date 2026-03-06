無印良品網店優惠︱限時4折！必買$10襪/手機殼/耳機盒＋毛毯$68＋行李箱減$630＋滿額再減$130

歡迎回來

名人猝死|包致金姪女Amina半山住宅猝逝終年49歲，心肌梗...
名人猝死|包致金姪女Amina半山住宅猝逝終年49歲，心肌梗...
AI概念戰略大爆發！
印良品網店優惠︱限時4折！必買$10襪/手機殼/耳機盒＋毛毯$68＋行李箱減$630＋滿額再減$130
　　為慶祝無印良品官方網店成立3周年，網店於3月5日至9日期間舉行周年祭商品低至4 折！購物禮遇包括精選襪款、手機殼及耳機盒只售$10，買空氣循環扇送循環扇香薰墊、行李箱最多勁減 $630，網上訂單額滿，每單最多享$880折扣。

 

無印良品網店優惠︱限時4 折！必買$10 襪/手機殼/耳機盒＋毛毯 $68＋行李箱減 $630＋滿額再減 $130

 

禮遇一：滿額即減最多$880折扣

 

　　3月5至9日網上購物訂單淨值滿$680或以上，即減$60；訂單淨值滿$1380或以上，即減$130；訂單淨值滿$3880或以上，即減$380；訂單淨值滿港幣$5880或以上，即減$580；訂單淨值滿港幣$8880或以上，即減$880。

 

　　香港官方網上商店特別推介手調手柄行李箱折扣高達$630，女裝棉混可水洗網織圓領針織上衣平$50網店特價$208，香氛蠟燭（野櫻花）特價$88、棉質薄輕手巾連掛圈只售$15！再生聚酯纖維雙面抓毛絨毛毯優惠價$68 (原價$128)，辦公室必備防冷氣吹風！自由組合收納袋長方薄型原價$128優惠價$48，方便收納日常小物，如耳機、鑰匙、卡類等。

 

無印良品網店優惠︱限時4 折！必買$10 襪/手機殼/耳機盒＋毛毯 $68＋行李箱減 $630＋滿額再減 $130

手調手柄行李箱折扣高達$630

 

無印良品網店優惠︱限時4 折！必買$10 襪/手機殼/耳機盒＋毛毯 $68＋行李箱減 $630＋滿額再減 $130

無印良品網店優惠︱限時4 折！必買$10 襪/手機殼/耳機盒＋毛毯 $68＋行李箱減 $630＋滿額再減 $130

再生聚酯纖維雙面抓毛絨毛毯優惠價$68 (原價$128)

 

無印良品網店優惠︱限時4 折！必買$10 襪/手機殼/耳機盒＋毛毯 $68＋行李箱減 $630＋滿額再減 $130

 

　　準備新居入伙的朋友，更加要留意品牌不同家具組合提案，大型配送滿額$3880或以上即減$380、滿額$5880或以上即減$580、滿額$8880或以上即減$880。

 

無印良品網店優惠︱限時4 折！必買$10 襪/手機殼/耳機盒＋毛毯 $68＋行李箱減 $630＋滿額再減 $130

無印良品網店優惠︱限時4 折！必買$10 襪/手機殼/耳機盒＋毛毯 $68＋行李箱減 $630＋滿額再減 $130

無印良品網店優惠︱限時4 折！必買$10 襪/手機殼/耳機盒＋毛毯 $68＋行李箱減 $630＋滿額再減 $130

無印良品網店優惠︱限時4 折！必買$10 襪/手機殼/耳機盒＋毛毯 $68＋行李箱減 $630＋滿額再減 $130

 

禮遇二：$10精選商品

 

　　$10特價優惠回歸！今次精選男女裝襪款每對優惠價$10（每個帳戶每款限購3對），iPhone 16適用智慧型手機殼及Airpods3耳機盒各只售$10。

 

無印良品網店優惠︱限時4 折！必買$10 襪/手機殼/耳機盒＋毛毯 $68＋行李箱減 $630＋滿額再減 $130

無印良品網店優惠︱限時4 折！必買$10 襪/手機殼/耳機盒＋毛毯 $68＋行李箱減 $630＋滿額再減 $130

 

禮遇三：購物贈禮

 

　　人氣熱賣360°轉動空氣循環扇，在空調或暖氣環境中調節房間空氣，提升房間通風及冷暖效率。空氣循環扇設有香薰盒，只需將2-3滴香薰油滴在墊上，享受涼風同時感受香氣。現於網上商店購買360°轉動空氣循環扇，即可免費獲贈額外空氣循環扇香薰墊一個（數量有限，送完即止）。

 

無印良品網店優惠︱限時4 折！必買$10 襪/手機殼/耳機盒＋毛毯 $68＋行李箱減 $630＋滿額再減 $130

 

禮遇四：網店商品低至4折

 

無印良品網店優惠︱限時4 折！必買$10 襪/手機殼/耳機盒＋毛毯 $68＋行李箱減 $630＋滿額再減 $130

無印良品網店優惠︱限時4 折！必買$10 襪/手機殼/耳機盒＋毛毯 $68＋行李箱減 $630＋滿額再減 $130

 

無印良品香港官方網上商店周年祭

日期：2026年3月5-9日 

https://onlineshop.muji.com.hk/pages/anniversary

 

Tags:#shopping#無印良品#Jetso#著數優惠#Hot Deals
