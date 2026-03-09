麥當勞優惠︱煙燻煙肉蛋漢堡早餐新登場＋辣椒蟹醬煎蛋雞腿飽餐減$8＋叻沙麥樂雞餐$29＋八達通App付款賞$15

麥當勞新早餐登場！煙燻煙肉蛋漢堡你試過未？它是經典煙肉蛋漢堡的變奏，更濃厚煙燻味煙肉，加上蒸蛋與香滑芝士配搭鬆軟鬆餅，即日起煙燻煙肉蛋漢堡配飲品$23.5就歎到。另外近期網民大讚的東南亞系列新推優惠，大獲好評的南洋叻沙風味醬配麥樂雞（6件）超值套餐只需$29，或購買指定套餐享$10四件麥樂雞加配優惠。五道菜辣椒蟹醬煎蛋雞腿飽團餐減$8，一次過試冬蔭功風味Shake Shake薯條、番石榴椰果梳打、黑糯米批及麥樂雞，超滿足！即日起至3月15日，凡於麥當勞App 內點餐並選用「八達通」App付款滿$40賞即$5增值額，最多可獲 $15 增值額。

麥當勞新早餐煙燻煙肉蛋漢堡3 月9日新登場，你試過未？煙燻煙肉蛋漢堡是經典煙肉蛋漢堡的變奏，採用更濃厚煙燻味的煙肉，加上蒸蛋與香滑芝士配搭鬆軟鬆餅。你更可選配McCafé熱即磨黑咖啡(細)或升級選配不同McCafé飲品；喜歡搭配脆薯餅的粉絲可選「$35.5起全新煙燻煙肉蛋漢堡套餐」。

$23.5煙燻煙肉蛋漢堡配飲品、$26楓糖班戟豬柳漢堡配飲品

$35.5起全新煙燻煙肉蛋漢堡套餐

新一輪McCafé咖啡套票優惠已於麥當勞App登場，$100起任選8杯指定咖啡，換購券可於2026年4月30日或之前使用。

最近麥當勞新上架東南亞系列大受好評，辣椒蟹醬煎蛋雞腿飽，以經典新加坡美食辣椒炒蟹的醬汁作靈魂，採用蕃茄、辣椒、香茅、南薑、石栗、蝦醬及多種香料炮製而成，微辣開胃，加上脆邊煎蛋及爽脆羅馬生菜，配搭香脆多汁的特大原塊雞腿肉，層次豐富。全新登場南洋叻沙風味醬，集椰香及微辣味道於一身，蘸點配食麥樂雞網民勁推，而且套餐只需$29！

全新辣椒蟹醬煎蛋雞腿飽

$29麥樂雞（6件）超值套餐配南洋叻沙風味醬

唔夠飽？推介即日起提供「五道菜東南亞團餐減$8」優惠，一次過歎齊辣椒蟹醬煎蛋雞腿飽大大啖套餐（可選冬蔭功風味Shake Shake薯條及番石榴椰果梳打）、黑糯米批及4件麥樂雞大滿足！或者購買指定套餐，可享$10歎四件麥樂雞加配優惠，點選期間限定南洋叻沙風味醬，一試椰香及微辣異國風味。

全新冬蔭功風味Shake Shake粉入口酸辣惹味，可加$9.5升級至「大大啖組合」以享大薯條配冬蔭功風味Shake Shake粉及番石榴椰果梳打。

$11.5黑糯米批

麥當勞App限時積分獎賞即日起上架，只需320分即享「辣椒蟹醬煎蛋雞腿飽套餐減$10」或180分即享「辣椒蟹醬煎蛋雞腿飽套餐減$5」。3月9日至3月15日期間，顧客只需於麥當勞App 內點餐並選擇用「八達通」在麥當勞App內完成付款，惠顧滿$40賞$5增值額。增值額將於5日起獲發。推廣期內每位用戶可享獎賞最多 3次，總共可獲高達 $15 增值額。

180分即享「辣椒蟹醬煎蛋雞腿飽套餐減$5」

320分即享「辣椒蟹醬煎蛋雞腿飽套餐減$10」