又再台北大食遊：高質素Omakase壽司、獲獎紅燒牛肉麵、美感爆棚素食

台灣與日本兩地，香港人去極都唔會厭，點解？解都無謂，百分百自由選擇下，理由心照也。

我肥碌年年去台北，主因方便快捷，小弟最怕坐長途機，視之為「空中監倉」。飛台北只是個多小時，起飛，食完一餐已降落，正！

今次入住中山區希爾頓逸林酒店，最大好處是位處鬧市中心，彷似在油尖旺又或銅鑼灣，一落樓，乜都有齊，食肆千百間，而最大的三越百貨及誠品生活，也只幾分鐘步程。但唔好處當然價錢略貴。你想平啲？得，平房不能開簾，因一開，對面就是另一楝石屎牆大廈，毫無景觀及私隱可言。

今次最大驚喜，為女婿「肌肉B」帶去一間高質素日本小館歎「阿媽家姐」（Omakase），名「禾鮨」，坐十八人，晚上做兩輪，六點至七點半，七點八至九點半。一大一小房，兩個師傅負責表演。這種食法，最正係一切睇住師傅手做，又搓又切又捏，味味輕盈，但加埋超過十道，一定飽。呢餐有齊湯、刺身（多款）、壽司、黑松露豆腐、燒魚頭、鮮海膽、魚籽飯⋯⋯ 小弟無酒不歡，師傅介紹一款純米大吟釀，酒味清香。

呢餐每位不用港幣五百，極抵！

「禾鮨」在一條又黑又靜的街，但晚晚訂爆。

師傅就在你面前炮製「阿媽家姐」，視覺味覺雙重享受。

道道小菜精緻又美味。

禾鮨

地址：台北市松山區興安街214號

電話：886-2-8770 7686（必須預先訂位）

X X X

到台灣，必食為牛肉麵，選擇千百間，意即競爭極度慘烈，好的排長龍，差的拍烏蠅。所以，想知邊間正，當然是排長龍的，一於在非繁忙時間去可也。

今次試咗三間，只得一間值得推介，名「肚康．食研所」。門口大大條橫額寫上—— 2025年國際牛肉麵大賞、紅燒組金牌。

「肚康」紅燒牛肉麵得大獎，實至名歸。

如此標榜，我當然來一碗台幣238的紅燒牛肉牛筋麵。

小店坐得好迫，舒適欠奉，無法，幸而只等了十分鐘就上枱，旁邊有一小櫃，鹹菜生葱任落，提升整體視覺與味道。

麵是手拉的，非常煙韌，有嚼頭；牛腩牛筋全稔，入晒味，泡製時間應不短，用料也上乘；湯頭濃郁，小小瑕疵為不夠燙口。

總結，九十分，值得再來。

肚康．食研所

地址：台北市中山區天津街六十八號

電話：886-2-2560 5359

x x x

論食，小弟與蔡瀾是同路人——未能食素。因素食店多不歡迎喝酒，此外，我這類食肉獸，不可晚餐無肉，否則，會虛虛地。

但今趟到台北，小兒「排骨B」大力推薦一間「鈺善閣．素．養生懷石」，指全部出品美不勝收，必須參觀。

好，又試一次。踏入，果然設計品味非凡，充滿禪的感覺，客人全部輕言細語，溫文有禮。

菜式有十道，根本無法全部食光，但贊成B仔所言，廚師真的是藝術家，更是插花高手，弄得每道菜皆美感爆棚，不忍起筷。

附上的相片，大家可感受一下形容有沒有誇大，尤其用蘭花襯着的幾杯芋頭素芙蓉，更是當晚高潮出品，食之滿口爆香，台灣的大甲芋頭，絕冇浪得虛名。

素食並非我杯茶，但如此優雅設計及如藝術品的美食，豈可不體驗？

鈺善閣．素．養生懷石

地址：台北市中正區北平東路十四號一樓

電話：886-2-2394 5155