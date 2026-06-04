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以活動遊戲｜促進孩子的執行功能發展 （三）
理財智慧

以活動遊戲｜促進孩子的執行功能發展 （三）

親子理財
李錦
親子理財

　　研究提出，有一些小朋友常參與的活動遊戲（Activities），有助孩子的執行功能發展。

 

　　當中包括「假裝遊戲」和「規則遊戲」二大類（Diamond & Lee, 2011 ; Halperin et al., 2013 ; Morawska et al., 2019）：

 

1. 假裝遊戲

 

　　孩子可以通過想像，扮演餐廳司機、侍應等角色，並遵照有關角色的行為標準調整自己的行為舉止。

 

　　家長可以一同參與，並加入有趣情節和協助孩子符合角色的要求。

 

　　如：司機遇上交通擠塞所以要等候、侍應要記下客人的「柯打」，所以要逐一詢問，並用紙筆記下。

 

2. 規則遊戲

 

　　各類紙牌及棋類遊戲，均有等待、輪候和留心觀察等元素。部分棋類遊戲更需要孩子運用短期記憶（如圖卡配對）、策略思考（如象棋、Rummikub）、快速反應（如UNO牌）等。

 

　　另外一些遊戲強調孩子的觀察和即時克制的能力（如「1、2、3紅綠燈」、「老師話」）亦見有效。

 

　　此外，一些特別著重個人品格的運動項目（如跆拳道對學員有嚴格的品格要求，禁止隨便出手傷人），在一些個人核心價值的宗旨之下，更能有效培養孩子的耐性，提升他們的自我控制能力。

 

　　按：此文引用《親子相處的魔法——愉快教養100招》，由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。

 

Tags:#親子理財#兒童發展#執行功能#假裝遊戲#規則遊戲#親子相處#教育#香港教育大學#親子
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