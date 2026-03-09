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新一份《財政預算案》提出，從外匯基金撥出1500億元用於北部都會區發展，這引起了不少爭議。很多市民擔心，政府在北部都會區投入太大，會影響外匯基金的穩定，甚至影響香港的聯繫匯率制度。大家都知道，外匯基金主要用來維持港元穩定，一向以安全穩健為主，突然拿出這麼一大筆錢做發展，自然讓人擔心風險。
港台評論

外匯基金是否需要活化？

港是港非
李慕飛
港是港非

　　新一份《財政預算案》提出，從外匯基金撥出1500億元用於北部都會區發展，這引起了不少爭議。很多市民擔心，政府在北部都會區投入太大，會影響外匯基金的穩定，甚至影響香港的聯繫匯率制度。大家都知道，外匯基金主要用來維持港元穩定，一向以安全穩健為主，突然拿出這麼一大筆錢做發展，自然讓人擔心風險。

 

　　其實社會上早就討論過這議題，不少觀點認為，即使要維持聯繫匯率制度，也不必固守港英時代留下的保守管理框架。現行外匯基金以穩定為首要目標，投資策略偏向保守，難以實現資產的最大化增值，而外界屢次提議將其轉型為主權基金，賦予更靈活的投資權限，不僅追求穩健回報，更能主動參與推動本地經濟發展，讓龐大的儲備資產更好地服務於香港的長遠利益。這種改革思路，既是對傳統管理模式的突破，也是順應時代發展的必然思考，只是牽涉制度調整與風險把控，需要極為謹慎的規劃。外國並非沒有類似管理匯率的機制，但比例上不會管理如此龐大資金。

 

　　筆者不是財經專家，對於理論層面的分析所知有限，但一直有留意社會這些討論。外匯基金持有香港這麼大筆資產，投資卻太保守。去年外匯基金回報有8%，是近年新高，聽起來還可以，但一對比強積金就差很遠。其實，在經濟環境欠佳的情況下，回報率可能相差不大，但興旺時差距就很明顯。2025年股市強力反彈，強積金整體淨回報達到16.6%，就連普通人懶得理財的「預設投資策略」，也就是俗稱的懶人基金，回報都高達14%，兩者差距明顯。

 

外匯基金是否需要活化？

外匯基金以穩定為首要目標，投資策略偏向保守。(Shutterstock)

 

　　有人會說，拿外匯基金和強積金比較不太合適，因為兩者功能和目標不同。但過去確實有不少政黨認為，讓外匯基金來管理強積金，希望藉此提升回報，現在當然再無人提此建議。要改變外匯基金的制度，當然需要政府很大決心，不過在中央支持下，只要以推動經濟發展為方向，適當調整投資和管理策略，其實是可以做到的。

 

　　再說強積金，2025年香港股市回升，帶動強積金表現很好，整體淨回報16.6%，連續3年錄得正回報，管理資產總額創新高，達到15500億元。不過不同基金之間的回報差別很大，股票基金回報高達24.8%，但保守基金只有2.3%，而保守基金佔強積金總資產11%，規模不小，很多選了保守基金的市民，回報遠遠落後大市。其實現在強積金已有俗稱懶人基金的「預設投資策略」，當中「核心累積基金」回報有14%，「65歲後基金」也有6.3%，而且會隨著年齡自動調整風險，很適合不懂投資的市民。這反映出只要管理得宜，基金可以適用於不同的情況，處理好不同年齡層的風險。

 

　　總結而言，香港可以容許市民的退休金作策略相對進取的基金管理，為何規模更大的公共資產必須用偏向保守的策略？以外匯基金的性質，保守可以理解，但應否數萬億資產全採用此機制？還是引進更加靈活的投資管理策略？

Tags:#港是港非#香港#財政預算#外匯基金#北部都會區#聯繫匯率制度#主權基金#強積金#股市#基金管理#預算迴響
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