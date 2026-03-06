3月新戲速遞｜《衝鋒：火拼》真槍實彈拍攝，經典恐佈片《奪命狂呼7》初代女主角回歸

農曆新年看賀歲片笑聲不斷之後，踏入3月偏向較多劇情片上映，包括由方中信、呂良偉、張繼聰、陳家樂主演的動作警匪片《衝鋒：火拼》，以及講述三段跨地域愛情故事的《女孩不平凡》。外語片方面，則有經典恐怖片《奪命狂呼7》（Scream 7）和《標殺令：終極血腥版》（Kill Bill: The Whole Bloody Affair），兩套電影同被列為三級片。

1.《衝鋒：火拼》（3月5日上映）

故事背景設定在香港油尖旺，多家珠寶店遭悍匪洗劫。衝鋒隊Car23組長鄭志斌（方中信 飾）率隊迎戰，幾次生死交鋒後，他意識到對手正是多年前持槍搶劫案的在逃要犯阮卓龍（張繼聰 飾）及阮卓武（安志杰 飾）。隨着阮氏兄弟步步進逼，隊員張家和（陳家樂 飾）亦憶起殺兄之仇。鄭志斌在保護隊員的同時，必須冷靜應對與仇人周旋到底，並揭開背後塵封的秘密。

在戲中有不少真槍實彈的場面，張繼聰形容完全是「子彈放題」，直呼這個感覺「好爽！」而且透過這次拍攝更發現了開槍不眨眼的小秘訣。方中信及陳家樂拍攝期間，在戲外靠「兩餸飯」增進感情，方中信表示：「有日我見佢個飯盒咁正嘅，佢就話我知係兩餸飯，我第一次接觸，跟住佢帶我去買就跟佢走去買，仲嗌個三餸！」而一向注重養生的呂良偉，坦言連續7日通宵拍攝，雖然拍到頭脹，但形容通宵拍攝是港產片的一大特色，絕不會因此卻步，願意為電影捱夜拍攝。

2.《女孩不平凡》（3月5日上映）

由電影《骨妹》導演徐欣羨的最新愛情力作，集結三地香港、台灣、澳門取景，由廖子妤、余香凝、鄧濤、韓寧、許恩怡、劉漪琳等人氣新星攜手演出。故事聚焦一名女孩在17歲、22歲和34歲三個人生階段，穿梭於三個城巿，經歷三段愛情。透過溫柔的鏡頭語言，描繪一個平凡女孩在戀愛中的不平凡成長之旅。

電影於釜山國際電影節展望競賽單元首映，並獲金馬獎最佳女配角提名，角逐第44屆香港電影金像獎最佳女配角（鄧濤）、最佳新演員（鄧濤）、最佳原創電影歌曲（陳蕾《普通人》）。

3.《奪命狂呼7》（Scream 7）（3月5日上映）（此片為三級電影）

恐怖片經典《奪命狂呼》系列跨越30年，最新一集《奪命狂呼7》由初代女主角莉芙金寶（Neve Campbell）回歸飾演薛妮。故事講述薛妮在小鎮展開新生活，但新的鬼面殺手出現，女兒成為目標。為保護家人，她必須再次面對過去的恐怖經歷，結束無止境的血腥殺戮。

4.《標殺令：終極血腥版》（Kill Bill：The Whole Bloody Affair）（3月7日上映）（此片為三級電影）

《標殺令》原於2003及2004年分兩集上映，《標殺令：終極血腥版》首次將兩集完整合併，並加入全新未曝光片段，全片長達275分鐘。電影致敬香港武打片，以血腥殺戮帶來極致視覺衝擊。

故事講述奧瑪花曼（Maya Thurman Hawke）原為毒蛇暗殺團頭號殺手，隱退後在婚禮遭刺殺。她大難不死，昏迷四年後甦醒，卻失去腹中胎兒，決心展開復仇，逐一追殺昔日同伴及首領，但最終卻在關鍵時刻心軟。

新戲預告：

迪士尼與彼思《玩轉腦朋友2》(Inside Out 2)、《反斗奇兵》系列 (Toy Story)班底新原創製作電影《狸想奇兵》，一貫充滿彼思的幽默風格，並加上驚喜刺激、爆笑窩心。熱愛大自然和動物的環保少女美寶，利用科學家全新發明的「跳躍技術」，把意識轉移到一隻超萌機械海狸身上，潛入動物王國，試圖拯救瀕危的棲息地，卻意外捲入一連串前所未見的謎團與危機，並逐步揭開動物世界的驚天秘密，展開一場超越想像的刺激動作搞笑大冒險！《狸想奇兵》將於3月12日上映，並在7及8日設有優先場。

