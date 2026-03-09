梁醒波回顧展覽︱香港文化博物館首次展出戲服＋70組展品＋免費入場＋經典電影放映

各位老友記或粵劇迷，對於梁醒波一定不會陌生。香港文化博物館即日起舉行「詼諧惹笑『丑生王』— 梁醒波」展覽，透過珍貴的粵劇文物館藏，帶大家重溫梁醒波從粵劇舞台到影視界的璀璨演藝歷程。此外，博物館將於四月開始每月在劇院放映梁醒波主演經典電影，重溫梁醒波令人捧腹大笑的的惹笑演出。

香港文化博物館即日起舉行「詼諧惹笑『丑生王』— 梁醒波」展覽，透過約70組精選館藏和展品，包括首次展出的五套戲服、戲橋、報刊及相片，展現梁醒波跨越伶影視三界的璀璨演藝歷程。梁醒波於新加坡出生，1939年應馬師曾之邀，赴香港加入太平劇團， 1950年代轉演丑生，廣受好評，並曾參與仙鳳鳴、雛鳳鳴、大龍鳳等著名粵劇團的演出，榮獲「丑生王」的美譽。

1960年代梁醒波得獎照片

從粵劇舞台、電影銀幕到電視屏幕，無論是主角或配角，戲曲或電影，悲劇或喜劇，梁醒波憑藉其深厚的粵劇功架與獨特的幽默感，演活了多個經典角色。是次展覽精選展品包括梁醒波曾穿着的「啡地金銀片男蟒」戲服、戲裝照、《獅吼記》粵劇電影海報、《烏龍王發達記》電影劇照，以及《高君保私探營房／劉金定力斬四門》電影特刊，回顧這位「丑生王」在粵劇和電影生涯的精彩點滴。

1950年代梁醒波穿著的戲服—啡地金銀片男蟒

1968年「仙鳳鳴劇團暨雛鳳鳴劇團」戲橋

1950年代梁醒波戲裝照

1956年《高君保私探營房/劉金定力斬四門》電影特刊

戲迷不但可在展廳欣賞梁醒波電影角色回顧專輯，以及掃瞄二維碼收聽電台節目主持講述梁醒波的演藝人生，更可留意博物館將於四月開始每月在劇院放映兩套由梁醒波主演的經典電影——《小寶寶七戲烏龍王》（1960）和《獅吼記》（1959），齊齊欣賞梁醒波的惹笑演出。



1960年梁醒波(左)、羅艷卿 《烏龍王發達記》電影劇照



詼諧惹笑「丑生王」 — 梁醒波

展館︰香港文化博物館一樓 粵劇文物館

日期︰即日至2028年4月24日

免費入場

https://www.heritagemuseum.gov.hk/tc/exhibitions/lsp2026.html