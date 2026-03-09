《天機試煉場 》奪收視冠軍！添食國際版，冠軍尹大滿賽後感言爆參賽原因

由《黑白大廚》幕後班底製作的韓國綜藝《天機試煉場》自開播以來掀起不少話題，討論熱度持續高企，更超越2023年的《Moving超異能族》，成為韓國Disney+史上首12天觀看次數最高的影集，同時榮登2026年Disney+亞太區影集首播收視冠軍。節目乘勝追擊，宣布將製作其他地區版本的《天機試煉場》。

《天機試煉場》近日正式播畢，最後決賽由三位巫師：尹大滿、李素彬及雪花爭奪冠軍。三人需召喚亡靈，先從照片中選出亡者，再透過通靈完成與家屬的對話。最後分數排名：尹大滿173分、雪花143分及李素彬131分。雪花與搖滾樂隊「復活」主音金宰斗及亡妻張慶荷的對話中，準確感應到亡魂死於癌症，並道出過世時體重急跌及生殖系統出問題，甚至提及金宰斗曾起死亡念頭。雪花在解讀過程中多次落淚，甚至要求暫停，令現場氣氛一度緊張。

賽前被視為大熱、擁有20年薩滿資歷的李素彬，則與趙元美及其亡姊對話。期間趙元美疑似被姊姊上身，兇狠怒吼「少管閒事」，令李素彬覺得無法繼續儀式而叫停，因而失分，最後勝出無望。

最後出場是巫師尹大滿，他要處理的個案是母親鄭在英與16歲時病逝的女兒鄭藝琳。鄭藝琳離世後，母親因打擊過大而患上抑鬱症。女兒多次向父親報夢卻未曾找母親，尹大滿召喚亡靈，讓亡靈親自解釋原因。鄭藝琳的靈魂更一度附身尹大滿，向父親傳達思念之情，場面催淚，最終助尹大滿奪得冠軍。

尹大滿奪得冠軍後在社交平台發文感言，表示自己曾被質疑：「或許有人會問，為甚麼要把本應隱於幕後的東西帶到光天化日之下？然而，我相信，那些堅守正道的人，本身就沐浴在光芒之中。我們的本土信仰被列為國家級非物質文化遺產、市級和省級文化遺產，傳承五萬餘年，賦予這片土地生命與靈魂。然而，一些扭曲的形象模糊了真正的價值，因此我決定參與這個節目，盡我所能傳遞真相和真誠。我將繼續學習直覺和儀式，並始終以謙遜的態度走在正義的道路上。」

節目充滿戲劇性與話題性，不僅超越《Moving超異能族》，更榮登Disney+亞太區影集首播收視冠軍，並宣布將製作其他地區版本，延續熱潮。