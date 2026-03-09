歡迎回來

連日來，美國和以色列聯手對伊朗發動軍事行動，讓全球目光聚焦在中東。相信大家也像我一樣，不斷上網搜尋相關畫面和消息，試圖拼湊出這場戰事的輪廓。很多戰爭片段讓我回想小時候看波斯灣戰爭的電視畫面，如今的網絡世界讓一切變得更加生動，甚至刺激，例如大家有否看過一架美軍戰機閃避導彈的過程？比起電影《Top Gun（壯志凌雲）》更加驚心動魄。相比之下，傳統電視新聞的剪輯畫面顯得有些單調乏味。
理財智慧
股市動向

開戰了：連日來的戰事觀察與個人感覺

財識兼收
止凡
財識兼收

　　連日來，美國和以色列聯手對伊朗發動軍事行動，讓全球目光聚焦在中東。相信大家也像我一樣，不斷上網搜尋相關畫面和消息，試圖拼湊出這場戰事的輪廓。很多戰爭片段讓我回想小時候看波斯灣戰爭的電視畫面，如今的網絡世界讓一切變得更加生動，甚至刺激，例如大家有否看過一架美軍戰機閃避導彈的過程？比起電影《Top Gun（壯志凌雲）》更加驚心動魄。相比之下，傳統電視新聞的剪輯畫面顯得有些單調乏味。

 

　　然而，在享受這些「刺激」之餘，我們必須保持警惕。網上充斥著大量AI生成的假影片，這些假片愈來愈難以分辨。我會嘗試以一些簡單方法去初步判斷影片真偽，例如觀察拍攝角度：只有AI或荷里活電影才能在每個鏡頭保持完美對焦，並實現多角度無縫轉換。觀察到一些影片，似乎在太平洋上空拍攝，這顯然不太可能。另外，亦可以細心留意影片中的物理細節：物體的下落速度、撞擊力度，有時會發現輕微違反物理定律，很可能就是AI偽造。這些假消息不僅混淆視聽，使我們錯判形勢，還可能放大恐慌，我們需要更理性地過濾資訊。

 

股市反應：機會與風險並存

 

　　戰事爆發之初，全球股市的反應並不算劇烈。畢竟戰爭在周末開打，一兩天內就傳出伊朗最高領袖哈梅內伊(Khamenei)及數十名高官被炸死的消息。周一開市前，市場似乎預期戰事將迅速結束。然而，隨著伊朗向周邊國家發動反擊，特朗普公開表示戰爭可能持續4至5周，市場開始出現波動。部分投資者們日夜期待股市大跌，相較前一兩個月的估值，現在確實出現了一些「便宜貨」。但這些所謂的便宜，還遠未達到股災級別。戰事才剛開始，美以聯軍處於進攻態勢，我個人選擇防守為主，謹慎觀望。

 

　　值得一提的是，早前金價狂升，美元指數也保持強勢，這是否顯示「聰明錢」對戰爭局勢早有預期？俄烏戰爭尚未停息，委內瑞拉總統馬杜羅被美軍抓捕的事件猶在眼前，如今又輪到向伊朗開戰。難道真的有「深層政府」在幕後操盤，讓資金提前布局？

 

　　另一個有趣的觀察是，特朗普發動的大事件往往發生在周末，如馬杜羅被捕的1月3日。背後原因或許與股市休市有關，避免開市期間的即時衝擊，給市場更多緩衝時間。

 

戰事打法：從傳統到精準「斬首」

 

　　這場戰爭的打法與我們傳統理解大不相同。過去如俄烏戰爭，雙方派出地面部隊，互有攻守；如今美國轉向「斬首行動」，先炸死伊朗主腦及要員，接班人亦逐一被清除。以色列扮演關鍵角色，其情報網絡堪稱一流。據傳，伊朗聘請了許多以色列人擔任牙醫或醫生，他們在重要人士身上安裝追蹤器；亦有傳伊朗國內的監控鏡頭早已被黑客入侵，洩露重要人物行蹤。這是長達數年的部署，源於兩國的世仇，伊朗曾揚言要讓以色列從地球上消失。還記得之前發生的傳呼機爆炸事件，或許就是相關部署的延伸。

 

開戰了：連日來的戰事觀察與個人感覺

現時美國的戰略轉向「斬首」，以空襲清除對方的主腦及要員，避免派出地面部隊。(Shutterstock)

 

　　「兵不厭詐」是這場戰爭的寫照。美以一邊安排和談，一邊發動突襲，類似當年日本偷襲珍珠港。事實上，美國早已將多個航母群部署到伊朗附近海域，根本不可能停手。容許我事後孔明地說一下，我早已預料美軍一定出手，經常提醒大家，此時投資別進攻，世界不太和平，該防守吧。

 

　　美國國內有人批評特朗普未提前通知國會，涉嫌違法。查閱資料，《戰爭權力決議》規定總統可在派出軍隊前48小時內通知國會，未經授權的行動不得超過60天，加上30天撤離期，總計90天。以特朗普估計的4至5周戰期，這時間綽綽有餘。他事後已正式通知國會，未知後續如何發展。

 

後續擔憂：從區域衝突到世界大戰？

 

　　最令人擔心的，是這場戰事有機會演化為第三次世界大戰。二戰時，歐洲和亞洲分別形成戰線，德國和日本入侵周邊國家，導致更多國家加入，最終演變成世界大戰。因此，特別注意各國反應。

 

　　北韓領導人金正恩立即向美國示好，俄羅斯則譴責美國，但她主動侵略烏克蘭，最沒資格指摘他人。還有，中國戰機出動減少，歐洲與英國似乎不想深陷其中。各國都在博弈，盤算自身利益。

 

　　伊朗無法直接攻擊美國本土，甚至以色列本土也不容易攻擊，於是轉而轟炸周邊國家的美國資產，如杜拜和沙特阿拉伯的領事館。這看起來像在亂炸鄰國，結果可能引火自焚。如今，俄烏是一場戰事，美以對伊朗是另一場戰事，中國、英國、日本、南韓、北韓和歐洲還在觀望。我們只能密切關注她們的取態與行動。

 

　　回想愛因斯坦的名言：「我不知道第三次世界大戰會用甚麼武器，但我肯定第四次世界大戰將用木棍和石頭。」願上蒼保佑我們這一代，避免重蹈覆轍。戰爭帶來的不僅是毀滅，還提醒我們和平的珍貴。讓我們繼續理性觀察，祈盼戰事早日結束。

Tags:#財識兼收#中東戰火#中東局勢#伊朗#中東衝突#美國-伊朗緊張局勢#軍事行動#以色列-伊朗關係#假新聞#AI 生成的內容#股市#金價#美元指數#地緣政治風險#定點打擊#情報行動#第三次世界大戰擔憂#馬杜羅被捕#北韓#俄羅斯#俄烏戰爭#深層政府陰謀論#特朗普
