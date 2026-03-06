1周部署 | 伍禮賢：關注三大防守板塊，內地2月CPI或具啟示

歡迎回來

嘉賓：光大證券國際證券策略師　伍禮賢

 

　　恒指本周隨中東局勢大起大落，北水周四（5日）更創下單日最大淨賣出，光大證券國際證券策略師伍禮賢於《一周部署》表示，恒指本周一度再次跌穿25000點，雖然周五（6日）有所回升，但暫時仍屬技術性反彈，預計港股早前「頭-肩-頸」格局的頸線位，即26300點將成未來反彈的重要阻力位，大市下周將主要於25000點至26300點波動。

 

　　他認為，除了中東局勢，內地兩會一如過往未為市場帶來太多驚喜，且中國下調今年GDP增長目標至4.5%-5%，因此在投資情緒相對審慎的情況下，部署不宜過分進取，惟可以揀選具防守性的板塊，例如跟外圍環境關聯性相對不高的本地公用股、地產股，中資電訊商亦可重點關注。

　

　　伍Sir最後提及，下周內地將公布2月CPI，按年或增0.8%的相對較高水平，如進一步超出預期，有助強化投資者對今年餘下時間內需復甦的信心提振。

 

 

影片網址：https://youtu.be/tbR---mzNb8?si=tJXOAU3poYG-EkZR

 

Tags:#1周部署#伍禮賢#美股#港股#恒生指數#恒指#內地經濟數據#CPI#光大證券
