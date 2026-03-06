AI時代的職場突圍｜3大商業英語場景人性化，Email不再有AI味

最近大家的話題都離不開AI，ChatGPT、Gemini、Deepseek才剛玩熟，新的Apps又殺到來。返工的時候，同事都在擔心自己份工會不會被AI取代？但其實與其提心吊膽，不如思考一下如何「打唔贏就加入佢」——學會如何與新科技共存，甚至利用它們來提升自己的價值。

說到底，香港作為國際金融中心，Business一直以來都是我們的核心競爭力。當AI可以在幾秒鐘內生成一封完整email、寫好一份報告，我們還有甚麼價值？答案就是人性化的溝通、細微的情感把握，以及 strategic thinking！這些正是AI永遠學不會的東西。

Credit: www. https://www.istockphoto.com

本周，筆者會同大家拆解幾個在AI時代特別重要的商業英語場景。不只是給實用例句，還會教大家如何注入「人性」，讓你的英文溝通不再冷冰冰，看起來不像機械人回覆。一齊來看看，如何將 Business English 變成你的護城河，而不是被AI淘汰的入場券！

Part 1: 不想電郵充滿「AI味」？學識人性化開場白

現在人人都用AI幫忙寫email，結果大家的文風變得一模一樣，開頭永遠都是 “I hope this email finds you well.”。想突出少少？一齊學返幾招有 human touch 的開場白。

Example 1:

· "Hope you had a great weekend! I'm reaching out because…"

希望你過了一個愉快的周末！我聯絡你的原因是…

Example 2:

· "Lovely to chat with you briefly at the conference yesterday. Following up on our conversation…"

很開心昨天在會議上與你短暫交流，我希望跟進一下我們最近的對話內容…

Example 3 (關心對方):

· "I heard about [something relevant to them, e.g., your company's new product launch]. Congratulations! I was wondering if…"

我聽說 [關於他們的事，例如：貴公司推出新產品]。恭喜晒！我想請問…

這些開場白能Show出你是「有血有肉」的人類，不只是懂得執行指令的機器。

Part 2: 與同事討論AI Project，怎樣精準表達？

如果你的同事也開始在office討論如何應用AI的話，你也可以善用以下的terms，即刻顯得你pro晒：

Example 4 (講到自動化處理) ：

· "We're looking to leverage (利用) AI to automate (自動化處理) those repetitive administrative tasks, freeing up our team for more strategic work."

我們正考慮利用人工智能來自動化處理那些重複性的行政工作，讓團隊可以騰出時間做更有策略性的事情。

Example 5 (講到分析數據)：

· "The AI tool can help us identify key trends and patterns (識別主要趨勢和模式) in customer behavior, allowing for more targeted marketing."

這個AI工具可以幫助我們識別顧客行為中的主要趨勢和模式，讓我們能做更精準的市場推廣。

Part 3: 面試被問如何與AI合作，怎樣回答才得體？

現在見工，HR很大機會問你如何看待AI。用以下的句式，可以展現你的adaptability。

Example 6:

· "I see AI not as a replacement, but as a powerful tool that can augment (增強) my skills. For example, I use it to generate initial drafts (生成初稿), which I then refine (優化和完善) with my own expertise and judgment."

· 我視人工智能為一種可以增強我能力的強大工具，而不是取代我的東西。舉例來說，我會用它來生成初稿，然後用我的專業知識和判斷力去優化和完善它。

總結：一起進化，不做「指令型」員工

AI時代，純粹「聽指令辦事」的角色最容易被人取代。我們的價值，在於提出問題、連結情感、作出判斷，以及為冰冷的數據賦予意義。所以，操流利的Business English不再只用來與外國客戶溝通，更是用來展示你的人性化思維和戰略眼光。學好英文，不是為了和AI比快、比準，而是要證明給人看：你，無可替代。下次寫email或者開會之前，不妨想一想，如何可以多說一些「人話」，讓你的溝通更有溫度，更有說服力。