MWC世界流動通訊展｜各品牌手機升級攝力，Honor Robot Phone成全場焦點
玩樂旅遊熱話

MWC世界流動通訊展｜各品牌手機升級攝力，Honor Robot Phone成全場焦點

手機情報站
徐帥
手機情報站

　　每年一度在西班牙巴塞羅拿舉行的世界流動通訊展（MWC）剛完展，今年新機重點不再只講跑分，而是走「耐用度」與「創作體驗」，尤其是各品牌在旗下手機帶來更強的攝影功能，有軍備競賽之感。

 

Honor推「會郁」鏡頭手機

 

　　Honor在MWC成為展場焦點，展出的Robot Phone主打把「動作」帶回手機互動。它支援AI視像通話，鏡頭可跟隨用戶移動，並能對情感肢體語言作出回應。為了把機器人級動作控制放於手機機身，Honor強調把摺疊機材料與可靠技術移植到Robot Phone之上，並成功研發自家微型馬達，在手機內嵌入四自由度穩定器系統。

 

　　此機械架構同時搭載三軸穩定器系統，支援超穩定視像模式與AI物件追蹤，並以AI旋轉拍攝（AI SpinShot）支援90度與180度智能旋轉，讓單手拍攝也能做到更流暢的電影級轉場。Robot Phoneh的影像部分同樣走高規格路線，擁有2億像素鏡頭與穩定相機系統為核心，配合防手震、智能追蹤與鏡頭運鏡，目標是縮窄手機與專業器材之間的差距。

 

MWC世界流動通訊展 │ 各品牌手機帶來更強攝力，Honor Robot Phone成焦點

 

新一代摺疊旗艦

 

　　Magic V6是Honor一代摺疊旗艦，厚度只有8.75mm，為首批搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5的摺疊手機之一，採用雙LTPO 2.0熒幕，外屏6.52吋，展開7.95吋，支援1-120Hz刷新率，峰值亮度可達6,000nits及5,000nits；內屏採用超薄彈性玻璃，獲SGS最小摺痕認證，摺痕深度較上一代減少44%，並加入抗反射塗層與4,320Hz PWM調光等設計。

 

MWC世界流動通訊展 │ 各品牌手機帶來更強攝力，Honor Robot Phone成焦點

 

　　Honor同場亦發表了MagicPad 4與MagicBook Pro 14（2026）。前者採用Snapdragon 8 Gen 5處理器，4.8mm機身配12.3吋3K OLED熒幕，支援165Hz刷新率。後者採用Intel Core Ultra Series 3處理器及14.6吋OLED屏幕，走續航與便攜路線，產品詳情仍待公布。

 

MWC世界流動通訊展 │ 各品牌手機帶來更強攝力，Honor Robot Phone成焦點

Honor MagicPad 4 

 

MWC世界流動通訊展 │ 各品牌手機帶來更強攝力，Honor Robot Phone成焦點

Honor MagicBook Pro 14 (2026)

 

Xiaomi全新17系列 

 

　　Xiaomi 17系列延續Leica影像定位，17主打細機身但電量不妥協，配備6.3吋屏幕與6,330mAh矽碳電池，走一部機兼顧手感與續航的「小巧旗艦」路線。至於17 Ultra就以影像作主菜，賣點是Leica 2億像素75至100mm真光學連續變焦鏡頭，配合機械式光學變焦技術，並加入Leica 1吋LOFIC主鏡頭與APO光學認證鏡頭等配置。同時， 17 Ultra亦有2億像素潛望長焦鏡頭，提供3.2倍至4.3倍連續光學變焦。

 

 

MWC世界流動通訊展 │ 各品牌手機帶來更強攝力，Honor Robot Phone成焦點

Xiaomi 17 Ultra

 

MWC世界流動通訊展 │ 各品牌手機帶來更強攝力，Honor Robot Phone成焦點

Xiaomi 17

 

Huawei新產品涵括手機、穿戴與平板

 

　　Huawei一次過推出手機、穿戴與平板，包括Mate 80 Pro、WATCH GT Runner 2、FreeBuds Pro 5與MatePad Mini。Mate 80 Pro採用6.75吋LTPO OLED屏幕，支援1-120Hz自適應刷新率，並配備可變光圈的5,000萬像素主鏡頭與OIS光學防震，以及4,800萬像素微距長焦等鏡頭，屬於以影像與屏幕體驗作核心的旗艦定位。

 

MWC世界流動通訊展 │ 各品牌手機帶來更強攝力，Honor Robot Phone成焦點

 

MWC世界流動通訊展 │ 各品牌手機帶來更強攝力，Honor Robot Phone成焦點

Watch GT Runner 2主打3D浮動天線與智能馬拉松模式，並強調跑步定位與比賽管理。

 

MWC世界流動通訊展 │ 各品牌手機帶來更強攝力，Honor Robot Phone成焦點

FreeBuds Pro 5則以雙引擎AI降噪與空間音效作賣點，並具備IP57防塵防水，定位是旗艦級真無線耳機。

 

MWC世界流動通訊展 │ 各品牌手機帶來更強攝力，Honor Robot Phone成焦點

MatePad Mini主打8.8吋柔性OLED屏幕，兼顧5.1毫米薄身與255克重量，並配合2.5K解像度熒幕、66W快充與6,400mAh電池。

 

Nothing中階手機

 

　　Nothing Phone（4a）繼續以設計作武器。新機在MWC展示四款顏色，並把招牌燈效改成更精簡的Glyph Bar，由六個方形白色LED加一個紅色錄影提示燈組成，保留辨識度之餘，觀感更乾淨。定位方面，Phone（4a）屬中階線，並承諾多年更新支援，仍然走「規格夠用，但外形夠記憶點」的路線。

 

MWC世界流動通訊展 │ 各品牌手機帶來更強攝力，Honor Robot Phone成焦點

 

vivo新機可加長炮鏡頭

 

　　vivo今年亦罕有在MWC高調展出X300 Ultra，並確認這款Ultra系列會走向更廣泛的海外市場。手機最大亮點是二億像素長焦，以及把等效200mm提升至400mm的第二代超遠攝增距鏡，並與SmallRig合作推出專業相機籠，提供冷靴位、快拆接口、實體按鍵與散熱風扇等配置，明顯針對重度拍片與內容創作者。

 

MWC世界流動通訊展 │ 各品牌手機帶來更強攝力，Honor Robot Phone成焦點

 

　　以筆者所知，部分MWC發表的產品即將在港發售，如Xiaomi 17系列已可預訂，而Nothing Phone (4a) 及Honor的產品亦在不久之後在香港市場推出，待有進一步消息筆者屆時再會另文介紹。

 

Tags:#世界流動通訊展#智能手機#Honor#Robot Phone#AI 旋轉拍攝#AI 視像通話#摺機#Magic V6#17 系列#平板#Mate 80 Pro#WATCH GT Runner 2#FreeBuds Pro 5#MatePad Mini#MagicPad 4#MagicBook Pro 14 (2026)#無線耳機#智能手錶#Nothing#Phone (4a)#vivo#X300 Ultra#西班牙#巴塞羅拿#Gadget#數碼潮物#手機#MWC#AI #Xiaomi#Leica#Huawei
