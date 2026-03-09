K11沉浸式藝術展｜電影美術指導張蚊擔任創意總監：「以電影敘事方法，變成一段可行、可看、可拍照的光影旅程」

喜歡打卡的朋友，別錯過由即日起至3月15日在K11 Art Mall舉行的全新沉浸式藝術展覽，場內有多個以不同的鏡子組成的打卡位，由電影美術指導張蚊（Irving Cheung）擔任創意總監，以電影敘事方法把「身體健康與體重管理」這個很多人關注的題目，變成一段可行、可看、可拍照、可沉浸的光影旅程，帶來充滿張力的五感視覺盛宴！

張蚊多年來活躍於香港電影界，擅長以美術設計深化角色心理與故事情緒，曾六次獲得香港電影金像獎最佳美術指導、最佳服裝造型設計提名，提名電影包括《殭屍》、《翠絲》、《飯戲攻心》、《年少日記》等等，第一部執導的電影長片《不得不好死》正在拍攝中，預計2027年上映。

張蚊表示，在眾多展區之中，最喜歡是這個裏面有許多鏡面和球體的場景：「因為這些球體不僅讓人聯想到現實世界裏那種平面的鏡子，只能讓我們看到單一的自己；相反，透過不同形狀、不同角度的鏡面，我們能看到多樣的自己，如微觀細胞世界般的奇幻空間。這象徵著我們並不只是鏡中那個單一的形象，而是有無限可能與不同想法的存在，世界也因此更加廣闊。」

這次展覽，以諾和諾德旗下體重管理處方藥物Wegovy維秀美為核心，張蚊將電影中的敘事語言延伸至公共藝術空間，將抽象概念轉化為具象體驗：「當我構思這次的展覽空間時，不單想做一個漂亮的打卡點，更想呈現關注肥胖的人士內心那種無聲的掙扎。這次的設計中，大量運用了『鏡面』、『多重影像』與『無限反射』，象徵那種長期在體重管理與反彈之間的『無限循環』困境。當你走在廊道中，看著無數個重複的影像，那種失控、無助的感覺是真實的。」

作為一個美術指導，張蚊覺得任何讓人感受到喜悅的事物、本身就是一種美：「若要形容一個人『很美麗』，我不會只看外表，而是更注重內心是否善良。當一個人的心是善良的，他的笑容自然會充滿美感。無論外表如何，只要笑得真誠、笑得美，那就是最動人的美麗。」

展覽共設五大主題展區，每一區既是獨立的打卡場景，同時亦是整個敘事旅程中的一個章節：

一、超現實凹凸鏡：把看不見的壓力變成可見光影

一踏入，你會被扭曲鏡像帶來的視覺衝擊包圍。凹凸鏡和曲鏡如同在長期體重管理路上，減重與復胖的情形；揭示肥胖不僅影響外觀，更可能增加逾200種慢性病的風險。

二、與視帝黃宗澤合照 化身廣告主角

這區以兩層式視覺設計，讓參加者能像置身廣告畫面中，與品牌大使、視帝黃宗澤「同框」，提醒大家「承諾做自己的體重管理師」，即是把主導權拉回自己手上。

三、多重鏡像走廊：無限迷宮裏的科技時尚感

用鏡面角度與反射效果，讓走廊看起來像沒有盡頭的無限迷宮，透過鏡面看見多個重複的自己，象徵不少人經歷過的循環：減重、反彈、再次嘗試，如同在鏡像裏不斷重複。藉此帶出長期體重管理需要用科學的方法，鼓勵大家踏出專業醫療諮詢的第一步，問問醫生，開啟科學體重管理之旅。

四、身體更新萬花筒：鏡面房＋鏡面氣球的細胞世界

第四展區名為「象徵身體重生的萬花筒」，鏡面房與大小不一的鏡面氣球交織出如微觀細胞世界般的奇幻空間。象徵Wegovy維秀美科研實證的抗胖護心效果，為關注肥胖人士帶來希望。

五、珠片風動藝術牆：旅程終點的波光律動

壓軸位是由數千片反光珠片組成的藝術牆，隨風搖曳，波光粼粼，畫面感極強，像把「健康自主」具象化，每一片閃動珠片像代表一個人在醫生的協助下，重新拿回健康主導權後的自信，完成健康蛻變之旅。

張蚊剛剛去了冰島拍攝第一部導演作品：「其實這部電影我已經寫了八年。八年前，當我還沒有資金的時候，就選了冰島這個與香港形成強烈對比的國家。主要因為我曾去過一次，那裏一片白色，好像聖誕咭，那種感覺很孤獨，但同時有一種特別的自由。我記得有時會突然有一些旋律浮現心頭，讓人好想唱歌。我覺得大自然有一種強大的力量，能激發人的創造力，所以我一直記住冰島的感覺。在寫第一部電影時，就用它來比喻與香港的不同。因此，這部電影至少要年尾才可面世。我自己目前已完成冰島部分，香港也會拍攝，還有半部電影需要拍攝。」

Wegovy維秀美開啟體重管理之旅

日期：2026年3月8至15日

時間：12nn-9pm

地點：尖沙咀河內道18號 K11 Art Mall露天廣場