歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
梁醒波回顧展覽︱香港文化博物館首次展出戲服＋70組展品＋免費入場＋經典電影放映
玩樂旅遊熱話
香港周圍遊

梁醒波回顧展覽︱香港文化博物館首次展出戲服＋70組展品＋免費入場＋經典電影放映

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:香港文化博物館

　　各位老友記或粵劇迷，對於梁醒波一定不會陌生。香港文化博物館即日起舉行「詼諧惹笑『丑生王』— 梁醒波」展覽，透過珍貴的粵劇文物館藏，帶大家重溫梁醒波從粵劇舞台到影視界的璀璨演藝歷程。此外，博物館將於四月開始每月在劇院放映梁醒波主演經典電影，重溫梁醒波令人捧腹大笑的的惹笑演出。

 

梁醒波回顧展覽︱香港文化博物館首次展出戲服＋70組展品＋免費入場＋經典電影放映

 

　　香港文化博物館即日起舉行「詼諧惹笑『丑生王』— 梁醒波」展覽，透過約70組精選館藏和展品，包括首次展出的五套戲服、戲橋、報刊及相片，展現梁醒波跨越伶影視三界的璀璨演藝歷程。梁醒波於新加坡出生，1939年應馬師曾之邀，赴香港加入太平劇團， 1950年代轉演丑生，廣受好評，並曾參與仙鳳鳴、雛鳳鳴、大龍鳳等著名粵劇團的演出，榮獲「丑生王」的美譽。

 

梁醒波回顧展覽︱香港文化博物館首次展出戲服＋70組展品＋免費入場＋經典電影放映

1960年代梁醒波得獎照片

 

　　從粵劇舞台、電影銀幕到電視屏幕，無論是主角或配角，戲曲或電影，悲劇或喜劇，梁醒波憑藉其深厚的粵劇功架與獨特的幽默感，演活了多個經典角色。是次展覽精選展品包括梁醒波曾穿着的「啡地金銀片男蟒」戲服、戲裝照、《獅吼記》粵劇電影海報、《烏龍王發達記》電影劇照，以及《高君保私探營房／劉金定力斬四門》電影特刊，回顧這位「丑生王」在粵劇和電影生涯的精彩點滴。

 

梁醒波回顧展覽︱香港文化博物館首次展出戲服＋70組展品＋免費入場＋經典電影放映

1950年代梁醒波穿著的戲服—啡地金銀片男蟒

 

梁醒波回顧展覽︱香港文化博物館首次展出戲服＋70組展品＋免費入場＋經典電影放映

1968年「仙鳳鳴劇團暨雛鳳鳴劇團」戲橋

 

梁醒波回顧展覽︱香港文化博物館首次展出戲服＋70組展品＋免費入場＋經典電影放映

1950年代梁醒波戲裝照

 

梁醒波回顧展覽︱香港文化博物館首次展出戲服＋70組展品＋免費入場＋經典電影放映

1956年《高君保私探營房/劉金定力斬四門》電影特刊

 

　　戲迷不但可在展廳欣賞梁醒波電影角色回顧專輯，以及掃瞄二維碼收聽電台節目主持講述梁醒波的演藝人生，更可留意博物館將於四月開始每月在劇院放映兩套由梁醒波主演的經典電影——《小寶寶七戲烏龍王》（1960）和《獅吼記》（1959），齊齊欣賞梁醒波的惹笑演出。
 

 

梁醒波回顧展覽︱香港文化博物館首次展出戲服＋70組展品＋免費入場＋經典電影放映

1960年梁醒波(左)、羅艷卿 《烏龍王發達記》電影劇照
 

梁醒波回顧展覽︱香港文化博物館首次展出戲服＋70組展品＋免費入場＋經典電影放映

　

詼諧惹笑「丑生王」 — 梁醒波

展館︰香港文化博物館一樓 粵劇文物館

日期︰即日至2028年4月24日

免費入場

https://www.heritagemuseum.gov.hk/tc/exhibitions/lsp2026.html

 

Tags:#梁醒波#香港文化博物館#粵劇文物館#免費入場#沙田#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話
Add a comment ...Add a comment ...
農曆新年好去處2026︱啟德體育園首個海濱年宵市集＋花車展覽，AIRSIDE粉紅招財貓打卡
更多玩樂假期文章
農曆新年好去處2026︱啟德體育園首個海濱年宵市集＋花車展覽，AIRSIDE粉紅招財貓打卡

投票區

本港將制定首個五年規劃
70
|
0

你認為香港制定五年規劃是否有助長遠發展？

63%
不是
31%
無意見
6%
投票期：2026-03-09 ~ 2026-04-09
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處