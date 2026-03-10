無視人民福祉，綠營死攬「神主牌」

美國與以色列聯手向伊朗發動襲擊，衝擊全球在當地民眾安全，以及後續可能產生的能源危機。當各地政府思考如何化解困局、維護人民和自身利益時，民進黨當局卻只顧保護自己的「神主牌」。

綠營供奉多年、賴以騙取選票的兩大「神主牌」，就是「台獨」去中國化以及廢除核能發電，無論執政成績多爛，也可以借此穩住深綠和所謂環保團體基本盤選票，其他人的性命和利益，往往不在考慮之列。

當中東發生戰事時，島內輿論馬上討論當局應宣布撤僑計劃，盡快讓滯留當地民眾安全離開。在賴清德政府遲遲未有任何動作時，大陸駐以色列大使館發布撤僑通知，還標示持有台胞證的台灣人也可登記接受協助。民進黨當局自己找不到方法保護人民安全，卻不讓大家選擇其他途徑離開。主管大陸事務的陸委會批評北京借此進行「統戰」，外事部門認為是吃台灣「豆腐」，聲稱無僑民提出撤離需求，所以沒有撤僑計劃，還恐嚇台人尋求大陸協助離開的「風險」。相關官員不具名放話認為，若台灣人真的把自己當大陸人、伊朗盟友接受撤離，等於選擇與民主國家「過不去」，未來不僅出入任何國家都難，還可能被反政府的伊朗人誤認為是中國人，落入更高風險的處境當中。

過往在新聞中看到西方國家撤僑，很多都要收取費用，但北京撤僑是免費的，而且還包括非大陸人民。例如，2011年利比亞撤僑，北京12天撤離逾3.5萬人，其中外國人就有2000多。2015年也門撤僑，解放軍軍艦首度駛進外國港口，順道撤走15國的2000多人。這正是北京展示大國風範，而不是單單針對台灣的所謂「統戰」。

台灣官員在機場高調迎接中東歷劫歸來的民眾，被網民諷刺將功勞往自己身上攬。（鎖綠鴉fb圖片）

在中東的3000多名台胞得不到協助下，滯留卡塔爾多日的台僑求助無門，無奈之下只好組「自救團」，自行洽詢旅行社包車逃難。綠營當局的外事部門為了挽回面子，宣布以陸路將兩名台灣人安全從以色列運送到約旦。中東部分機場有限度開放，第一批台灣人自行搭機返台時，當局馬上派官員在機場高舉「歡迎歸國」標語接機，將功勞往自己身上攬。

不過，網民瞬間炸鍋，紛紛發言表達不滿：「真的可悲，救不了自己國民就酸言酸語。別人幫忙救了就來收割」、「又是一個典型爭功諉過」、「迎接大明星嗎？應該感謝對岸的幫忙吧！」

隨著中東戰事遲遲未結束，伊朗宣布封鎖霍爾木茲海峽，迫使150多艘國際油輪在海峽上停擺，除了推升油價外，對台灣最直接的影響就是天然氣可能很快「斷氣」。

反核向來是民進黨騙取選票的神主牌之一

民進黨為爭取環保團體選票，多年前推動非核家園政策，在國民黨執政期間運用各種手段和抗爭，迫使島內停建新的核能發電廠，以及原有電廠退役，計劃終於在去年5月底完成，島內已無核能發電。民進黨的如意算盤，是靠和綠營關係密切的商人投資風力和太陽能發電取代，無奈綠能施工緩慢趕不上進度，還在多地引起農民抗議，於是將接近54%發電能源，重押在天然氣。

天然氣發電固然較為環保，但除了價格高昂，對台灣而言卻有無法大量儲存的致命缺點，目前島內天然氣在量只能維持11天。台灣進口的原油有高達62%、天然氣34%會經過霍爾木茲海峽，也就是一旦中東戰事無限期拖延，島內便邁向「斷氣」，導致大停電危機。而且近年來陸續有軍事專家警告，一旦大陸採取武力統一手段對台發動封鎖，不出半個月全台就會大停電，到時候就算對岸不出兵，島內也會大亂。

台灣天然氣儲存量只有11天（台灣「經濟部」網站圖片）

近兩年因AI（人工智能）急速發展，台灣擁有絕大部分晶片產能而躍上外國傳媒版面。然而無論是生產高階晶片，抑或吸引外商在台設置AI資料處理中心，都需要大量電力作為後盾。中東戰事如持續一段時間，島內不只可能會大停電，連民進黨一直宣稱因台灣大量生產高階晶片形成的所謂「矽盾」都會消失。

雖然民進黨的「神主牌」怎樣看都是損人不利己，無奈賴清德施政表現不佳，未必能贏得下次大選，只好繼續供奉這兩塊「神主牌」，保住大約三成的基本盤選票。至於台灣能源和經濟發展的長治久安，在綠營眼中和執政權相比只能說無足輕重。