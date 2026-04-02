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以語言支持執行｜促進孩子的功能發展 （一）
理財智慧

以語言支持執行｜促進孩子的功能發展 （一）

親子理財
李錦
親子理財

　　想讓孩子心靈能更健康地成長，可以透過強化執行功能來發展。

 

　　家長不妨從語言（Language）、環境（Environment）、活動遊戲（Activities） 和協助解難（Problem solving） 4方面（L.E.A.P.），加強孩子的執行功能。

 

　　我們先探討語言的力量。

 

　　日常生活中，家長與孩子相處溝通時，不時會施行「管理語言（management language）」。管理語言大致分為「指示式（Directive）」和「建議式（Suggestive）」二種：

 

1. 指示式（Directive）

 

　　例如：

 

　　「現在就執拾書包！」、「即刻同我去刷牙！」

 

　　「指示式語言」多是直截了當的指令，而且指令如山，讓孩子直接明白家長的要求和想法，期望孩子跟從。

 

以語言支持執行｜促進孩子的功能發展 （一）（Shutterstock）

 

 

　　家長不期望孩子多作思考才作出選擇，而孩子一般亦沒有提出其他想法或意見的空間或餘地。

 

　　如果孩子不聽從指示，父母或會認為孩子「不聽話」、「反叛」、「對著幹」等。

 

「建議式語言」教導方法效果較好

 

2.建議式（Suggestive）

 

　　例如：

 

　　「不如我們吃飽後去玩拼圖？」（一般建議）；

 

　　「星期六我們到公園去、還是到圖書館比較好呢？」（提供選擇）；

 

　　「到了圖書館，我們做甚麼好呢？看甚麼圖書好呢？」（建議行動）。

 

　　研究指出，接收較多「建議式語言」的孩子較有耐性，較能按活動的規則一步一步完成自己想做的事，以及較多能衡量自己的能力來為自己作出選擇（Bindman et al.， 2013）。

 

　　了解到「建議式語言」的好處後，家長不妨增加使用的頻次：

 

　　提早預告：「還有5分鐘的時間，我們要快一點。」

 

　　給予選擇：「你想先飲湯，還是先食飯？」

 

　　鼓勵思考：「現在我們做練習，接著我們看電影，還是下棋？」「你覺得那邊幾個小朋友很吵，你可以怎樣做？」  

 

　　按：此文引用《親子相處的魔法——愉快教養100招》，由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。

 

Tags:#親子理財#教養#兒童發展#溝通#語言#執行功能#解難#親子關係#親子
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