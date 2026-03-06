惠康3月優惠︱買$56汽水送$51即食麵 ＋面紙＋紙包飲品；周一至四指定貨額滿88折

超市優惠速報！要慳錢一定要留意各大超市的特價優惠，惠康三月大節慶帶來一連串優惠，3月6日至12日有兩大門市限定優惠，贈送禮品實用包括即食麵、面紙、紙包飲品、牛奶及洗潔精等。此外，3月9日起逢星期一至星期四，精選品牌買滿指定金額限時88折，逢星期三、四網購店取日買滿$100即享88折優惠。

不同超市經常推出組合優惠，識把握時機購買分分鐘贈送禮品總值比購物成本還要多！今期惠康3月6日至12日有兩大門市限定優惠，購買組合贈送禮品實用包括即食麵、面紙、紙包飲品機乎接近回本價。

優惠一︰買$56汽水送$51禮品

3 月6日至12日買2盒8罐裝汽水/梳打水，送1袋日清出前一丁麻油麵(日本版和北海道小麥粉除外) 5x91克 (價值$16)、 1袋Meadows 3層抽取式面紙 4/5包裝(價值$23)及1排淳茶舍各款紙包飲品 6包裝 6x250毫升 (價值$12) ，禮品總值$51。

優惠二︰2買3支裝花生油$103.9送總值$53禮品

3 月6日至12日買1排刀嘜3支裝金裝濃香花生油3x900毫升，送1支斧頭牌超濃縮洗潔精 500克 (價值$17)、 1盒保利純牛奶 1公升(價值$22）及1盒陸羽各款茶包 25包裝(價值$14) ，禮品總值$53

留意，優惠以單一發票及折實價計算，優惠不可與其他優惠同時使用。貨/贈品/優惠裝數量有限，售/送完即止。部分貨品只限指定分店提供。貨品圖片只供參考。優惠受條款及細則約束。部分優惠不適用惠康網店/Market Place網店/yuu網購。

周一至四限時88折優惠

惠康3月9日起逢星期一至星期四，推出「猛虎級」限時88折優惠！凡購買嘉頓餅乾、道地、雀巢冷凍鮮牛奶、乳酪、乳酪飲品或百福豆類製品、刀嘜、Ariel、Lenor、金寶湯、可口可樂、芬達、雪碧、玉泉、樂事薯片、維他奶、鈣思寶、嘉士伯、七寶札幌及K1664等產品消費滿指定金額，可享88折。

3月9日至10日：買嘉頓餅乾滿$30（餅乾及曲奇禮盒/禮罐除外），即享88折

3 月11日至12日：買道地飲品滿$50，即享88折

3 月16日至17日：買全線雀巢冷凍鮮牛奶、乳酪、乳酪飲品或百福豆類製品滿指定金額，即享88折

3 月18日至19日：買刀嘜食油產品滿指定金額，可享指定折扣優惠

3 月23日至24日：買全線Ariel & Lenor產品滿指定金額，可享指定折扣優惠

3 月30日至31日：買全線嘉士伯 / K1664 / 札幌啤酒產品滿指定金額，可享指定折扣優惠

以上指定優惠產品未啱心水的話，可以留意惠康第三輪「係堅價」，3月6日全線門市及網店同步有優惠。

哈瑞寶橡皮糖160克優惠價$10/包（標準價$22.5/包）

不倒翁超濃芝士拉麵4包裝 優惠$26/包（標準價$48/包）

李施德林原味/冰藍漱口水1公升 優惠價$47/支（標準價$57/支）

得寶掛牆式廚紙優惠價$16/袋（標準價$25/袋）

急凍黃立鯧1件裝優惠價$17.9/件（標準價$39/件）

原味家作雪梨蘋果汁/甘荀蘋果汁1公升優惠價$18/支（標準價$40/支）

限定7日：任選5件香口膠/薄荷糖77折

3月6日至12日任選5件香口膠/薄荷糖即享77折。

易極 各款薄荷糖30- 34克 (易極+除外) 77折後5件折實價$50.1/ 5盒

爽浪/益達 各款無糖香口珠 25-28克 77折後5件折實價$28.9/5包

利口樂 各款潤喉糖100克 優惠價：$16/罐 77折後5件折實價$61.6/5罐