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以穩定環境規律｜促進孩子的執行功能發展（二）
理財智慧

以穩定環境規律｜促進孩子的執行功能發展（二）

親子理財
李錦
親子理財

　　一個安穩的家庭環境（Environmental Design） 有助孩子計劃自己的日常生活習慣，亦有助預測可能發生的事情，從而更好地發展孩子的執行能力（Bridgett et al.， 2015）。

 

　　對孩子而言，安穩的家居環境可以從以下3個角度出發：

 

1. 家居佈置

 

　　家長可以用圖像或文字作為視覺標貼，提示孩子在固定的地方存放自己的東西（標貼：「玩具」、「圖書」）。其他視覺標貼，如行為期望（標貼：「先吃飯後看電視」）、獎勵紀錄（用貼紙獎勵好行為，並把貼紙紀錄表貼在當眼處）和情緒穩定方法（標貼：「情緒管理紅綠燈」、「生氣時深呼吸」）等，也可以幫助孩子控制脾氣和衝動。

 

以穩定環境規律｜促進孩子的執行功能發展（二）（Shutterstock）

 

 

2. 活動位置

 

　　協助孩子養成習慣，在家中特定位置進行特定活動，如在書桌做功課、在書架旁看圖書、在「遊戲區」玩玩具等。

 

3. 生活規律

 

　　家長與孩子一起制定時間表，讓孩子能夠預測日常生活的流程。此舉不但有助孩子預計及安排自己的工作，亦避免孩子因為預期之外的事情而感到不安。

 

　　時間表當中，不妨加入一些親子相處互動的指定時間，可以是一同遊戲、讀故事的時間，亦可以是一起商討及制訂家規的時間。在生活規律中加入親子的正面互動元素，對執行功能的發展有正面效果（Korucus et al.， 2019）。

 

　　按：此文引用《親子相處的魔法——愉快教養100招》，由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。

 

Tags:#親子理財#教養#兒童發展#執行功能#家庭環境#日常規律#組織整理#自我管理#親子
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