歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
看清楚香港「AI+與產業發展策略」時間差背後
數碼創科

看清楚香港「AI+與產業發展策略」時間差背後

改朝換代Digital
Jimmy Leung
改朝換代Digital

　　香港準備由財政司司長親自主持「AI+與產業發展策略委員會」，並連結專家、學者與園區企業，目標是推動AI賦能產業、促進跨界合作。相關報導指出，港府近年確實開始大量投資創科，包括設立香港AI研究及發展院、建置AI超算中心，提供大學與企業算力。 

 

看清楚香港「AI+與產業發展策略」時間差背後

 

　　香港現在才要成立「AI+與產業發展策略委員會」，若與新加坡五六年前就啟動的國家級AI戰略相比，可以清楚看到「時間差」背後，其實是治理思維與國家定位的落差。 

 

　　這意味著香港並非「沒有做」，而是將AI視為一項新的成長引擎，試圖補課、追趕全球AI浪潮。

 

　　我們處在這樣的一個時代：一個創新的時代，全民AI的時代，草根創業的時代，全民PE/VC的時代，這確實很讓人興奮，這些都是香港缺少的元素。

 

　　我認為有個關鍵字：叫做專業，你這一世大概只能幹一件事了，做專一產品。

 

　　事實上，面對不確定的未來，產業要跟上最新趨勢，這個AI+與產業發展計畫，不只是幫助民眾終身學習，也是產業轉型的一部份，不僅要與時並進，還要看見未來的需求。

 

那麼未來到底需要甚麼？

 

　　人家針對的是金融、資料分析、工業4.0、先進製造等八大領域，那大家應該知道，為甚麼Google把亞洲總部設在新加坡而不是香港。

 

看清楚香港「AI+與產業發展策略」時間差背後

 

　　香港也確實不爭氣。

 

　　很多人不滿香港奇蹟光環消失，不斷亂開藥方，妄想可以歪打正著，我們要反思的是新加坡能，為甚麼香港不能？新加坡不能的，為甚麼香港看到？

 

　　新加坡在2019年就發布第一版《國家人工智慧策略》（National AI Strategy），明確將AI定義為「智慧國家」下一階段的核心動力，目標是成為開發、測試與規模化AI解決方案的全球樞紐。 

 

　　當時政府已鎖定教育、醫療、公共安全等具代表性的國家級AI專案，並同步投資算力、人才培訓與法規環境等整體生態系。

 

　　2023年底，新加坡更推出升級版的NAIS 2.0，再次由副總理親自發布，清楚提出新階段願景：「為公共利益而生的AI，服務新加坡與世界」。 

 

看清楚香港「AI+與產業發展策略」時間差背後

 

　　新策略有兩大主軸：一是選擇性發展AI高峰，聚焦人口健康、氣候變遷等關鍵議題；二是讓個人與企業都能安全、可信地使用AI，把AI變成全民能力，而非少數大企業的玩具。

 

　　若再看2026年最新的政策走向，可以發現新加坡刻意避開與美中在「基礎大模型」上拼規模，而是清楚定位自己在「快速落地、系統整合、治理標準」上的利基，想成為全球AI應用與治理的測試場與樞紐。 

 

　　這種自上而下的一致性，使得新加坡在五年前就已經以「國家專案＋完整生態系」的形式提早佈局，而不是到今天才在討論要不要組一個諮詢委員會。

 

　　新加坡不是把AI當「新科技題目」，而是當成重新設計國家經濟與社會系統的槓桿，時間自然會提早、尺度也更大。

 

看清楚香港「AI+與產業發展策略」時間差背後

 

　　台灣也正在推動《人工智慧發展基本法》，試圖在促進創新與風險治理之間取得平衡，並以開放、透明與民主參與作為規範制定的核心價值。 

 

　　台灣賴清德政府上任後，明確把AI列為產業政策中心，強調要把台灣打造成「智慧島」，一方面利用半導體與硬體優勢，打造從晶片、設備到系統整合的本土供應鏈；另一方面希望藉由AI解決高齡化等社會議題。

 

看清楚香港「AI+與產業發展策略」時間差背後

 

　　AI未來必定會深刻的影響其他行業，包括金融、零售服務，所以我們要思考，不斷地想有什麼機會，給這些無錢、無權、無人脈的年青人、甚至中小企開啟一個新的創業機會，面對這樣的時代，只有兩種人能夠存活下來：

 

　　•    一種人想辦法集中自己所有資源，才能繼續保持江湖地位；

　　•    另一種人則必須隨時做好這個江湖地位被他人取代的準備。

 

看清楚香港「AI+與產業發展策略」時間差背後

 

Tags:#AI 發展策略#新加坡#谷歌#台灣#人工智慧發展法#Google
Add a comment ...Add a comment ...
View comment ...View 1 comment ...
新加坡首富的投資：海底撈出海成功，Minitable崛起
更多改朝換代Digital文章
新加坡首富的投資：海底撈出海成功，Minitable崛起

投票區

長和追討巴拿馬港口權益
161
|
0

你是否支持特區政府在國際層面協助本港企業維護海外合法權益？

支持
92%
不支持
4%
無意見
4%
投票期：2026-03-09 ~ 2026-04-09
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處