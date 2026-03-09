諸葛亮能未卜先知，但他如何做到？今時有位現代諸葛亮，跟隨他的思考方式，也可沾到些「智慧」。

此人叫江學勤，是加籍華人，1976年出生於廣東，6歲跟家人移民加拿大，19歲入耶魯讀英國文學，亦讀政治學，歷史學和博弈論。

江學勤1998年去北大讀碩士，在北大附中教過書，之前曾任哈佛大學研究員，參與創建清華附中，深圳中學，北大附中的國際項目，長達20多年。他常用博弈論的模型去推演國際局勢的發展，2023年他在YouTube上開了個叫Predictive History頻道，以他自己創立的一套預測性歷史的研究體系，來做地緣政治的預測。

2024年5月29日，他在課堂上講了3件事：

1. 特朗普一定會贏得大選；

2. 會於2025/2026年，會對伊朗開戰；

3. 美國會輸掉這場戰爭。

到2024年11月特朗普當選，他頻道的會員數由10萬升到50萬，到2026年2月28號，美伊開戰了，西方的主流媒體紛請他做訪問，而他的視頻就升到10億次的流量。

江學勤3點預判特朗普當選

2024年上半年，美國所有的主流民調都顯示拜登是領先，整個建制派都覺得特朗普面臨那麼多司法上的麻煩，根本不可能贏，但是江學勤一直都堅持說，特朗普會以壓倒性優勢獲勝，他的核心依據有3點：

第一點：美國社會的分裂已經太深。底層的白人民眾對精英階層的不滿其實從2016年就開始了，而且這種情緒在過去的4年裏不僅沒有緩解，反而更加嚴重。拜登執政的4年通脹高企，製造業不斷外流，貧富差距擴大，所以很多普通人的憤怒已經積累到了臨界點。但是民主黨還是只講政治正確，完全忽略了這些人的聲音，反而是特朗普的這種民粹主義的言辭，直接說到了他們的心坎上。

第二點：就是民主黨其實沒有人能打得過特朗普，拜登的年紀、健康狀況還有他的政績都是非常明顯的短板，雖然說表面上看起來民主黨很團結，但是其實黨內根本就找不到可以替代拜登的人，大家都只能死死的守住拜登這一條船，最後反而讓整個競選團隊都陷入了被動。

第三點：特朗普的競選策略從一開始就不是要爭取中間派，他的目標是要徹底的激活他的基本盤。江學勤特別強調說，美國大選其實就是看誰能讓自己的鐵桿選民出來投票，而特朗普的所有政策、所有公開言論都是為了喚醒那些在2016年支持他，但是在2020年因為疫情沒有去投票的底層選民，這部分人的數量其實是遠遠超過主流媒體的認知的。

3原因預判美伊開戰

為甚麼會判斷特朗普一定會對伊朗開戰呢？很多人都認為特朗普不會對伊朗動武，因為他之前一直都在批評美國在中東的這種軍事干預，還主導了美軍從阿富汗的撤出，所以大家普遍覺得他是一個反戰總統。在一次專訪裏面，江學勤就列出了特朗普一定要打伊朗的3大核心動機：

動機一：特朗普他一直都有美國至上的這種執念，他認為美國應該對全世界發號施令，而伊朗是全球少數敢於公開挑戰美國和美元體系的國家，所以在他看來，只要拿下伊朗就可以震懾全球，進一步鞏固美國的世界霸主的地位，這種心態其實就是歷史上那些帝國在衰落的時候，還要強行發動戰爭來證明自己的強大，但結果往往都是適得其反，反而加速了自己的崩潰。

動機二：是利益交換。江學勤直接就點名了以色列和沙特這兩個國家，對以色列來說伊朗是他們在中東最大的威脅，無論是伊朗的核計劃還是真主黨、哈馬斯等伊朗支持的組織，都是以色列的心腹大患，所以以色列一直都想借美國的手來徹底消除這個威脅。沙特的立場也跟宗教和地區霸權有關，其和伊朗之間長逾千年的、什葉派和遜尼派的矛盾，讓兩個國家在海灣地區一直都是死對頭。所以沙特也非常希望美國可以出手削弱伊朗的實力，這樣他們自己在這個地區的主導地位就會更穩固。

江學勤還特意說，特朗普的女婿庫什納在特朗普卸任之後，從沙特那裏拿到了20億美元的私募基金投資，然後以色列的游說集團也為特朗普的2024年的競選砸下了大量的金錢，所以這些金主的願望就是要特朗普去推動對伊朗開戰，而特朗普上任總統後，他很自然的就會用戰爭去換取自己家族和金主的利益。

動機三：就是他想通過戰爭來延長自己的權力，江學勤分析說，特朗普最核心的一個盤算，就是一旦國家進入戰爭狀態，總統就可以根據美國的法律獲得非常大的緊急權力，包括可以控制媒體，可以調動軍隊，甚至可以推遲選舉，利用戰爭來突破憲法對總統任期的限制。

美國敗因將有三

江學勤是怎麼判斷美國會在這場對伊朗的戰爭當中失敗的，因為很多人都覺得美國的軍事實力那麼強大，怎麼可能會輸呢？

因為美國畢竟是全球第一軍事強國，每年的軍費開支比後面10個國家加起來都還要多，而且他擁有最先進的戰鬥機、航空母艦、導彈系統，然後伊朗只是一個長期被制裁的中東國家，所以大家都覺得美國打伊朗就像當年打伊拉克一樣，會是一場非常快速的勝利，江學勤是從那些層面來論證，美國其實根本就贏不了這場戰爭。

他是分了4個層面來闡述的，而且隨著戰爭頭5天的推進，每一個層面都在不斷的被印證。

層面一：軍事戰場上伊朗到底用了哪些非常規的手段，讓美國陷入被動的？首先就是伊朗打的是一場不對稱的消耗戰，而且伊朗準備了20年，非常清楚美以的打擊方式和防空漏洞，因為在2025年的6月，伊朗和以色列有一場12天的衝突，其實那就是伊朗的一次實戰的演練。在那次衝突當中，伊朗徹底摸清了以色列的防空系統是怎麼運作的，美軍優先打擊哪些目標，美以的聯合作戰到底有哪些弱點，這種低成本的無人機蜂群戰術，是不是就是專門針對美國這種高成本的防空系統來的？比如說伊朗的見證者136自殺式無人機，它的造價可能就只有2萬到5萬美元，但是美國要攔截它就得發射愛國者導彈，一枚就要400萬美元。這就相當於伊朗每派出一架無人機，美國就要花幾十倍甚至上百倍的價錢去應對，而且美軍為了確保擊落，經常會一次發射多枚攔截彈，這麼說的話，美國的這個經濟壓力也太大。

層面二，伊朗的無人機產能1年可以達到幾十萬架，而美國的愛國者導彈1年最多就只能造幾千枚，全球庫存湊起來也撐不了多久，所以連特朗普都已經承認美軍的高端彈藥已經開始短缺，而且美國的軍事工業高度依賴海外的供應鏈，但是伊朗已經可以自己生產所有的無人機和導彈，所以這場消耗戰，其實美國根本就耗不起。

層面三，伊朗在這場戰爭當中，通過打擊美國的盟友和關鍵基礎設施，來動搖美國在中東的影響力。這個問題其實江學勤講得很透，他說伊朗根本就不會跟美國在正面戰場死磕，它的主要的策略是去攻擊美國在中東最核心的那些盟友，比如說沙特、阿聯酋和卡塔爾，這些海灣合作委員會的國家，一旦這些國家出事，美國的這個整個中東的布局就會瞬間崩塌。

美國在海灣將眾叛親離

這些海灣國家有甚麼共同的弱點，是伊朗可以下手的呢？

海灣國家其實都極度依賴幾個關鍵的基礎設施，比如說能源設施和海水化淡廠，一旦這個廠被伊朗的無人機摧毀了，那麼這個城市很快就會斷水，社會秩序就會崩潰。而阿聯酋和卡塔爾，他們的經濟收入90%以上都是靠石油出口，所以只要他們的石油設施被炸毀了，他們的國家財政立刻就會癱瘓，這樣的話，美國在中東的這些盟友，現在是不是已經陷入了一個進退兩難的局面？

比如阿聯酋的一個亞馬遜的數據中心被無人機炸了，導致整個中東地區的雲服務大面積的中斷，然後美國駐沙特的大使館也被無人機直接命中，被逼暫停了一切業務。同時，美國在巴林、科威特、卡塔爾的使館也都已經關門了。

這些海灣國家如果繼續跟著美國走，就會不斷的遭到伊朗的襲擊，國家就會陷入崩潰；但如果他們要跟美國劃清界限，去跟伊朗求和，失去美國的軍事保護。無論他們選哪條路，其實都意味著美國在中東經營多年的這個盟友體系，正在走向瓦解，而美國一旦失去了這些基地和補給線，就算有再強大的軍隊，也沒有辦法維持在中東的主導地位了。

石油美元霸權告終

之前的軍事和地緣的較量，其實都只是表面的，真正的關鍵是美國石油美元的循環會被徹底的打斷，然後AI的投資泡沫也會因此而破裂，最後導致美國整個的金融體系徹底的瓦解，這才是美國為甚麼會輸的最核心的原因。

石油美元的循環，就成為了美元全球統治地位的一個根基，相當於這些國家的美元，不斷的回流到美國給美國的金融市場輸血。現在美國的經濟製造業已經空心化非常嚴重了，所以它的經濟增長幾乎完全是靠美股的上漲來支撐的，而美股的上漲又主要是靠AI板塊的拉動。

這些湧入AI領域的資金，跟海灣國家的這些主權財富有很大關係，就是沙特的公共投資基金，阿聯酋的穆巴達拉投資公司，他們都是矽谷最主要的金主。美國的這個AI泡沫，其實很大程度上是靠他們的錢在吹起來的，所以一旦這個戰爭切斷了他們的資金鏈條，一旦伊朗把海灣國家的石油設施摧毀了，那這些國家就沒有美元收入了。他們不僅沒有辦法再繼續給美國的AI公司輸血，甚至還會把他們在美國的資產大量的撤回，來應對自己國內的危機。再加上戰爭會導致油價飆升，然後通脹起來了，美聯儲就只能加息，那加息又會直接戳破美股和AI的泡沫。

所以江學勤就說，美國的這個經濟，本質上是一個金融龐氏騙局，只要石油美元的循環一斷，資金鏈馬上就會崩斷。

最明顯的就是阿聯酋的數據中心被攻擊之後，谷歌（US.GOOGL）、微軟（US.MSFT）、亞馬遜（US.AMZN）這些科技巨頭，都暫停了他們在中東的新的投資計劃。然後，海灣國家的主權財富基金也開始大規模的撤離美股，結果就是戰爭開始後的一周（3月2日至6日），納斯達克指數大跌超過1.2%，英偉達（US.NVDA）微升0.4%，AI泡沫的破滅已經開始了。

美國主導地位衰落指日可待

江學勤還特別提醒說，大家不要以為這個戰場只在中東，其實真正決定美國命運的是在華爾街。伊朗根本不需要跟美國的航母硬碰硬，只要把石油美元的這個循環切斷，美國的金融體系就會徹底的瓦解，這才是美國最害怕的最致命的打擊。

美國一旦在這場戰爭當中軍事上失利，然後盟友體系又瓦解，金融的霸權又喪失，那它的這個全球的主導地位就會徹底的終結，單極世界就會迅速的向多極化轉變，這是一個不可逆轉的趨勢。

他說這場戰爭會成為美國霸權的葬禮，就像當年的越南戰爭、阿富汗戰爭一樣，美國最後只能無奈的撤軍，然後中國、俄羅斯、歐盟、印度，這些力量都會成為新的全球的主角，一個真正的多極化的時代就會開啟。

雖然現在美伊戰爭才剛剛開始，後面還充滿了很多變數，但是不管結果怎麼樣，美國的這個軍事神話已經被打破了，石油美元體系也已經開始動搖了，單極世界正在快速地走向終結，一個全新的多極化的時代正在拉開帷幕，這是我們每個人都需要去正視的一個現實。

江學勤一介儒生，而能洞觀世事，跟諸葛亮的躬耕南陽，而明天下事是相若的，兩人亦在歷史朝代興替中，劃出了同一條規則。諸葛亮在《前出師表》中謂：今天下三分。江學勤謂：由一元變為多元體系，此中的轉化，就是在羅貫中《三國演義》第一回謂：「天下合久必分，分久必合。」美國借美元/軍事霸權，在天下中霸了，合了。但這個「合」會因如諸葛亮《後出師表》所言：「漢賊不兩立」而分，這個「漢」是正義，而賊是「不正義」。特朗普這些年來做了多少不正義之事？故此美賊必當誅。

為何伊朗今時可成劊子手？明（10日）談。

博弈論簡介

博弈論(Game Theory)，博弈論是指研究多個個體或團隊之間在特定條件制約下的對局中利用相關方的策略，而實施對應策略的學科。有時也稱為對策論，或者賽局理論，是研究具有鬥爭或競爭性質現象的理論和方法，它是應用數學的一個分支，既是現代數學的一個新分支，也是運籌學的一個重要學科。目前在生物學、經濟學、國際關係學、電腦科學、政治學、軍事戰略和其他很多學科都有廣泛的應用。主要研究公式化了的激勵結構(遊戲或者博弈(Game))間的相互作用。

博弈論考慮博弈中的個體的預測行為和實際行為，並研究它們的優化策略。表面上不同的相互作用可能表現出相似的激勵結構(Incentive Structure)，所以他們是同一個遊戲的特例。其中一個有名有趣的應用例子是囚徒困境悖論(Prisoner's Dilemma)。

具有競爭或對抗性質的行為成為博弈行為。在這類行為中，參加鬥爭或競爭的各方各自具有不同的目標或利益。為了達到各自的目標和利益，各方必須考慮對手的各種可能的行動方案，並力圖選取對自己最為有利或最為合理的方案。比如日常生活中的下棋，打牌等。博弈論就是研究博弈行為中鬥爭各方是否存在著最合理的行為方案，以及如何找到這個合理的行為方案的數學理論和方法。

