伊朗局勢的短期與長期判斷
伊朗局勢的短期與長期判斷
單身派對=大型的真人版生存遊戲:單身派對趣事實錄
澳門下環街金三角美食 必食濃湯雞煲大排翅、脆皮炸子雞

魅遊澳門
macau.d
魅遊澳門

　　春節期間，開年春茗聚餐不斷，單是揀開餐地方都諗到頭都大，為免新年流流食到一肚氣，梗係要揀間有信心又唔會被斬到一頸血㗎啦！其中一餐，大家姐就選了她經常光顧的飯堂——金三角美食飯店。聽個名好多人都會誤以為是泰國菜，卻原來是地道中菜飯店，除小炒鑊氣一絕，招牌脆皮炸子雞和蒜香骨，更是每次必點。

 

澳門下環街金三角美食 必食濃湯雞煲大排翅、脆皮炸子雞

位於下環街市附近的金三角美食飯店。

 

澳門下環街金三角美食 必食濃湯雞煲大排翅、脆皮炸子雞

飯店樓下面積不算大，但樓上設包廂房，最啱朋友家人聚會。

 

　　開店十八年，金三角的店址最初在水上街市對面，記得以前是做海鮮、鮑參翅肚為主，大約八年前搬到下環街現址，轉而成了街坊飯堂，即叫即蒸的早茶點心，都是由店內師傅自家製作，絕非預製菜可比，就連午市時段都經常一位難求，搭枱是常態。

 

澳門下環街金三角美食 必食濃湯雞煲大排翅、脆皮炸子雞

早茶及中午飯市非常旺場。

 

澳門下環街金三角美食 必食濃湯雞煲大排翅、脆皮炸子雞

澳門下環街金三角美食 必食濃湯雞煲大排翅、脆皮炸子雞

澳門下環街金三角美食 必食濃湯雞煲大排翅、脆皮炸子雞

點心都是自家師傅製作，即叫即蒸。

 

　　至於金三角的重頭戲，必定是晚餐，由平日的小菜蒜香骨、燒乳鴿、油泡筍殼魚，到濃湯雞煲大排翅和鮑魚雞煲呢類大菜，均具大酒家水準，一道脆皮炸子雞，炸得皮脆肉嫩，家人們食過皆讚口不絕。

 

　　大廚莊師傅對食材和烹調要求嚴謹，一鍋雞煲大排翅，當中的靈魂高湯，用上大量老雞火腿等足料之餘，莊哥定必每天親手熬製六七個鐘，從不假手於人；話說金三角的椒鹽小炒亦做得十分出色，我最喜歡的椒鹽軟殼蟹，選用的是緬甸A級貨源，肉厚鮮味之餘，絕不會食到一口硬殼。

 

澳門下環街金三角美食 必食濃湯雞煲大排翅、脆皮炸子雞

供四位用的濃湯雞煲大排翅，足八兩翅。

 

澳門下環街金三角美食 必食濃湯雞煲大排翅、脆皮炸子雞

澳門下環街金三角美食 必食濃湯雞煲大排翅、脆皮炸子雞

足料煲至乳白色的靚湯底，入口香甜濃稠，一口一啖排翅大滿足。澳門幣 680 / 4位用

 

澳門下環街金三角美食 必食濃湯雞煲大排翅、脆皮炸子雞

澳門下環街金三角美食 必食濃湯雞煲大排翅、脆皮炸子雞

椒鹽軟殼蟹選用緬甸A級貨源，肉厚鮮味。澳門幣198

 

　　「好似炸子雞咁，一定要用新鮮雞；製作亦頗花工夫，醃味之後吊起風乾嘅時間要足，先炸得靚；天時冷就三幾個鐘，回南天嘅時間就要再長啲先得。另因為係生炸，隻雞size又大，要先用滾油不斷淋在雞上，浸至大約八成熟再落油鑊炸，才可做到保留雞肉嫩滑之餘，外皮炸得香脆嘅最佳口感。」

 

　　至於招牌蒜香骨，原來在緬甸聚龍軒已經係當地食客必點，莊哥話：「其實食材都只是簡單的排骨，重點是醃味，醃料自然係有秘方啦，但咁厚肉嘅排骨，要入味最少要醃半日，炸嘅火候掌控都好緊要，唔可以過火，否則啲肉就會乾柴；就連蒜粒我哋都係自己炸，全部真材實料㗎。」

 

澳門下環街金三角美食 必食濃湯雞煲大排翅、脆皮炸子雞

澳門下環街金三角美食 必食濃湯雞煲大排翅、脆皮炸子雞

炸子雞要做到皮脆肉嫩，要先以滾油浸至大約八成熟，再落油鑊炸。

 

澳門下環街金三角美食 必食濃湯雞煲大排翅、脆皮炸子雞

澳門下環街金三角美食 必食濃湯雞煲大排翅、脆皮炸子雞

金三角的脆皮炸子雞是招牌菜，外皮炸得香脆之餘，仍保留雞肉的嫩滑和肉汁。澳門幣198

 

澳門下環街金三角美食 必食濃湯雞煲大排翅、脆皮炸子雞

澳門下環街金三角美食 必食濃湯雞煲大排翅、脆皮炸子雞

人少少食唔哂成隻雞，不妨考慮脆皮燒乳鴿。澳門幣 58/隻

 

澳門下環街金三角美食 必食濃湯雞煲大排翅、脆皮炸子雞

金牌蒜香骨雖然大大嚿，但火侯控制得宜，外焦香卻不會過火。澳門幣150 /例牌

 

　　原來大廚莊哥來頭不少，入廚近四十年，大約廿年前曾在緬甸著名中菜食肆聚龍軒、福滿樓掌廚，在當地已是水準甚高的長龍名店；2008年回流澳門，與另外兩位老朋友開設了金三角美食。「嗰陣時生意好好㗎，可以話係澳門最旺嘅時候，我哋主打做海鮮，每日去魚欄入貨攞魚都一萬幾千，雞煲翅更加係招牌 。」

 

澳門下環街金三角美食 必食濃湯雞煲大排翅、脆皮炸子雞

油浸筍殼魚做得香口，魚身較脆，但魚肉仍然做到好滑。

澳門下環街金三角美食 必食濃湯雞煲大排翅、脆皮炸子雞

 

金三角的小炒非常出色，一道豉油王煎大蝦，鑊氣十足。澳門幣198/例牌6隻

 

澳門下環街金三角美食 必食濃湯雞煲大排翅、脆皮炸子雞

澳門下環街金三角美食 必食濃湯雞煲大排翅、脆皮炸子雞

有豐富中菜經驗的莊哥，烹調鮑魚雞煲這類大菜自是手到拿來。澳門幣380/半隻雞；澳門幣680/一隻雞

 

　　可惜2017年颱風天鴿，大水浸需耗資百萬重新裝修不久，卻遇上業主收回物業，另覓店址重新開舖後又遇上疫情，好不容易捱過封關，開關又面對經濟下滑，經營困難重重，幸好幾位店主抱有「變則通」的精神，推出早午茶時段和經濟小菜，薄利多銷之下總算穩住陣腳。

 

　　「好多熟客都話我哋喺咁嘅環境之下，仲做得住已經好叻；而家我哋嘅客人都是街坊熟客為主，好多公公婆婆都當呢度係飯堂，好似午市限定嘅蒸魚套餐，一客豉汁蒸鯇魚飯，鯇魚係每日新鮮即劏，連飯跟例湯都只係澳門幣38元，好過去街市買餸返屋企自己煮啦！」

 

澳門下環街金三角美食 必食濃湯雞煲大排翅、脆皮炸子雞

澳門下環街金三角美食 必食濃湯雞煲大排翅、脆皮炸子雞

早午茶市以實惠價格吸客。

 

澳門下環街金三角美食 必食濃湯雞煲大排翅、脆皮炸子雞

午市的蒸魚套餐非常受街坊歡迎，一客豉汁蒸鯇魚飯連例湯，只需澳門幣38元。

 

金三角美食飯店

地址：澳門下環河邊新街155A-157號永安大廈地下A B號舖

電話：853 - 2895 7075

營業時間：早茶 6am-2:30pm；晚市 5pm-11:30pm

 

