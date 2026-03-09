歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

19
五月
尖沙咀香港文化中心｜尹光爆笑勁歌晒冷演唱會 尖沙咀香港文化中心｜尹光爆笑勁歌晒冷演唱會
文化藝術 音樂會
尖沙咀香港文化中心｜尹光爆笑勁歌晒冷演唱會
推介度：
19/05/2026
18
一月
啟德體育園｜MOLLY 20週年綫下企劃——追溯一顆不變的星 啟德體育園｜MOLLY 20週年綫下企劃——追溯一顆不變的星
大型盛事 展覽
啟德體育園｜MOLLY 20週年綫下企劃——追溯一顆不變的星
推介度：
18/01/2026 - 31/03/2026
免費
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
又再台北大食遊：高質素Omakase壽司、獲獎紅燒牛肉麵、美感爆棚素食
美食情報
旅遊世界

又再台北大食遊：高質素Omakase壽司、獲獎紅燒牛肉麵、美感爆棚素食

肥碌大食遊
曾智華
肥碌大食遊
TEXT:相片由作者提供

　　台灣與日本兩地，香港人去極都唔會厭，點解？解都無謂，百分百自由選擇下，理由心照也。

 

　　我肥碌年年去台北，主因方便快捷，小弟最怕坐長途機，視之為「空中監倉」。飛台北只是個多小時，起飛，食完一餐已降落，正！

 

　　今次入住中山區希爾頓逸林酒店，最大好處是位處鬧市中心，彷似在油尖旺又或銅鑼灣，一落樓，乜都有齊，食肆千百間，而最大的三越百貨及誠品生活，也只幾分鐘步程。但唔好處當然價錢略貴。你想平啲？得，平房不能開簾，因一開，對面就是另一楝石屎牆大廈，毫無景觀及私隱可言。

 

　　今次最大驚喜，為女婿「肌肉B」帶去一間高質素日本小館歎「阿媽家姐」（Omakase），名「禾鮨」，坐十八人，晚上做兩輪，六點至七點半，七點八至九點半。一大一小房，兩個師傅負責表演。這種食法，最正係一切睇住師傅手做，又搓又切又捏，味味輕盈，但加埋超過十道，一定飽。呢餐有齊湯、刺身（多款）、壽司、黑松露豆腐、燒魚頭、鮮海膽、魚籽飯⋯⋯ 小弟無酒不歡，師傅介紹一款純米大吟釀，酒味清香。

 

　　呢餐每位不用港幣五百，極抵！

 

又再台北大食遊：高質素Omakase壽司、獲獎紅燒牛肉麵、美感爆棚素食

「禾鮨」在一條又黑又靜的街，但晚晚訂爆。

 

又再台北大食遊：高質素Omakase壽司、獲獎紅燒牛肉麵、美感爆棚素食

師傅就在你面前炮製「阿媽家姐」，視覺味覺雙重享受。

 

又再台北大食遊：高質素Omakase壽司、獲獎紅燒牛肉麵、美感爆棚素食

又再台北大食遊：高質素Omakase壽司、獲獎紅燒牛肉麵、美感爆棚素食

又再台北大食遊：高質素Omakase壽司、獲獎紅燒牛肉麵、美感爆棚素食

又再台北大食遊：高質素Omakase壽司、獲獎紅燒牛肉麵、美感爆棚素食

又再台北大食遊：高質素Omakase壽司、獲獎紅燒牛肉麵、美感爆棚素食

又再台北大食遊：高質素Omakase壽司、獲獎紅燒牛肉麵、美感爆棚素食

又再台北大食遊：高質素Omakase壽司、獲獎紅燒牛肉麵、美感爆棚素食

又再台北大食遊：高質素Omakase壽司、獲獎紅燒牛肉麵、美感爆棚素食

道道小菜精緻又美味。

 

禾鮨

地址：台北市松山區興安街214號

電話：886-2-8770 7686（必須預先訂位）

 

X   X   X

 

　　到台灣，必食為牛肉麵，選擇千百間，意即競爭極度慘烈，好的排長龍，差的拍烏蠅。所以，想知邊間正，當然是排長龍的，一於在非繁忙時間去可也。

 

　　今次試咗三間，只得一間值得推介，名「肚康．食研所」。門口大大條橫額寫上—— 2025年國際牛肉麵大賞、紅燒組金牌。

 

又再台北大食遊：高質素Omakase壽司、獲獎紅燒牛肉麵、美感爆棚素食

「肚康」紅燒牛肉麵得大獎，實至名歸。

 

　　如此標榜，我當然來一碗台幣238的紅燒牛肉牛筋麵。

 

　　小店坐得好迫，舒適欠奉，無法，幸而只等了十分鐘就上枱，旁邊有一小櫃，鹹菜生葱任落，提升整體視覺與味道。

 

　　麵是手拉的，非常煙韌，有嚼頭；牛腩牛筋全稔，入晒味，泡製時間應不短，用料也上乘；湯頭濃郁，小小瑕疵為不夠燙口。

 

　　總結，九十分，值得再來。

 

肚康．食研所

地址：台北市中山區天津街六十八號

電話：886-2-2560 5359

 

x    x    x

 

　　論食，小弟與蔡瀾是同路人——未能食素。因素食店多不歡迎喝酒，此外，我這類食肉獸，不可晚餐無肉，否則，會虛虛地。

 

　　但今趟到台北，小兒「排骨B」大力推薦一間「鈺善閣．素．養生懷石」，指全部出品美不勝收，必須參觀。

 

　　好，又試一次。踏入，果然設計品味非凡，充滿禪的感覺，客人全部輕言細語，溫文有禮。

 

　　菜式有十道，根本無法全部食光，但贊成B仔所言，廚師真的是藝術家，更是插花高手，弄得每道菜皆美感爆棚，不忍起筷。

 

　　附上的相片，大家可感受一下形容有沒有誇大，尤其用蘭花襯着的幾杯芋頭素芙蓉，更是當晚高潮出品，食之滿口爆香，台灣的大甲芋頭，絕冇浪得虛名。

 

又再台北大食遊：高質素Omakase壽司、獲獎紅燒牛肉麵、美感爆棚素食

又再台北大食遊：高質素Omakase壽司、獲獎紅燒牛肉麵、美感爆棚素食

又再台北大食遊：高質素Omakase壽司、獲獎紅燒牛肉麵、美感爆棚素食

素食並非我杯茶，但如此優雅設計及如藝術品的美食，豈可不體驗？

 

又再台北大食遊：高質素Omakase壽司、獲獎紅燒牛肉麵、美感爆棚素食

 

鈺善閣．素．養生懷石

地址：台北市中正區北平東路十四號一樓

電話：886-2-2394 5155

 

Tags:#食家之選#台北美食#肥碌#台灣#旅遊世界#台北廚師發辦#台北Omakase#台北壽司#禾鮨#台北牛肉麵#肚康食研所#紅燒牛肉麵#素食#台北素食
Add a comment ...Add a comment ...
土瓜灣出色泰菜小店：必吃肥嘟嘟滑捋捋泰式豬手、濃香咖喱軟殼蟹
更多肥碌大食遊文章
土瓜灣出色泰菜小店：必吃肥嘟嘟滑捋捋泰式豬手、濃香咖喱軟殼蟹

投票區

本港將制定首個五年規劃
59
|
0

你認為香港制定五年規劃是否有助長遠發展？

59%
不是
34%
無意見
7%
投票期：2026-03-09 ~ 2026-04-09
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處