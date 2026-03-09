歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

20
三月
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年香港花卉展覽 銅鑼灣維多利亞公園｜2026年香港花卉展覽
大型盛事 展覽
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年香港花卉展覽
推介度：
20/03/2026 - 29/03/2026
19
三月
中環海濱 AIA Vitality 公園｜恒基兆業地產成立 50 周年呈獻：「Henderson Land x Cj Hendry Flower Market」沉浸式藝術裝置於中環海濱登場！ 中環海濱 AIA Vitality 公園｜恒基兆業地產成立 50 周年呈獻：「Henderson Land x Cj Hendry Flower Market」沉浸式藝術裝置於中環海濱登場！
大型盛事 節慶活動
中環海濱 AIA Vitality 公園｜恒基兆業地產成立 50 周年呈獻：「Henderson L...
推介度：
19/03/2026 - 22/03/2026
免費
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
麥當勞優惠︱煙燻煙肉蛋漢堡早餐新登場＋辣椒蟹醬煎蛋雞腿飽餐減$8＋叻沙麥樂雞餐$29＋八達通App付款賞$15
美食情報
Jetso
美食優惠

麥當勞優惠︱煙燻煙肉蛋漢堡早餐新登場＋辣椒蟹醬煎蛋雞腿飽餐減$8＋叻沙麥樂雞餐$29＋八達通App付款賞$15

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:麥當勞

　　麥當勞新早餐登場！煙燻煙肉蛋漢堡你試過未？它是經典煙肉蛋漢堡的變奏，更濃厚煙燻味煙肉，加上蒸蛋與香滑芝士配搭鬆軟鬆餅，即日起煙燻煙肉蛋漢堡配飲品$23.5就歎到。另外近期網民大讚的東南亞系列新推優惠，大獲好評的南洋叻沙風味醬配麥樂雞（6件）超值套餐只需$29，或購買指定套餐享$10四件麥樂雞加配優惠。五道菜辣椒蟹醬煎蛋雞腿飽團餐減$8，一次過試冬蔭功風味Shake Shake薯條、番石榴椰果梳打、黑糯米批及麥樂雞，超滿足！即日起至3月15日，凡於麥當勞App 內點餐並選用「八達通」App付款滿$40賞即$5增值額，最多可獲 $15 增值額。

 

　　麥當勞新早餐煙燻煙肉蛋漢堡3 月9日新登場，你試過未？煙燻煙肉蛋漢堡是經典煙肉蛋漢堡的變奏，採用更濃厚煙燻味的煙肉，加上蒸蛋與香滑芝士配搭鬆軟鬆餅。你更可選配McCafé熱即磨黑咖啡(細)或升級選配不同McCafé飲品；喜歡搭配脆薯餅的粉絲可選「$35.5起全新煙燻煙肉蛋漢堡套餐」。

 

麥當勞優惠︱煙燻煙肉蛋漢堡早餐新登場＋辣椒蟹醬煎蛋雞腿飽餐減$8＋叻沙麥樂雞餐$29＋八達通App付款賞$15

$23.5煙燻煙肉蛋漢堡配飲品、$26楓糖班戟豬柳漢堡配飲品

 

麥當勞優惠︱煙燻煙肉蛋漢堡早餐新登場＋辣椒蟹醬煎蛋雞腿飽餐減$8＋叻沙麥樂雞餐$29＋八達通App付款賞$15

$35.5起全新煙燻煙肉蛋漢堡套餐

 

麥當勞優惠︱煙燻煙肉蛋漢堡早餐新登場＋辣椒蟹醬煎蛋雞腿飽餐減$8＋叻沙麥樂雞餐$29＋八達通App付款賞$15

新一輪McCafé咖啡套票優惠已於麥當勞App登場，$100起任選8杯指定咖啡，換購券可於2026年4月30日或之前使用。

 

麥當勞優惠︱煙燻煙肉蛋漢堡早餐新登場＋辣椒蟹醬煎蛋雞腿飽餐減$8＋叻沙麥樂雞餐$29＋八達通App付款賞$15

 

　　最近麥當勞新上架東南亞系列大受好評，辣椒蟹醬煎蛋雞腿飽，以經典新加坡美食辣椒炒蟹的醬汁作靈魂，採用蕃茄、辣椒、香茅、南薑、石栗、蝦醬及多種香料炮製而成，微辣開胃，加上脆邊煎蛋及爽脆羅馬生菜，配搭香脆多汁的特大原塊雞腿肉，層次豐富。全新登場南洋叻沙風味醬，集椰香及微辣味道於一身，蘸點配食麥樂雞網民勁推，而且套餐只需$29！

 

麥當勞優惠︱煙燻煙肉蛋漢堡早餐新登場＋辣椒蟹醬煎蛋雞腿飽餐減$8＋叻沙麥樂雞餐$29＋八達通App付款賞$15

全新辣椒蟹醬煎蛋雞腿飽

 

麥當勞優惠︱煙燻煙肉蛋漢堡早餐新登場＋辣椒蟹醬煎蛋雞腿飽餐減$8＋叻沙麥樂雞餐$29＋八達通App付款賞$15

$29麥樂雞（6件）超值套餐配南洋叻沙風味醬

 

　　唔夠飽？推介即日起提供「五道菜東南亞團餐減$8」優惠，一次過歎齊辣椒蟹醬煎蛋雞腿飽大大啖套餐（可選冬蔭功風味Shake Shake薯條及番石榴椰果梳打）、黑糯米批及4件麥樂雞大滿足！或者購買指定套餐，可享$10歎四件麥樂雞加配優惠，點選期間限定南洋叻沙風味醬，一試椰香及微辣異國風味。

 

麥當勞優惠︱煙燻煙肉蛋漢堡早餐新登場＋辣椒蟹醬煎蛋雞腿飽餐減$8＋叻沙麥樂雞餐$29＋八達通App付款賞$15

麥當勞優惠︱煙燻煙肉蛋漢堡早餐新登場＋辣椒蟹醬煎蛋雞腿飽餐減$8＋叻沙麥樂雞餐$29＋八達通App付款賞$15

全新冬蔭功風味Shake Shake粉入口酸辣惹味，可加$9.5升級至「大大啖組合」以享大薯條配冬蔭功風味Shake Shake粉及番石榴椰果梳打。

 

麥當勞優惠︱煙燻煙肉蛋漢堡早餐新登場＋辣椒蟹醬煎蛋雞腿飽餐減$8＋叻沙麥樂雞餐$29＋八達通App付款賞$15

$11.5黑糯米批

 

　　麥當勞App限時積分獎賞即日起上架，只需320分即享「辣椒蟹醬煎蛋雞腿飽套餐減$10」或180分即享「辣椒蟹醬煎蛋雞腿飽套餐減$5」。3月9日至3月15日期間，顧客只需於麥當勞App 內點餐並選擇用「八達通」在麥當勞App內完成付款，惠顧滿$40賞$5增值額。增值額將於5日起獲發。推廣期內每位用戶可享獎賞最多 3次，總共可獲高達 $15 增值額。

 

麥當勞優惠︱煙燻煙肉蛋漢堡早餐新登場＋辣椒蟹醬煎蛋雞腿飽餐減$8＋叻沙麥樂雞餐$29＋八達通App付款賞$15

180分即享「辣椒蟹醬煎蛋雞腿飽套餐減$5」 

 

麥當勞優惠︱煙燻煙肉蛋漢堡早餐新登場＋辣椒蟹醬煎蛋雞腿飽餐減$8＋叻沙麥樂雞餐$29＋八達通App付款賞$15

320分即享「辣椒蟹醬煎蛋雞腿飽套餐減$10」

 

Tags:#美食情報#美食優惠#麥當勞#八達通#Jetso#Hot deals
Add a comment ...Add a comment ...
恆香老婆餅節｜3 月免費送心形老婆餅＋禮盒 88折＋網店嫁囍限定優惠
更多搵食地圖文章
恆香老婆餅節｜3 月免費送心形老婆餅＋禮盒 88折＋網店嫁囍限定優惠

投票區

長和追討巴拿馬港口權益
149
|
0

你是否支持特區政府在國際層面協助本港企業維護海外合法權益？

支持
92%
不支持
4%
無意見
4%
投票期：2026-03-09 ~ 2026-04-09
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處