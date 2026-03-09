歡迎回來

【陶冬專訪】內地經濟已見底科技產業迎十五五機遇，本港市道仍弱破局應北望 （普通話視頻．繁體字幕）
Threads網購騙案｜騙徒出post「退坑免費送KPOP卡」，50歲女受害人中招！損失近$20萬港元
騙局大拆解
理財智慧

Threads網購騙案｜騙徒出post「退坑免費送KPOP卡」，50歲女受害人中招！損失近$20萬港元

騙局大拆解
騙局大拆解
TEXT:Katty WuPHOTO:CyberDefender 守網者

　　最近愈來愈多於Threads發生的網購騙案，騙徒常見手法是出post表示「退坑清貨」、「店舖結業」或「免費送出」，吸引受害人私訊聯絡，說「只需付運費」，然後發送虛假網站連結，要求輸入個人資料、地址及付款，一不小心就會中招！

 

　　早前一名50歲女士，於Threads見到有人出post表示「退坑」，所以免費送出KPOP卡，只需要付運費就可以。受害人信以為真，於是私訊對方。

 

　　騙徒之後發送虛假網站連結，要求受害人填寫收貨地址資料及付運費。低付款時顯示「error」，受害人於是向騙徒了解原因。騙徒訛稱是「網上銀行認證問題」，要求受害人登入網上銀行進行「認證操作」，更一步步教受害人輸入一連串數字完成程序。受害人不虞有詐，按照指示操作，完成後騙徒更表示會寄出KPOP卡。

 

　　受害人事後發現，原來網上銀行操作是自己透過轉數快方式分3次轉賬，合共近$20萬港元到騙徒戶口！騙徒隨即刪除與受害人於Threads的所有聊天紀錄，之後當然消失得無影無蹤！

 

　　提提大家，如果見到「免費」兩個字，先冷靜一下再想想，世上是沒有那麼多免費午餐！有懷疑，立即

 

　　用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」check一check！

 

　　下載「防騙視伏App」：https://cyberdefender.hk/scameterplus/

 

Threads網購騙案｜騙徒出post「退坑免費送KPOP卡」，50歲女受害人中招！損失近$20萬港元

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 

Tags:#騙案#騙徒#理財智慧#熱話#理財#防騙視伏App#防騙視伏器#守網者#Threads網購騙案#Threads#網購騙案
網購騙案｜加入Telegram加密貨幣交易群組，被「假冒Bittwatt客服」騙走$370萬港元
網購騙案｜加入Telegram加密貨幣交易群組，被「假冒Bittwatt客服」騙走$370萬港元

長和追討巴拿馬港口權益
151
|
0

你是否支持特區政府在國際層面協助本港企業維護海外合法權益？

支持
92%
不支持
4%
無意見
4%
投票期：2026-03-09 ~ 2026-04-09
