以學習解難｜促進孩子的執行功能發展 （四）

家長可以教授孩子4T解難步驟，有助孩子面對不同的日常問題時，懂得自己逐步地分析及解決問題，並強化執行功能。

以下4T為解難4部曲：

第1步：先界定問題 （T1: Tell the problem）

要解決問題，首先要初步理解問題所在，以及可能的核心原因。遇到困難時，家長宜溫柔而直接向孩子查詢：「靖靖，有困難嗎？」、「澄澄，妳找不到功課簿？（如果大概知悉事情）」。

家長引導孩子說出事情，有助孩子清晰自己的目標（例：找功課簿，而非「發脾氣」），亦能讓旁人協助。

在直接指導時，如果孩子因問題鬧情緒，家長宜抱著「先處理情緒，再處理問題」的態度，讓孩子先平靜下來才再繼續處理問題。

家長宜抱著「先處理情緒，再處理問題」的態度，讓孩子先平靜下來才再繼續處理問題。(Shutterstock)

第2步：想不同方法 （T2: Think of different solutions）

家長引導孩子進行「腦震盪（brainstorming）」，就問題思考多個可能的處理辦法。過程中，家長宜克制自己對孩子不同想法的評價，重要的是容許、甚至引導孩子思考多個不同的可能性，才有助孩子保持多思考動機，不輕言放棄。

以找不到功課簿為例，可能的方法包括：

• 與家人一同再找一次

• 打電話問學校或老師

• 問同學

• 另找白紙先做功課

• 放棄再找，第二天跟老師說找不到

第3步：預測可行性（T3: Tease out the best one(s)）

預測可行性時，一般有2個方向要考慮：如果事情是跟別人有關，例如與同學意見不合時，就要考慮方法的是否安全、公平和讓大家都感覺舒服；如果跟別人沒有關係，例如「找不到功課簿」，就考慮自己能力上做到，而又有最好的效果，或不良效果最低的方法。

以上的例子，似乎「另找白紙先做功課」比較理想，當然同時家人也可以協助再找。

第4步：挑選並試行（T4: Try out and evaluate）

經過思考後，家長鼓勵孩子一同試行：

•「現在先做在白紙上，問題就暫時得到解決。」

•「好吧，揀選了方法，我們現在一起嘗試吧！」

•「記得如果下一次和同學意見不同時，你可以這樣做。」

按：此文引用《親子相處的魔法——愉快教養100招》，由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。