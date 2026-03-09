歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

助眠運動|脊醫教睡前3個超簡單動作，5分鐘極速入眠
醫學通識 健康解「迷」

助眠運動|脊醫教睡前3個超簡單動作，5分鐘極速入眠
歷史悠久的西倫敦市集Frock Me:感受頂級時裝古著品味
Fashion The Dapper Style

歷史悠久的西倫敦市集Frock Me:感受頂級時裝古著品味
伊朗之戰，是場改變世界秩序的失控戰爭？
世事政情 容我世說

伊朗之戰，是場改變世界秩序的失控戰爭？
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
K11沉浸式藝術展｜電影美術指導張蚊擔任創意總監：「以電影敘事方法，變成一段可行、可看、可拍照的光影旅程」
香港周圍遊

K11沉浸式藝術展｜電影美術指導張蚊擔任創意總監：「以電影敘事方法，變成一段可行、可看、可拍照的光影旅程」

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Katty WuPHOTO:Wegovy

　　喜歡打卡的朋友，別錯過由即日起至3月15日在K11 Art Mall舉行的全新沉浸式藝術展覽，場內有多個以不同的鏡子組成的打卡位，由電影美術指導張蚊（Irving Cheung）擔任創意總監，以電影敘事方法把「身體健康與體重管理」這個很多人關注的題目，變成一段可行、可看、可拍照、可沉浸的光影旅程，帶來充滿張力的五感視覺盛宴！

 

　　張蚊多年來活躍於香港電影界，擅長以美術設計深化角色心理與故事情緒，曾六次獲得香港電影金像獎最佳美術指導、最佳服裝造型設計提名，提名電影包括《殭屍》、《翠絲》、《飯戲攻心》、《年少日記》等等，第一部執導的電影長片《不得不好死》正在拍攝中，預計2027年上映。

 

K11沉浸式藝術展｜電影美術指導張蚊擔任創意總監：「以電影敘事方法，變成一段可行、可看、可拍照的光影旅程」

張蚊表示，在眾多展區之中，最喜歡是這個裏面有許多鏡面和球體的場景：「因為這些球體不僅讓人聯想到現實世界裏那種平面的鏡子，只能讓我們看到單一的自己；相反，透過不同形狀、不同角度的鏡面，我們能看到多樣的自己，如微觀細胞世界般的奇幻空間。這象徵著我們並不只是鏡中那個單一的形象，而是有無限可能與不同想法的存在，世界也因此更加廣闊。」

 

　　這次展覽，以諾和諾德旗下體重管理處方藥物Wegovy維秀美為核心，張蚊將電影中的敘事語言延伸至公共藝術空間，將抽象概念轉化為具象體驗：「當我構思這次的展覽空間時，不單想做一個漂亮的打卡點，更想呈現關注肥胖的人士內心那種無聲的掙扎。這次的設計中，大量運用了『鏡面』、『多重影像』與『無限反射』，象徵那種長期在體重管理與反彈之間的『無限循環』困境。當你走在廊道中，看著無數個重複的影像，那種失控、無助的感覺是真實的。」

 

K11沉浸式藝術展｜電影美術指導張蚊擔任創意總監：「以電影敘事方法，變成一段可行、可看、可拍照的光影旅程」

作為一個美術指導，張蚊覺得任何讓人感受到喜悅的事物、本身就是一種美：「若要形容一個人『很美麗』，我不會只看外表，而是更注重內心是否善良。當一個人的心是善良的，他的笑容自然會充滿美感。無論外表如何，只要笑得真誠、笑得美，那就是最動人的美麗。」

 

　　展覽共設五大主題展區，每一區既是獨立的打卡場景，同時亦是整個敘事旅程中的一個章節：

 

一、超現實凹凸鏡：把看不見的壓力變成可見光影  

 

K11沉浸式藝術展｜電影美術指導張蚊擔任創意總監：「以電影敘事方法，變成一段可行、可看、可拍照的光影旅程」

 

　　一踏入，你會被扭曲鏡像帶來的視覺衝擊包圍。凹凸鏡和曲鏡如同在長期體重管理路上，減重與復胖的情形；揭示肥胖不僅影響外觀，更可能增加逾200種慢性病的風險。

 

二、與視帝黃宗澤合照  化身廣告主角  

 

K11沉浸式藝術展｜電影美術指導張蚊擔任創意總監：「以電影敘事方法，變成一段可行、可看、可拍照的光影旅程」

 

　　這區以兩層式視覺設計，讓參加者能像置身廣告畫面中，與品牌大使、視帝黃宗澤「同框」，提醒大家「承諾做自己的體重管理師」，即是把主導權拉回自己手上。

 

三、多重鏡像走廊：無限迷宮裏的科技時尚感  

 

K11沉浸式藝術展｜電影美術指導張蚊擔任創意總監：「以電影敘事方法，變成一段可行、可看、可拍照的光影旅程」

 

　　用鏡面角度與反射效果，讓走廊看起來像沒有盡頭的無限迷宮，透過鏡面看見多個重複的自己，象徵不少人經歷過的循環：減重、反彈、再次嘗試，如同在鏡像裏不斷重複。藉此帶出長期體重管理需要用科學的方法，鼓勵大家踏出專業醫療諮詢的第一步，問問醫生，開啟科學體重管理之旅。

 

四、身體更新萬花筒：鏡面房＋鏡面氣球的細胞世界  

 

K11沉浸式藝術展｜電影美術指導張蚊擔任創意總監：「以電影敘事方法，變成一段可行、可看、可拍照的光影旅程」

 

　　第四展區名為「象徵身體重生的萬花筒」，鏡面房與大小不一的鏡面氣球交織出如微觀細胞世界般的奇幻空間。象徵Wegovy維秀美科研實證的抗胖護心效果，為關注肥胖人士帶來希望。

 

五、珠片風動藝術牆：旅程終點的波光律動  

 

K11沉浸式藝術展｜電影美術指導張蚊擔任創意總監：「以電影敘事方法，變成一段可行、可看、可拍照的光影旅程」

 

　　壓軸位是由數千片反光珠片組成的藝術牆，隨風搖曳，波光粼粼，畫面感極強，像把「健康自主」具象化，每一片閃動珠片像代表一個人在醫生的協助下，重新拿回健康主導權後的自信，完成健康蛻變之旅。

 

K11沉浸式藝術展｜電影美術指導張蚊擔任創意總監：「以電影敘事方法，變成一段可行、可看、可拍照的光影旅程」

張蚊剛剛去了冰島拍攝第一部導演作品：「其實這部電影我已經寫了八年。八年前，當我還沒有資金的時候，就選了冰島這個與香港形成強烈對比的國家。主要因為我曾去過一次，那裏一片白色，好像聖誕咭，那種感覺很孤獨，但同時有一種特別的自由。我記得有時會突然有一些旋律浮現心頭，讓人好想唱歌。我覺得大自然有一種強大的力量，能激發人的創造力，所以我一直記住冰島的感覺。在寫第一部電影時，就用它來比喻與香港的不同。因此，這部電影至少要年尾才可面世。我自己目前已完成冰島部分，香港也會拍攝，還有半部電影需要拍攝。」

 

Wegovy維秀美開啟體重管理之旅

日期：2026年3月8至15日

時間：12nn-9pm

地點：尖沙咀河內道18號 K11 Art Mall露天廣場

 

Tags:#K11 Art Mall#張蚊#香港周圍遊#打卡#免費活動#沉浸式藝術展
Add a comment ...Add a comment ...
機場快綫優惠︱小童免費＋樂悠咭半價往返，快閃遊戲贏機票/來回車票七折
更多玩樂假期文章
機場快綫優惠︱小童免費＋樂悠咭半價往返，快閃遊戲贏機票/來回車票七折

投票區

本港將制定首個五年規劃
70
|
0

你認為香港制定五年規劃是否有助長遠發展？

63%
不是
31%
無意見
6%
投票期：2026-03-09 ~ 2026-04-09
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處