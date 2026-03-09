看清楚香港「AI+與產業發展策略」時間差背後

香港準備由財政司司長親自主持「AI+與產業發展策略委員會」，並連結專家、學者與園區企業，目標是推動AI賦能產業、促進跨界合作。相關報導指出，港府近年確實開始大量投資創科，包括設立香港AI研究及發展院、建置AI超算中心，提供大學與企業算力。

香港現在才要成立「AI+與產業發展策略委員會」，若與新加坡五六年前就啟動的國家級AI戰略相比，可以清楚看到「時間差」背後，其實是治理思維與國家定位的落差。

這意味著香港並非「沒有做」，而是將AI視為一項新的成長引擎，試圖補課、追趕全球AI浪潮。

我們處在這樣的一個時代：一個創新的時代，全民AI的時代，草根創業的時代，全民PE/VC的時代，這確實很讓人興奮，這些都是香港缺少的元素。

我認為有個關鍵字：叫做專業，你這一世大概只能幹一件事了，做專一產品。

事實上，面對不確定的未來，產業要跟上最新趨勢，這個AI+與產業發展計畫，不只是幫助民眾終身學習，也是產業轉型的一部份，不僅要與時並進，還要看見未來的需求。

那麼未來到底需要甚麼？

人家針對的是金融、資料分析、工業4.0、先進製造等八大領域，那大家應該知道，為甚麼Google把亞洲總部設在新加坡而不是香港。

香港也確實不爭氣。

很多人不滿香港奇蹟光環消失，不斷亂開藥方，妄想可以歪打正著，我們要反思的是新加坡能，為甚麼香港不能？新加坡不能的，為甚麼香港看到？

新加坡在2019年就發布第一版《國家人工智慧策略》（National AI Strategy），明確將AI定義為「智慧國家」下一階段的核心動力，目標是成為開發、測試與規模化AI解決方案的全球樞紐。

當時政府已鎖定教育、醫療、公共安全等具代表性的國家級AI專案，並同步投資算力、人才培訓與法規環境等整體生態系。

2023年底，新加坡更推出升級版的NAIS 2.0，再次由副總理親自發布，清楚提出新階段願景：「為公共利益而生的AI，服務新加坡與世界」。

新策略有兩大主軸：一是選擇性發展AI高峰，聚焦人口健康、氣候變遷等關鍵議題；二是讓個人與企業都能安全、可信地使用AI，把AI變成全民能力，而非少數大企業的玩具。

若再看2026年最新的政策走向，可以發現新加坡刻意避開與美中在「基礎大模型」上拼規模，而是清楚定位自己在「快速落地、系統整合、治理標準」上的利基，想成為全球AI應用與治理的測試場與樞紐。

這種自上而下的一致性，使得新加坡在五年前就已經以「國家專案＋完整生態系」的形式提早佈局，而不是到今天才在討論要不要組一個諮詢委員會。

新加坡不是把AI當「新科技題目」，而是當成重新設計國家經濟與社會系統的槓桿，時間自然會提早、尺度也更大。

台灣也正在推動《人工智慧發展基本法》，試圖在促進創新與風險治理之間取得平衡，並以開放、透明與民主參與作為規範制定的核心價值。

台灣賴清德政府上任後，明確把AI列為產業政策中心，強調要把台灣打造成「智慧島」，一方面利用半導體與硬體優勢，打造從晶片、設備到系統整合的本土供應鏈；另一方面希望藉由AI解決高齡化等社會議題。

AI未來必定會深刻的影響其他行業，包括金融、零售服務，所以我們要思考，不斷地想有什麼機會，給這些無錢、無權、無人脈的年青人、甚至中小企開啟一個新的創業機會，面對這樣的時代，只有兩種人能夠存活下來：

• 一種人想辦法集中自己所有資源，才能繼續保持江湖地位；

• 另一種人則必須隨時做好這個江湖地位被他人取代的準備。